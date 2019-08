Dan općine Vir: Spektakularna i svečana 'Virska fešta'

Foto: Press

Veličanstvena »Virska fešta« kakvu na otoku još nismo vidjeli: održana je sveta misa povodom blagdana Glavosjek Svetoga Ivana Krstitelja, tradicionalna procesija i Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Vir. Svirao je »Tempo Band«, a na vrhuncu fešte pjevao Tomislav Bralić i klapa »Intrade« uz najspektakularniji vatromet ikad.

Nikada ranije nije bilo takve gužve na svečanom domjenku u restoranu Kotarina za uzvanike, goste i prijatelje Općine Vir. Iako na veliki prostor terase općinskog restorana sinoć doslovno ni igla ne bi stala, gužva nikomu nije smetala. Čak ni nesnošljiva večernja sparina. Dan Općine Vir i blagdan Glavosjek Svetoga Ivana Krstitelja, nebeskog zaštitnika virske općine, imali su scenografiju prijateljstva, podrške, dijeljenja i suradnje.

- Ovo je potvrda kako smo na dobrom putu, i to ne od jučer ili prekjučer. Dolazak ovolikog broja uzvanika i prijatelja, naših počasnih građana te predstavnika svih najviših hrvatskih institucija i ustanova, to opisuju na najbolji mogući način. Polaskani smo i ponosni - kazao je načelnik Općine Vir Kristijan Kapović, koji je kao domaćin obišao i pozdravio sve goste sinoćnje večeri i tradicionalne Virske fešte. A bili su tu svi: izaslanici i predstavnici najviših tijela vlasti u Republici Hrvatskoj, saborski zastupnici, predstavnici općina i gradova, potom gradova iz Hrvatske i Češke s kojima je uspostavljen odnos prijateljstva, poslovni partneri i mnogi drugi kojima je otok na srcu.

Virska fešta počela je svetom misom u župnoj crkvi Svetoga Jurja na Viru, koju je predvodio novi virski župnik don Jure Zubović, potom tradicionalnom procesijom oko virskog Kolišta, nastavljena je ulicama otoka uz zvukove budnice Gradske glazbe Zadar, a u svom dnevnom programu zaključena je Svečanom sjednicom Općinskog vijeća Općine Vir na otvorenom. Središnji virski trg bio je – kao i prošle godine – pozornica virskog uspjeha, ali je ove godine broj uzvanika bio dvostruko veći. U posebnom ambijentu Trga svetog Jure i scenografiji dostojnoj filmskih festivala, Vir je na novom promidžbenom turističkom filmu pokazao kako je i zašto postao jedna od najomiljenijih turističkih destinacija u Hrvatskoj, kao i što je sve napravljeno tijekom posljednjih 15-ak godina. Vodovodna i kanalizacijska mreža otoka Vira, asfaltirane ceste i ulice s rasvjetnim tijelima ili više od 2,5 milijuna turističkih noćenja, samo su dio te priče o uspjehu Vira.

- Vidjeli smo kako je bilo nekad na Vir i kako je danas. Vir sada ima razvijenu infrastrukturu i pet puta veći broj stanovnika te mnoštvo sadržaja koji život na otoku čine ugodnim. Između ostaloga, Vir je jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj, kao i jedno od najpoželjnijih mjesta za život mladih obitelji. Nikada nismo zaboravili niti na naše umirovljenike ili nezaposlene, pa s ponosom možemo kazati kako vodimo brigu o svakom našem čovjeku. Sve je to rezultat napornog i predanog rada s vizijom stvaranja otoka koji želi život i suradnju - nadahnuto je istaknuo predsjednik Općinskog vijeća Općine Vir Rajko Radović.

Nakon svečanog programa i domjenka u restoranu Kotarina, na pozornici Virskog ljeta u uvodnom dijelu programa svirao je sjajni zadarski Tempo Band s Virankom Lucijom Buškulić, a potom fantastični i raspoloženi Tomislav Bralić s klapom Intrade. Već nekoliko godina unazad Virani se s najboljom klapom u Hrvata sjajno slažu, pa nema godine da Bralić i Intrade barem jednom ne posjete otok. - Vraćamo se i sljedeće godine - odmah je najavio Bralić, a nakon neponovljivog desetominutnog vatrometa koji je točno u ponoć ispunio virsko nebo, zaključio: Vidio sam mnogo vatrometa, ali ovaj je bio nešto posebno - dodao je.

Tako je na datum 29. kolovoza na Viru proslavljeno prijateljstvo, duh otvorenosti, dobronamjernosti i života. Bila je to prilika da se Virani pred prijateljima pokažu kako su vrijedni tog prijateljstva, odnosno kako su u svom djelovanju svim budućim generacijama otočana ostavili ugrađene kamenčiće sudbine. A tu priliku Virani nisu propustili.

- Mi smo oni koji stvaraju i grade, pa želimo da takvi budu i oni koji dolaze za nama. Zato se na pitanje jesmo li bili dostojni naših predaka, ili hoćemo li biti draga uspomena našim potomcima – odgovor zapravo krije u dolasku ovolikog broja naših prijatelja. Vir je naš otok koliko i otok svih naših prijatelja, gostiju ili turista upravo u premisi zajedničke radosti dijeljenja, prijateljstva i suradnje. Također, trenutno dok traje ljetna sezona imamo 400 ljudi koji rade u sustavu Općine Vir, ili 200 djelatnika koji rade svaki dan u godini kako bi naš otok bio što ljepši, uredniji i razvijeni. Njima se zahvaljujem te im čestitam Dan Općine Vir i blagdan našega nebeskog zaštitnika - još je poručio načelnik Kapović.

Velika virska obljetnica 950 GODINA OD PRVOG SPOMENA OTOKA VIRA

Prije 950 godina u znamenitoj darovnici hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV. otok Vir je prvi puta spomenut (1069.) kao historiografska činjenica. Iako taj datum, bez sumnje značajan za otok, ne predstavlja početak života na Viru – jer on seže u daleko drevniju prošlost – njegova je simbolika Vir uvela u povijesno vrijeme i prostor. - Spomenuti smo prije 950 godina, i to sigurno ne bez razloga, a spominjat ćemo se i dalje u našim htijenjima, željama i obavezama da pred prijateljima i svjedocima pokažemo što smo i kako činili. Naši se napori zato ogledaju u postojanju tog vremena i prostora kojega želimo učiniti dostojnima života.

Činjenice demografskog rasta na otoku i bujanja života, komunalnog rasta bez sličnog primjera ili projektima vrijednima milijardu kuna, odnosno brigom za svakog našeg čovjeka, znače da nismo samo svjedoci te nove i buduće povijesti, već prije svega stvaratelji sretne sadašnjosti i bolje budućnosti - istaknuo je načelnik Kapović.

GAŠPAR BEGONJA, načelnik Općine Privlaka u ime gradova i općina: NAČELNIK KAPOVIĆ JE PRIMJER USPJEHA I STVARANJA OPĆINE

- Ono što je napravljeno na Viru primjer je kako raditi u Republici Hrvatskoj te kako bi trebalo ustrojiti lokalnu samoupravu. Načelnik Kapović može biti edukator svima nama iz jedinica lokalne samouprave pokazujući nam kako biti uspješan, odnosno na koji način ustrojiti rad u jednoj općini te je dovesti na zavidan nivo, a to je težak posao kojega je počeo raditi od samoga početka. Pored toga, virsko komunalno poduzeće Vodovod Vir nositelj je projekta vodovodne aglomeracije za područje Nina, Privlake i Vrsi vrijednosti oko 500 milijuna kuna, što će nam biti odskočna daska za daljnji razvoj. Naše su tri općine s gradom Ninom na inicijativu načelnika Kapovića, ionako već duboko zakoračile u zajednički projekt stvaranja prve pametne mikroregije u Hrvatskoj, čime zapravo postavljamo zdrave temelje za funkcioniranje jedne regije. To je primjer svima drugima kako uspješno mijenjati stvarnost i poboljšavati životne prilike.

VÍT ALDORF, gradonačelnik Grada Oslavanyja u ime gradova prijatelja: VIRU ŽELIM JOŠ NAJMANJE 950 GODINA ISPUNJENIH USPJEHOM

- Izuzetna mi je čast biti u društvu svih prijatelja otoka i virske općine, kao i drugih uvaženih predstavnika jedinica lokalne samouprave, institucija i ustanova Republike Hrvatske. Vir danas slavi svoj dan, ali i značajnu obljetnicu 950 godina od prvog spomena u pisanim izvorima. Znam kakav je to osjećaj, jer smo i mi u Oslavanyju slavili jednu takvu obljetnicu, što nam je bilo nezaboravno iskustvo. Taj smo dan bili ponosni na sve što smo uspjeli napraviti u stvaranju nove povijesti našeg mjesta, a vidim da je tako i na našem predivnom Viru. Zato vam želim najmanje još 950 lijepih godina ispunjenih razvojem te da vam se ostvare sve vaše želje i planovi.

DAVOR LONČAR, saborski zastupnik i načelnik Općine Poličnik: USPJEH VIRA REZULTAT JE DUGOTRAJNOG I MUKOTRPNOG RADA

- Ne sumnjam u posao kojega radi moj kolega načelnik Kapović, jer uspjeh Vira i sve što se može vidjeti i doživjeti na otoku, rezultat je dugotrajnog i mukotrpnog posla. Posebno je to izraženo pri projektiranju ili dobivanju građevinskih i drugih dozvola. Mi iz lokalne samouprave htjeli da taj posao bude jednostavniji i lakši nego što je sada, jer su lokalne jedinice generatori razvoja. Nema države na svijetu, a posebno u Europskoj uniji, u kojoj se društvo i država u cjelini ne grade na temeljima jedinica lokalne samouprave. Zato se u Hrvatskom saboru zalažem za decentralizaciju, jer je fiskalna odgovornost temelj za razvoj jedinica lokalne samouprave, a time i Republike Hrvatske.

FRANKO VIDOVIĆ, saborski zastupnik: VIR JE OPĆINA KOJA PRERASTA U PRAVU GRADSKU SREDINU

- Na žalost, nisam često na Viru, ali zato jasno uočavam promjene koje su ogromne. Vir se, mislim, počeo mijenjati od 2005. u vremenu kada se načelnik Kapović iskreno zalagao za rješavanje pitanja bespravne gradnje na području Općine Vir. U tome je uspio, pa danas virska općina polako prerasta u pravu gradsku sredinu. Također, moram to reći, Vir je zaista prava Hrvatska, a Hrvatska je zemlja tolerancije koja široko prima sve ljude dobre volje.

MIRO KOVAČ, saborski zastupnik: MI SMO NAROD OTVOREN ZA SUŽIVOT I SURADNJU, A TO NAJBOLJE POKAZUJE PRIMJER VIRA

- Općine i gradovi u Hrvatskoj pokazuju da se može uspjeti, a to u prvom redu ovisi o angažmanu načelnika ili gradonačelnika, odnosno pristupu radu. Na Viru se dogodilo malo čudo, što treba adekvatno honorirati i promicati kao primjer koji se sutra može dogoditi i drugim mjestima. Ako pogledamo svoju recentnu povijest možemo kazati kako smo u Hrvatskoj također ostvarili malo čudo, a Vir je primjer kako jedno malo mjesto može postati veliko i otvoreno prema cijelom svijetu, u kojemu danas žive stanovnici iz cijele Europe. To spominjem jer mi nismo zemlja ili narod mržnje. Mi smo narod otvoren za suživot i suradnju, a to najbolje pokazuje primjer otoka Vira.

VLADIMIR LONČAREVIĆ, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović: RAZVOJ OTOKA JE IMPRESIVAN, VIR JE NAJPOŽELJNIJE MJESTO ZA ŽIVOT

- Od prvog spomena Vira u darovnici kralja Petra Krešimira IV. do danas na otoku traje zabilježeni kontinuitet života Hrvata, što pokazuje kako smo mi narod života, budućnosti i djece, mladih i obitelji. Zato posebno čestitam Viru na populacijskoj politici i postignutim rezultatima, jer je to nešto što nitko u Hrvatskoj nije uspio. Također se na primjeru Vira pokazuje kako se postižu rezultati kada se povjerenje građana daje u ruke onima koji to zaslužuju. To je naravno vidljivo i u nizu drugih općina, gradova i županija u Hrvatskoj, pa ukazuje na potrebu da im se – fiskalno i funkcionalno – pruži još više. Drugo, na otok Vir posljednjih 30 godina dolazim svake godine najmanje jednom, pa mogu osobno svjedočiti o njegovom impresivnom razvoju. Želim da se razvija i dalje te da bude ono što zaista i jest, a to je najpoželjnije mjesto za život.

MIODRAG DEMO, brigadir i počasni građanin Općine Vir te izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića: SVIMA ŽELIMO DA SE RAZVIJAJU KAO OPĆINA VIR I OPĆINA POLIČNIK

- Grad Zagreb je prijatelj sa svakom općinom, gradom ili županijom koji dobro rade i svojemu narodu žele najbolje. Na Viru smo zato kao doma, i to barem nekoliko puta godišnje, pa su i naše želje usmjerene na razvoj svih naših sredina u Hrvatskoj. Želimo gledati prema budućnosti i razvijati se poput Općine Vir ili Općine Poličnik, koja također slavi svetoga Ivana, dok drugima želimo da što prije uhvate korak s onima najboljima. Zadarska županija ima ogroman potencijal, zato će Grad Zagreb biti veliki prijatelj svim njezinim mjestima.

MLADEN MARKAČ, general i počasni građanin Općine Vir: OPĆINA VIR VODI SE SRCEM I LJUBAVLJU PREMA NAŠOJ DOMOVINI

- Lijepo je čuti kako se Hrvatska posebno uspješno razvija u nekim svojim gradovima i općinama, ali ona je jaka koliko je snažna bilo koja njezina općina ili grad. Ovdje u Viru stoga je posebno zadovoljstvo pozvati sve druge općine da slijede njezin put, jer Općina Vir je pokazatelj kojim putem treba ići da bi njezini mještani imali svijetlu budućnost. Nema svaka općina viziju ili načelnika poput Kapovića, odnosno vijeće kakvo ima Vir, pa neka oni budu primjer onima kojima manje znaju i koji bi htjeli napredovati. Ovdje su na Viru iskoristili sva svoja znanja i vještine, što se može vidjeti po medijskoj pozornosti koja je usmjerena prema Općini Vir. To nije slučajno. Vir ima projekte koji su stvarni, vidljivi i opipljivi. Prekrasna je demografska slika ove općine, a za nju je trebalo stvoriti uvjete kako bi se osigurao napredak. Naši mladi ljudi na Viru ne moraju odlaziti u svijet, jer egzistenciju mogu osigurati na rodnom otoku, a takva bi trebala biti demografska slika cijele Hrvatske. Općina Vir vodi se srcem i ljubavlju prema našoj domovini.