ESAS - prvi regionalni prodajni summit

Foto: ESAS

Uskoro počinje prvi regionalni prodajni summit ESAS (Executive Sales Adria Summit). Glavna ideja summita je razvoj prodajne profesije, a temelji se na razmjeni iskustava i prodajnih alata u skladu s najnovijim zahtjevima i trendovima tržišta.

ESAS će se održati u Novigradu od 18. do 20. listopada 2017. godine u Aminess hotelu Maestral **** gdje će preko deset vrhunskih stručnjaka s područja prodajne strategije, unaprijeđenja prodaje, javnog nastupa i tržišnih komunikacija održati predavanja. Predavači su predvođeni Kevinom Abdulrahmanom, motivacijskim govornikom uvrštenim na sami vrh top ljestvice 25 najboljih govornika za 2017., na temelju 27 000 glasova na etabliranoj stranici speaking.com.

Ako ste propustili Early Bird i Early Summer cijene kotizacije, prijavom do 1. rujna na www.salesadria.com, cijena kotizacije u ovom trenutku iznosi 4, 990 kuna + PDV. Cijena je all inclusive, odnosno uključuje trodnevno sudjelovanje na Summitu, materijale sa Summita, poklon paket sponzora Summita, dva noćenja na bazi polupansiona u Aminess hotelu Maestral ****, ručak za vrijeme trajanja Summita, ulazak u wellness i spa oazu hotela, organizirane poslijepodnevne aktivnosti te pristup jedinstvenom open bar party-u Summita. Last minute prijavom i uplatom od 02. do 19. listopada, all inclusive kotizacija iznositi će 5, 590 kn + PDV, stoga ne čekajte s prijavom i uštedom.

S ciljem pomoći prodavačima i prodajnim organizacijama u njihovom rastu, razvoju i dostizanju maksimalnog prodajnog potencijala, ESAS je namjenjen top managementu, izvršnim direktorima, direktorima i voditeljima prodaje i marketinga, ali i voditeljima ljudskih potencijala, treninga, edukacija, prodajnim predstavnicima, profesionalnim prodavačima i svima koji se vide u prodaji.

Organizatori najavljuju moderan summit, iskakanje iz okvira i prenošenje kako konvencionalnih tako i nekonvencionalnih znanja i alata te se stoga preporučuje dolazak otvorenog uma uz veliku želju za novim znanjima i vještinama.

Ne propustite ESAS, prvi regionalni prodajni summit, mjesto stjecanja novih znanja, dijeljenja iskustava i druženja s kolegama. Vidimo se u Novigradu, 18. do 20. listopada, a do tada nas pratite na www.salesadria.com i www.facebook.com/esas2017.