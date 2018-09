CEO Vipneta: Budućnost se događa već danas, a na nama je da istražimo sve prilike koje dolaze

Foto: promo

Future Tense konferencija izuzetna je prilika za učenje i formiranje novih pogleda na tehnologiju i ono što će ona predstavljati za nas u narednim godinama - naglašava Jiri Dvorjancansky.

Vipnet je prvi privatni mobilni operator i lider u inovacijama na telekom tržištu u Hrvatskoj, među najboljim je operatorima na svijetu po kvaliteti svoje mreže i usluga, a njegov tim čine mladi, pretežito visokoobrazovani stručnjaci prosječne dobi od 37 godina. Ova tvrtka, kojoj je jedan od najvažnijih poslovnih ciljeva društveno odgovorno poslovanje zbog čega kontinuirano ulaže u svoje korisnike i zaposlene te hrvatsko gospodarstvo, društvo znanja, kulturu, sport, okoliš i zdravlje, generalni je partner Future Tense konferencije koja nas 2.10. vodi u budućnost.

Razloga suradnje je, kako navodi Jiri Dvorjancansky, predsjednik Uprave Vipneta, više: „Kad mi je tim predstavio Future Tense konferenciju, uvidio sam dva vrlo jasna razloga zašto Vipnet mora sudjelovati u toj priči. Prvi razlog je činjenica da je Vipnet lider inovacija na telekomunikacijskom tržištu u Hrvatskoj, a drugi to da smo započeli digitalnu transformaciju i to prije 2 godine. Nijedno nije moguće bez razumijevanja budućih tehnologija i načina na koji one mogu utjecati na poslovanje, ali kupce te njihovo korištenje tehnologije u budućnosti. Dakle, vidim Future Tense kao izuzetnu priliku za učenje i formiranje novih pogleda na tehnologiju i ono što će predstavljati za nas u narednim godinama.“ izjavio je Dvorjancansky.

Dugoročno investiranje svakodnevnica je naše industrije, stoga mi je iznimno važno što futurolozi govore o budućnosti, ističe Dvorjancansky. Upravo je mogućnost investiranja u pogrešnom smjeru to što razmišljanje o budućnosti čini obveznim jer pogrešno investiranje jednako je gubitku novca, a to nitko ne želi: „Ne mislim da ćemo sve što čujemo od futurologa moći primijeniti odmah danas. Ali mislim da će nas pripremiti za sve ono što dolazi. Mi, kao voditelji uprava te lideri društva, moramo se pripremiti jer ne radimo planove za sutra, već za idućih 5-10 godina“ ističe Dvorjancansky.

Kao što je predsjednik Uprave istakao, Vipnet je digitalnu transformaciju tvrtke pokrenuo prije dvije godine, a danas se već ozbiljno govori o umjetnoj inteligenciji, tehnologiji prepoznavanja glasa i pametnim kućama. Dakle, mnoge od naprednih tehnologija već su u upotrebi u telekomunikacijskoj industriji. Konferencija, stoga, nudi i savršenu priliku okupljanja, ali i razmjene mišljenja i iskustava svih onih koji testiraju naprednu tehnologiju. Dvorjancansky navodi kako se veseli 2030. godini i svim tehnološkim novinama koje će donijeti, a beskontaktno plaćanje telefonima i pametni domovi kojima možemo upravljati iz daleka samo su neki od njih. Smatra da će to imati pozitivnog utjecaja na ekonomiju, također napominje da će nam se obrazovni sustav promijeniti, imat ćemo mogućnost studiranja na Harvardu iako se fizički nalazimo na plaži u Splitu. Dakako, postoje određeni izazovi koje ovakva vizija budućnosti nosi, a koji još uvijek nisu riješeni. Ipak, to ne mijenja činjenicu da napredak ne možemo zaustaviti, te da se za sve što on donosi moramo pripremiti jer, kako kaže Dvorjancansky, budućnost je već tu – ona se događa danas. Mi imamo dvije opcije: sjediti i gledati što se dešava ili proaktivno sudjelovati i istražiti sve prilike koje dolaze.

„Pogledajmo poljoprivrednu i prerađivačku industriju. Ljudi u toj industriji bojali su se tehnologija, strahujući da će ih roboti zamijeniti. Ali danas vidimo sve njene prednosti. Vidimo da su mnogi poslovi nestali i više ne postoje, ali i da su stvorena nova radna mjesta. Vjerujem da svaka revolucija stvara promjene u strukturama radnih mjesta, načinu na koji radimo i vrsti znanja koju trebamo posjedovati. Čvrsto vjerujem da će se tu dogoditi ogromna preobrazba. Mislim da ova konferencija otvara vrata za raspravu o tome kako ćemo se zapravo pripremiti za te promjene.“ izjavio je Dvorjancansky.

O svim ovim, ali i drugim temama, Dvorjancansky i njegove kolege slušat će na Future Tense konferenciji 2. listopada u Zagrebu gdje će nam vodeći svjetski futurolozi otkrit kako ćemo živjeti i poslovati u budućnosti. Morgaine Gaye, Gerd Leonhard, Aric Dromi i David Birch futurolozi su koji će svoje viđenje budućnosti predstaviti u Laubi, kući za ljude i umjetnost, a nakon njihovih inspirativnih predavanja održat će se CEO future panel na kojem će predsjednici Uprava vodećih kompanija, među njima i Jiri Dvorjancansky, raspravljati o mogućnostima primjene futuroloških predviđanja u poslovnim modelima.