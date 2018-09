CEO tvrtke IN2: U budućnosti nas očekuje široka upotreba umjetne inteligencije te kontinuirana interakcija računala i ljudi

Foto: promo

„Predviđanja kažu da će do 2050. 70% svjetske populacije živjeti u gradovima. Svjetske metropole jako brzo rastu, a do 2030. godine neke od njih će se udvostručiti, kako brojem stanovnika tako i površinom. To će donijeti niz izazova, prije svega u segmentima zaštite okoliša, prijevoza, prehrane, javnih usluga ili urbanizma, koje će biti moguće riješiti samo intenzivnom i promišljenom upotrebom tehnologije. Na njih će se odnositi najviše onih vidljivih promjena. Svi uređaji će biti povezani i komunicirat će međusobno. Tako će biti i s ljudima. Ta masovna interakcija generira niz novih, nama nepoznatih izazova, ali i mogućnosti“, ističe Katarina Šiber Makar, predsjednica Uprave IN2 grupe.

IN2 grupa već 26 godina razvija softver za niz industrijskih vertikala, implementira vlastita i partnerska softverska rješenja, a u posljednjih nekoliko godina bavi se proširenjima svojih core poslovnih aplikacija novim segmentima, primjenom napredne analitike, Interneta stvari, razvojem na temu pametnih gradova i nizom drugih digitalnih rješenja. Stoga ne čudi da je IN2 grupa partner konferencije Future Tense koja će se održati 2. listopada 2018. godine u zagrebačkoj Laubi. Na konferenciji će o pametnim gradovima govoriti Aric Dromi, na temu budućnosti plaćanja David Birch, Morgain Gaye o nadolazećim trendovima u prehrambenom sektoru, a o utjecaju razvoja tehnologije na razvoj čovječanstva Gerd Leonhard.

IN2 posebno zanima tema pametnih gradova te korištenja tehnologija Interneta stvari i umjetne inteligencije u tom kontekstu, obzirom da su i sami uključeni u inicijative koje koriste takve tehnologije. „Kao dobar primjer primjene tehnologije Interneta stvari i složene interakcije možemo navesti Eko kartu koju je IN2 razvio za grad Zagreb. Eko karta, zahvaljujući nizu senzora i softveru koji ih povezuje, omogućuje stanovnicima uvid u čistoću tla, vode i atmosfere u kojoj borave. Poseban izazov koji dolazi bit će upravljanje velikim gradovima i tu će, vjerujem, pomoć tehnologije najviše doći do izražaja“, kaže Šiber Makar.

Kao razloge podrške konferenciji Future Tense ističe važnost poticanja poslovne zajednice u Hrvatskoj na aktivno promišljanje o budućnosti. Konferencija je stoga jedinstvena prilika da u pretrpanim svakodnevnicama dobijemo pregled trendova i „zavirimo“ u budućnost. „Vrlo je malo konferencija zaista usmjerenih na budućnost. IT industrija, iz koje dolazim, po svojoj vokaciji okrenuta je budućnosti. No, čak i kad događanja imaju predznak budućnosti, na kraju 80% vremena provedemo razgovarajući o prošlosti i njenim implikacijama na budućnost. Iz kurikuluma govornika, njihovog iskustva i sadržaja koji smo vidjeli u pripremi, vjerujem da će ova konferencija biti dobra prilika za napredak u odnosu na ono što smo dosad mogli vidjeti u Hrvatskoj.“

IN2 grupa jedan je od lidera softverske industrije u regiji. Šiber Makar smatra da je svakom poslodavcu važno zapošljavati ljude koji su usmjereni promišljanju budućnosti te koji vide prilike koje će moći primijeniti na svoj rad. „Ono što tvrtke mogu napraviti jest neprestano osvještavati koji su to trendovi koji dolaze te stvarati prilike i prostor za inovacije. S druge strane, moraju imati i pojedince i okolinu koji su to spremni otvoreno prihvatiti“.

Kako u svakodnevnom radu klijenti od IN2 jako često traže inovacije u pravom smislu riječi, za tvrtku je od iznimne važnosti zaposliti pojedince koji aktivno promišljaju o budućnosti. „Sigurna sam da će pojedinci koji su u stanju sagledati budućnost i znati prenijeti trendove u kontekst vlastitih poslovnih područja, imati značajnu prednost pri zapošljavanju i da će većina poslodavaca ove karakteristike vrednovati značajno više nego do sada“.

Kad je riječ o 2030. godini, Katarina Šiber Makar kaže da je optimist i da vjeruje da nam napredak tehnologije u budućnosti donosi znatno više dobrog nego lošeg. „Smatram da nas očekuje široka uporaba umjetne inteligencije, primjerice u zdravstvu ili uslugama, te nezamislivo velika količina kontinuirane interakcije računala i ljudi. Očekujem i da će, potaknuti ogromnim tehnološkim napretkom, evoluirati i brojni drugi netehnološki aspekti društva i poslovanja, društvena svijest, ekologija, kreativna zanimanja i umjetnost. Dolazi vrijeme novih oblika transporta i čitavog niza trendova koje danas uopće ne možemo zamisliti. No, predviđanja bismo ipak trebali prepustiti futurolozima.“