ENERGETSKI SUMMIT 2018. - Hrvatski izazovi u energetskoj tranziciji

Uz središnju konferenciju Hrvatski izazovi u energetskoj tranziciji (16. svibnja 2018.), inkorporiranjem serije okruglih stolova na kojima će se tijekom godine problematizirati ključna pitanja domaćeg energetskog sektora, Energetski summit postaje gotovo cjelogodišnji projekt koji u fokus stavlja tu važnu temu neizostavnu za daljnji gospodarski rast Hrvatske. Projekt je mjesto okupljanja stručnjaka iz sektora energetike i povezanih industrija, predstavnika znanstvene zajednice, izvršne vlasti i korporativnog sektora, ali i regulatornih tijela.

Energetski summit projekt je Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista posvećen problematici razvoja hrvatskog energetskog tržišta, tranziciji domaćeg energetskog modela te energetskim investicijskim projektima u Hrvatskoj i regiji. Energetski summit naslanja se na tradiciju dosadašnjih konferencija Energy Market Forum i Energy Investment Forum, koje su se tijekom protekle četiri godine u organizaciji Poslovnog dnevnika prometnule u centralno mjesto stručne rasprave o budućnosti sektora energetike i povezanih industrija.

I ove će godine konferencija obuhvatiti najrelevantnije teme, domaće i strane govornike vezane uz tematiku investicija u energetici, razvoja tržišta i geopolitike te ponovno poslužiti kao mjesto susreta i razgovora predstavnika izvršne vlasti, regulatornih institucija, ključnih energetskih kompanija i analitičara sektora energetike.

Na pitanje u kojem će se smjeru u srednjoročnom razdoblju razvijati domaći energetski sektor odgovor bi trebala dati nova Strategija energetskog razvoja. Upravo je osnovni cilj Energetskog summita ponuditi odgovore na pitanja u kojem će se smjeru razvijati ključne domaće energetske kompanije, koje će poslovne modele implementirati u budućem razdoblju, koji će sve faktori utjecati na investicijske potencijale hrvatske energetike te koju će ulogu Hrvatska imati u geopolitičkim previranjima i velikim međunarodnim infrastrukturnim projektima.

Raspored događanja:

a) 11. travnja 2018. Okrugli stol "Moguća rješenja za budućnost Petrokemije"

b) 2. svibnja 2018. Okrugli stol "Novi elektroenergetski potencijali Hrvatske kao put do energetske autonomije"

c) 16. svibnja 2018. Konferencija "Energetski summit - Hrvatski izazovi u energetskoj tranziciji", The Westin Zagreb

d) 6. lipnja 2018. Okrugli stol "LNG terminal - novi opskrbni pravac srednje i jugoistočne Europe"

e) 19. rujna 2018. Okrugli stol "Elektromobilnost i potencijali domaće industrije"