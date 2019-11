Cyber Monday u Arrivi putnicima donosi senzacionalnih 85% popusta na karte

Foto: PR

Zasigurno najpovoljniju kupovinu autobusnih karata Arrivini će putnici moći obaviti u ponedjeljak 02.12.2019. Samo tog dana očekuje ih 85% popusta pri kupnji karata na www.arriva.com.hr ili u Arriva Croatia mobilnoj aplikaciji koja se može se preuzeti s App Storea i Google Playa. Popust, koji putnicima Arrive donosi dosad najveću uštedu, ostvaruje se uz promo kod. Nije impresivan samo iznos popusta, već i količina sjedala u Cyber Monday ponudi. Naime, za najpovoljniju kupnju bit će dostupno njih čak 30 000 na 120 najpopularnijih relacija diljem Hrvatske, za putovanja u periodu od 13. do 29.01.2020.

Najjeftinija karta po cijeni malo bolje kave

Arriva u Hrvatskoj održava široku mrežu linija, a zahvaljujući Cyber Monday ponudi, na velikom broju istih, putnicima će biti dostupne karte po senzacionalno niskim cijenama pa će najjeftinija koštati kao malo bolja kava. Tako će primjerice karta za relaciju od Osijeka do Slavonskog Broda ili od Zagreba do Delnica koštati 10 kn, samo 2 kune više odnosno 12 kuna trebat će izdvojiti za kartu od Zagreba do Rijeke ili Zadra, dok će iz Zagreba prema istarskim destinacijama poput Pule, Rovinja i Labina cijena karte iznositi 20 kuna. Osječani će kartu do glavnog grada platiti samo 19 kn, a za kartu prema gradovima na obali, poput primjerice Rijeke, Zadra, Šibenika ili Splita izdvojit će od 36 do 44 kune.