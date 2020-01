Emmyjem nagrađivani dizajner i mentor milijuna ljudi Chris Do dolazi na Dane komunikacija

Foto: promo

Više od milijun njegovih obožavatelja na društvenim mrežama jednoglasno bi vam potvrdilo – čim se pojavi, on zavlada prostorijom. On je Chris Do, višestruko nagrađivani dizajner, čije umijeće, uz dvostruki Emmy, potvrđuju i brojne druge prestižne nagrade te priznanja međunarodnih organizacija, uključujući struci dobro poznate Effie, Effie Gold, Huffington Post, D&AD i Motion Design. Od 2. do 5. travnja bit će u Rovinju na Danima komunikacija, gdje će govoriti o tome što stoji između vas i vašeg idućeg klijenta.

Sam za sebe kaže kako ima misiju utjecati na živote milijarde ljudi. Ta brojka itekako je shvatljiva kada se u obzir uzme činjenica da rijetko tko uspije ostati imun na njegovu uzbudljivu energiju i karizmu, a da u njegovim djelima uživaju svi – od najvećih stručnjaka u industriji do potpunih laika. Sadržaj redovito dijeli na svojoj atraktivnoj obrazovnoj platformi The Futur, na kojoj okuplja ambiciozne kreativce iz svih dijelova svijeta.

„Ako ne naučite jezik biznisa, kočite svoj rast i ograničavate se na ulogu pukog izvršitelja“, kaže Chris, istinski Jedi Master svih ambicioznih dizajnera i kreativaca, a na ovogodišnjim Danima komunikacija otkrit će sudionicima kako postići eksponencijalni organski rast, brzo i lako doći do visokokvalitetnih ideja te ostvariti impresivan angažman publike korištenjem isprobanih i do savršenstva ispoliranih metoda.

Chris Do jedan je od čak dvadeset svjetskih lidera iz raznih sfera industrije koji će se pridružiti festivalu, uz već najavljene Keitha Weeda i Roryja Sutherlanda – najutjecajnijeg oglašivača i jednog od najutjecajnijih agencijaša svijeta, a Rovinj će od 2. do 5. travnja biti vjerojatno jedina prilika u životu da ih upoznate te se pritom i odlično zabavite na ovom ne tako tipičnom festivalu. Rane prijave za sudjelovanje na Danima komunikacija otvorene su još kratko, a sve informacije dostupne su na službenoj stranici festivala.