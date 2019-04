Emirates preuzima letove Dubai - Zagreb u ljetnom redu letenja

FOTO: PRESS

Emirates, najveća svjetska međunarodna aviokompanija preuzela je letove prema Zagrebu za razdoblje ljetnog reda letenja. Zrakoplovna kompanija nastavit će letjeti na ruti Dubai - Zagreb do 26. listopada 2019. godine, nakon čega će partnerska aviokompanija flydubai preuzeti letove tijekom zimskog razdoblja. Strateško partnerstvo između dviju zrakoplovnih prijevoznika iz Dubaija osigurava adekvatan kapacitet kako bi se najbolje zadovoljile potrebe putnika.

Let EK 129 zrakoplova tipa Boeing 777-300ER kretat će iz Dubaija u 8:30 sati i stizati u Zagreb u 12:35 sati po lokalnom vremenu. Povratni let, EK 130 polazit će iz Zagreba u 15:25 sati i stizati u Dubai u 23:00 po lokalnom vremenu.

Zbog planiranih nadogradnji na južnoj pisti u prostoru međunarodne zračne luke Dubai (DXB), od 16. travnja do 30. svibnja 2019. godine, Emiratesovi letovi prema Zagrebu bit će na rasporedu četiri puta tjedno, u ponedjeljak, utorak, četvrtak i subotu. Od 31. svibnja 2019. nadalje, na spomenutoj će ruti biti svakodnevni letovi istim zrakoplovom koji će putnicima tako nuditi 7 tjednih letova.

Posjetitelji Dubaija mogu uživati u suncu tijekom cijele godine i vidjeti kultne znamenitosti kao što je najviša zgrada na svijetu, Burj Khalifa. Grad nudi šest potpuno opremljenih javnih plaža s najboljim restoranima i kafićima. Posjetitelji također mogu provesti sate u jednom od najvećih svjetskih trgovačkih centara, Dubai Mallu u kojem mogu uživati u iskustvu šopinga. Dubai nudi pregršt događanja tijekom ljetnih mjeseci, uključujući glazbene koncerte i predstave. Posjetiteljima su dostupne tradicionalne tržnice i kušanje autentičnih jela u prostoru starog grada u kojem će se također susresti s kulturnom baštinom. Dostupna im je i vožnja brodom preko rijeke Dubai Creek ili kupovina začina na poznatoj tržnici Spice Souk gdje mogu pronaći savršen začin i na taj način kući ponijeti okus i uspomenu Dubaija.

Ponuda vrijedi za rezervacije ostvarene do 7. travnja 2019. godine, za putovanja u razdoblju do 30. rujna. Putnici koji će svoje putovanje započeti iz zagrebačke zračne luke „Franjo Tuđman“ mogu rezervirati karte po cijeni od 349 eura za ekonomsku klasu te od 1.999 eura za poslovnu klasu.

Emiratesova dnevna usluga do Zagreba bit će dostupna u konfiguraciji od 3 klase s 8 ležaja u prvoj klasi, 42 mjesta u poslovnoj klasi i 304 prostranih sjedala u ekonomskoj klasi. Putnici u svim klasama u zrakoplovu mogu uživati u nagrađivanom sustavu za zabavu na letu, ice, s 4.000 kanala najnovijih filmova, glazbe i TV programa. Putnicima su također dostupna besplatna pića i regionalno inspirirani jelovnici uz sveprisutno srdačno gostoprimstvo multikulturalne kabinske posade, od kojih je više od 200 Hrvata. Uz to, putnici mogu ostati povezani s obitelji i prijateljima tijekom leta zahvaljujući do 20 MB besplatnog Wi-Fi prometa.