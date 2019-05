Budućnost marketinga – graditi poslovanje tako što bivate svoji

Heather Nichols, autorica teksta i voditeljica poslovnih edukacija

Marketing je nešto čega se velika većina poduzetnika plaši. Većina ljudi započne poslovanje, jer uživa u tome što radi ili ima fantastičnu ideju koju bi voljeli unovčiti.

Jednom kad poslovanje krene i kada stvarnost o financijskoj situaciji postane jasna, stalno prisutno pitanje u umovima poduzetnika dođe na red: „Kako ostvariti više klijenata i prihoda? Kako proširiti poslovanje?”

Svijet reklama nam poručuje mnogo toga. Recite ljudima što ćete im dati. Pokažite im da će im vaš proizvod ili usluga donijeti rezultate koje zahtijevaju. Prodajte im rješenja. Ljudi su spremni platiti veliki novac kako bi im netko riješio probleme!

Što ako je dostupna drugačija mogućnost s poslovanjem, drugačiji način na koji kreirate poslovanje i način na koji ono raste? Što ako poslovanje možete razvijati na način koji je temeljit, njegujuć za sve uključene (čak i vas!) i učinkovitiji od onoga što ste radili do sada? Što ako marketing u današnjem smislu uopće nije potreban?

Evo tri marketinška mita i tri alata za kreiranje drugačijeg i dinamičnog pristupa poslovanju:

Mit: Odgovorite na „bolne točke”. Usmjerite govor prema onome što ih muči. Dajte im do znanja da razumijete i pokažite im da imate odgovor.

Drugačija perspektiva:

Što ako ljudi traže nešto toliko drugačije da uopće ne znaju što je to? Što ako ljudi traže drugačiju poveznicu, odnosno osjećaj novih mogućnosti u svojem životu? Kada ste voljni biti toliko drugačiji da više govorite o mogućnostima nego o problemima, tada se ističete. Ljudi će se tada zainteresirati za vas i krenut će za vama, radije nego da gurate svoj proizvod ili uslugu prema njima.

Mit: Morate ljudima reći što im treba i zašto im to treba.

Drugačija perspektiva: Volite li kada vam netko nešto „uvaljujeˮ? Što se dogodi kada uđete u trgovinu i prodavač vam najednom stoji iza leđa i govori vam što sve trebate i zašto to trebate, bez da ga zanima bilo što o vama? Velika je vjerojatnost da ćete pobjeći u suprotnom smjeru.

Kada drugima otvorite prostor da se povežu s vama i vašim poslovanjem, ili kada to ne učinite, to je potpuno drugačije od onoga na što su ljudi navikli. Ljudi su navikli na to da im se stalno nešto „uvaljujeˮ i podižu zidove čim osjete da im se približava „naporan prodavačˮ. Kada nemate točku gledišta o tome hoće li netko kupiti vaš proizvod ili ne, postajete neodoljivi. Vi se ističete bez ikakvog truda samim time što se ne ponašate kao svi drugi.

Mit? Ljudi moraju vidjeti vaš proizvod ili uslugu 12 puta prije nego je odaberu.

Drugačija perspektiva:

Što ako vaš proizvod, vaša usluga ili VI možete biti toliko drugačiji da se netko može promijeniti u jednoj interakciji s vama? Kako bi bilo da se obvežete na to da ulazite u odnos s ljudima iskreno i na način na koji se vi dobro osjećate, tako da se nakon interakcije druga strana i vi osjećate uzdignuto i imate više lakoće nego prije interakcije? Kada bivate na ovaj način, ljudi vas neće zaboraviti. Vidjet će da ste im doprinos i nećete ih trebati uvjeravati ili opetovano se pokazivati kako bi oni odabrali povezati se s vama i vašim poslovanjem.

Ostvarivanje više klijenata se više tiče načina na koji bivate u svijetu i u svojem životu nego koliko uvjerljivi možete biti. Ljudi ne vole da im se nešto prodaje i ne žele da se netko prema njima odnosi kao da su samo još jedna kuna.

Svijet se mijenja, a ljudi diljem svijeta gladuju za više uključenosti, više povezivanja, više konkretnosti. Kada s ljudima razgovarate budite prisutni, budite ljubazni, odustanite od svojeg cilja da im nešto prodate i oni će htjeti biti dio vašeg poslovanja samo zato što ste drugačiji. To je sasvim drugačiji marketing.

Ako biste željeli čuti više o ovoj temi, pridružite se autorici Heather Nichols na uvodnoj večernjoj radionici „Marketing bez marketingaʺ koja će se održati u Zagrebu i online preko aplikacije Zoom, 30. svibnja u 19 sati. www.heathernichols.com/antimarketing