Digitalna (R)evolucija 3.0: Hrvatskoj su potrebne drastične promjene

zagrebačkoj Laubi održano je danas treće izdanje najposjećenije konferencije HUP-ICT Udruge pod nazivom Digitalna (R)evolucija 3.0. Na jednom mjestu okupilo se više od 600 stratega i kreatora digitalne ekonomije, poduzetnika i menadžera koji su iskoristili odličnu priliku za razmjenu znanja i iskustva te kvalitetan networking. Konferenciju je svojim dolaskom podržao i Darko Horvat, izaslanik predsjednika Vlade RH, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj konferencije bio je osvijestiti sve sudionike gospodarskog života u Hrvatskoj o važnosti promjena koje donosi digitalna transformacija i zašto je važno koristiti mogućnosti koje donosi tehnologija kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje, ali i svi drugi segmenti svakodnevnog života. „Kada se govori o digitalnoj transformaciji vrlo je važno istaknuti da je ona samo jednim dijelom vezana uz nove tehnologije. U punom smislu ona podrazumijeva i promjenu načina rada, drugačiji pristup poslu i drugačije razmišljanje. To naravno traži više angažmana i bitno je zahtjevnije jer traži da mijenjamo svoje ponašanje. Na svim razinama – od najviših do najnižih.

Osim toga digitalizacija nije jednokratan projekt – to je kontinuitet. Kontinuitet promjena koje na ovim našim prostorima inače izbjegavamo kad god možemo. A vrijeme u kojem živimo traži da smo na njih spremni svakodnevno", izjavila je Gordana Deranja, predsjednica HUP-a prilikom otvorenja konferencije. Tema konferencije potaknuta je zadnjim IMD istraživanjem o digitalnoj konkurentnosti prema kojem je Hrvatska pala za čak 7 mjesta i to isključivo zbog „niske spremnosti za budućnost". Za postizanje digitalne konkurentnosti potrebno je u potpunosti provesti digitalnu transformaciju uz najveći stupanj suradnje realnog i javnog sektora, i to uz podršku državnih vlasti, koja je sada već neizbježna.

A na konferenciji su se otkrili planovi za digitalnu budućnost Hrvatske: „Uskoro ćemo predstaviti nacionalni plan za digitalno gospodarstvo s jasnim mjerama za bržu implementaciju i razvoj digitalnih rješenja u Hrvatskoj. Prošle godine započeli smo digitalnu transformaciju hrvatskog društva, a ove godine želimo još jači iskorak jer više nije problem da će veliki 'pojesti' male, već da će brzi pregaziti spore.“, poručio je Darko Horvat, izaslanik predsjednika Vlade RH, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dejan Ljuština, partner u PwC Hrvatska i voditelj usluga PwC-a sektoru telekomunikacija, medija i tehnologije za srednju i istočnu Europu te stručnjak s dugogodišnjim iskustvom na ovom području ukazao je na jaz koji postoji između kompanija koje su svjesne tehnoloških mogućnosti i aktivno sudjeluju u digitalnoj revoluciji 2020. i onih koje o tome još i ne razmišljaju te dodao: „Umjetna inteligencija napravit će veliki tehnološki pomak u gotovo svakoj industriji.

Monetizacija umjetne inteligencije proširit će lanac vrijednosti te pomoći tvrtkama u stvaranju i plasmanu visokokvalitetnih, personaliziranih proizvoda i usluga vođenih podacima, kao i pri strateškom vođenju kompanija kroz simulaciju novih poslovnih modela i potrebne strateške odluke. Istovremeno, umjetna će inteligencija uništiti, ali i stvoriti radna mjesta, namećući pri tome promjene radne snage, ali rast produktivnosti i povećanje prihoda tvrtke“. Radni moto ovogodišnjeg izdanja konferencije bio je Talenti, Agilnost i Tehnologija koji je ujedno i naglašavao važnost svih komponenti potrebnih za uspješno provođenje digitalne transformacije. No, sljedeći korak koji je iznimno važan i ključan za Hrvatsku su investicije. „U digitalizaciju je potrebno investirati, potrebno je naći odgovarajuća investicijska i financijska sredstva da se implementiraju nove tehnologije koje će voditi do podizanja produktivnosti te ćemo onda posljedično imati i rast BDP-a. Za Hrvatsku je kritično u ovom trenutku dobro pripremiti sljedeće financijskog programsko razdoblje EU fondova od 2021. do 2027. Ovo je prilika koju ne smijemo propustiti, ako ju propustimo upropastit ćemo hrvatsko gospodarstvo u narednih 10 ili 15 godina“, zaključio je Boris Drilo, predsjednik HUP-ICT Udruge.

A na konferenciji je čak devet izvrsnih tvrtki pokazalo da je uspješna digitalna transformacija moguća i u Hrvatskoj. Na primjeru Polikline Bagatin pokazao se efikasan način korištenja umjetne inteligencije za rendgenske snimke, ali i interne procese koje mogu primijeniti i tvrtke iz drugih industrija. Uz demo prikaz korištenja foto-prepoznavanja koju koristi oglasnik Njuškalo dobio se stvaran uvid u korištenje naprednih tehnologija u poslovanju te koliko one mogu učiniti tvrtku konkurentnom. Tokić Autodijelovi i Neostar su kroz svoje poslovne modele pokazali utjecaj i rezultate digitalne transformacije u autoindustriji kroz koju su osigurali bolje korisničko iskustvo i učinkovite interne procese. Kamp Polidor i Bluesun Hoteli bili su dokaz da digitalna transformacija nije zaobišla turizam te su pokazali koliko je bila jednostavna prilagodba dinamičnom tržištu zahvaljujući korištenju najnovijih tehnologija. Klimaoprema je kroz vlastite primjere iz prakse dala uvid u iskustvo s digitalnom transformacijom internih i eksternih procesa. Tvrtka Iverpan je uz pomoć Ascalije digitalizirala procese poslovanja i time ostvarila znatne uštede.

Namjera Digitalne (R)evolucije bila je osvijestiti i ohrabriti poduzetnike da prepoznaju prilike i prednosti koje donosi digitalna transformacija te da uvedu nove organizacijske modele koje tehnologija omogućava. Kroz uspješne poduzetničke priče, primjere iz prakse i analize istraživanja sudionici konferencije su zasigurno dobili odgovore na mnoga pitanja i dileme te saznali da su investicije zaista ključan korak za nastavak uspješne digitalne transformacije.