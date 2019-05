Class plus goriva - poboljšana formula za bezbrižnu vožnju

FOTO: Screenshot

Class Plus goriva imaju dokazano povoljan učinak na motore s unutarnjim izgaranjem. Zahvaljujući posebnoj poboljšanoj formuli aditiva, Class Plus goriva uklanjaju naslage i dijelove vašeg motora štite od korozije.

Što to znači za vas?

Manje naslaga može značiti manje problema s motorom uzrokovanih začepljenjem.

Zahvaljujući čišćem sustavu ubrizgavanja goriva, u motor dolazi optimalna količina goriva što osigurava stabilan rad

CLASS PLUS GORIVA

Eurosuper 95 Class Plus je visokokvalitetno gorivo koje se bazira na tržištu već prepoznatom gorivu u skladu s najnovijim EURO zahtjevima, s dodatkom aditiva. Riječ je o bezolovnom motornom benzinu, sukladnom zahtjevima važeće europske norme EN 228. Eurosuper 95 Class Plus jedinstvena je formulacija goriva osmišljena za zaštitu motora od nakupljanja naslaga i korozije.

Paket aditiva sadrži komponente koje:

čiste motor i odmah odstranjuju naslage te tako održavaju motor čistim

poboljšavaju sagorijevanje goriva i radne značajke motora

stvaraju zaštitni film na metalnim površinama pomažući spriječiti koroziju kritičnih komponenta sustava goriva*

smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora zbog povećane mazivosti

povećavaju snagu i trajnost motora

*Učinci mogu varirati ovisno o vrsti i stanju vozila, uvjetima i stilu vožnje.

Eurosuper 100 Class Plus je visokokvalitetno gorivo koje se od ostalih motornih benzina dostupnih na Ininim maloprodajnim mjestima razlikuje po vrijednosti oktanskog broja. Radi se o bezolovnom motornom benzinu najviše oktanske razine (IOB najmanje 100) namijenjenom svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporuča korištenje visoko-oktanskog motornog benzina, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije (motori s visokotlačnim ubrizgavanjem goriva). Eurosuper 100 Class Plus je napredna formulacija goriva dizajnirana za zaštitu ključnih dijelova sustava od naslaga.

Dodatkom aditiva u gorivo poboljšana su njegova svojstva jer paket aditiva sadrži komponente koje:

Eurodizel Class Plus je visokokvalitetno gorivo koje se bazira na tržištu već prepoznatom gorivu koje zadovoljava najnovije Euro zahtjeve, s dodatkom aditiva. Proizvod po svim zahtjevima kvalitete odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjen za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere/pretvornike za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Eurodizel Class Plus je dizelsko gorivo namijenjeno za održavanje snage motora kroz aktivnu zaštitu motora.

Paket aditiva za dizelsko gorivo sadrži snažne komponente za čišćenje koje:

sprječavaju nastanak i uklanjaju naslage na motoru

razbijaju i čiste štetne naslage na sustavu za ubrizgavanje goriva

omogućuju optimalno raspršivanje goriva u komori za sagorijevanje

smanjuju potrošnju goriva zbog manjeg pjenjenja

smanjuju brzinu korozije štiteći osjetljive komponente sustava goriva*

smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora zbog povećane mazivosti

*Učinci mogu varirati ovisno o vrsti i stanju vozila, uvjetima i stilu vožnje.

KVALITETA GORIVA

Sva Inina goriva prije stavljanja na tržište prolaze kroz postupak provjere kvalitete prema europskim standardima. Dodatno, sve članice EU – pa tako i Hrvatska – imaju kvalitetu goriva sukladno europskim normama (propisanima EU Direktivom o kvaliteti goriva). Sustav kvalitete osiguran je nizom testiranja – kako onih propisanih Programom praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva, tako i redovitim internim kontrolama kvalitete na Ininim maloprodajnim mjestima koje provodi Inin Centralni ispitni laboratorij.

Briga tu ne staje – neprekidno se provode interne kontrole kvalitete goriva u cijelom lancu opskrbe: od rafinerija preko logističkih skladišta i transporta do maloprodajnih mjesta, čime svojim kupcima osiguravamo visokokvalitetno gorivo na svakoj od naših 500 benzinskih postaja i za svaku od milijardu litara goriva koje godišnje prodamo. INA Class Plus goriva naš su odgovor na sve strože tehničke zahtjeve europskih direktiva, automobilske industrije i zaštite okoliša, čija se kvaliteta – kao i dosada – provjerava svakodnevno, i u svim točkama proizvodnog i prodajnog lanca.

Vi samo vozite – brigu o kvaliteti goriva prepustite nama.

SIGURNOST U PROMETU

INA brine za zdravlje i dugovječnost motora vašeg automobila svojim novim Class Plus gorivima. O sigurnosti vožnje morate brinuti vi, a mi vas podsjećamo na nekoliko pametnih savjeta kako da sigurno i bez stresa stignete na odredište.

Provjeravajte vozilo

Redovito servisirajte i mijenjajte ulje u motoru. Također, redovito provjeravajte tlak u gumama. Pazite na ispravnost kočnica, svjetala, pokazivača smjera.

Pazite na položaj

Ispravan položaj za upravljačem zaštitit će vas u slučaju nezgoda. Ali znate li kako je ispravno sjediti? Ramena vam uvijek moraju biti stisnuta uz naslonjač, a noge u svakom trenutku savijene u koljenu. Ruke na upravljaču držite u položaju „15 do 3“.

Vežite se!

Jednostavna radnja spašava živote. Dokazano je da korištenje sigurnosnih pojaseva smanjuje smrtnost u prometnim nesrećama za čak 50%!

Ne vozite umorni

Odmarajte, radite stanke, protegnite noge. I nemojte voziti ako osjetite umor i pospanost.

Pazite na razmak

Većina nesreća događa se zbog zanemarivanja razmaka. Održavajte razmak, smanjit ćete mogućnost nesreća, makar i sitnih.

Pazite na brzinu

Prekoračenje brzine ugrožava vašu sigurnost, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu. Osim toga, može vas skupo koštati.

Saznajte više o sigurnoj i ekonomičnoj vožnji.