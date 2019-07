Budućnost je počela: Kreće projekt smart mikroregije s Ninom, Privlakom, Virom i Vrsi

Arhiva: TZ Nin, TZ Vir, TZ Vrsi, TZ Privlaka

Četiri jedinice lokalne samouprave na krajnjem zapadnom dijelu Zadarske županije ostvarit će jedinstveni i pionirski projekt u Republici Hrvatskoj: Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi udružit će svoje snage kako bi postali prva pametna mikroregija u Hrvatskoj, piše Kažimir Škrbić.

Projekt kojega su ovih dana konkretizirali gradonačelnik Grada Nina Emil Ćurko, načelnik Općine Privlaka Gašpar Begonja, načelnik Općine Vir Kristijan Kapović i načelnik Općine Vrsi Luka Perinić, praktički je već započeo izgradnjom aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi-Vir. Riječ je o preko 200 kilometara vodovodne i kanalizacijske mreže (100 na Viru i 100 kilometara na području Nina, Privlake i Vrsi) s dva pročišćivača otpadnih voda od kojih je jedan u Ninu za Nin, Vrsi i Privlaku, a drugi na Viru za otok Vir. Ovaj će infrastrukturni projekt ukupne vrijednosti veće od milijardu kuna – kojega već vodi zajednička tvrtka – samo unutar segmenta održavanja otvoriti preko 120 radnih mjesta s oko 20 inženjera. - Svi smo mi zajedno išli u školu i istim autobusom putovali. Naše su veze obiteljske, prijateljske i povijesne. Zato ćemo udružiti snage kako bi istaknuli zajedničke interese te realizirali potencijal kojega naša mikroregija nesumnjivo ima. Zapošljavanje je važan dio te priče - kaže ninski gradonačelnik Ćurko, a isto misli i načelnik Vrsi.

Cijeli zapadni kraj Zadarske županije obiluje čarobnim uvalama, poput ove u Vrsima

- Za malo mjesto poput Vrsi brojne mogućnosti zapošljavanja koje nudi projekt aglomeracije, ali i svi drugi koje smo odredili kao našu komunalnu i infrastrukturnu budućnost, bit će zaista velika stvar. Naravno, isto vrijedi i za cijelu našu mikroregiju - procjenjuje načelnik Perinić. Nin, Privlaka, Vir i Vrsi kao buduća mikroregija zajedno imaju oko 25 tisuća žitelja ili više od 100 tisuća privremenih stanovnika, a sam položaj ovih jedinica lokalne samouprave na svojevrsnoj zapadnoj punti Zadarske županije, sugerira kako nisu tranzitno područje već prirodno oblikovan prostor suživota i suradnje. Upravo će suradnjom ovih jedinica lokalne samouprave, smatraju gradonačelnik i načelnici, on biti formiran na najvišoj razini upravnog i institucijskog udruživanja, suradnje na zajedničkim projektima te primjeni tehnologije u svrhu poboljšanja životnih prilika svih stanovnika mikroregije.

Najjača mikroregija u Zadarskoj županiji

Općeniti stav ninskog gradonačelnika i tri načelnika ove mikroregije u Zadarskoj županiji – izveden kao samo jedan od mnogih zaključaka na njihovom posljednjem koordinacijskom sastanku – svodi se na traženje da se u Gradu Ninu, 25 godina nakon uspostave gradske uprave, ustroje sve državne i regionalne institucije koje postoje u drugim središtima prirodnih mikroregija na širem zadarskom području. Zadar, Biograd, Pag, Benkovac, Obrovac i Gračac već imaju županijske ispostave ureda državne uprave, postaje Policijske uprave, ispostave sudova i obrazovnih institucija, dok je ova mikroregija bez takvih praktičnih i životnih pogodnosti.

Mikroregija ima veliki potencijal u razvoju lječilišnog turizma

- Ne tražimo ništa više ili manje od onoga što imaju drugi. Naši su argumenti brojni; od demografskih, gospodarskih do fiskalnih, jer govorimo o mikroregiji koja je veća i snažnija od svih drugih zadarskih mikroregija, dok je u turizmu čak i bolja od samog županijskog središta - objašnjava virski načelnik Kapović stajališta predstavnika ove četiri jedinice lokalne samouprave. Projekti koje su razradili i istaknuli na 11 dosad održanih koordinacijskih sastanaka u protekle dvije godine, imaju prije svega razvojno, ekološko, infrastrukturno, sigurnosno, tehnološko i komunalno obilježje. To znači kako će se graditi i uspostavljati zajedničko vodouslužno područje svih jedinica lokalne samouprave sa zajedničkom tvrtkom (postojeći Vodovod Vir), prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa zajedničkim poduzećem za cijelo područje mikroregije, potom zajednička javna vatrogasna postrojba kao najefikasniji način protupožarne zaštite, jedinstvena cestovna, morska i zračna prometna infrastruktura, digitalna infrastruktura s optičkim kabelima i besplatnom Wi-Fi mrežom te najviši standard ekološke zaštite u prirodnim rezervatima, vodotocima i šumama. Samo u slučaju zbrinjavanja otpada vide se svi benefiti udruženog djelovanja, pa buduća zajednička tvrtka uključuje reciklažna dvorišta, pretovarne stanice te najmoderniju opremu za sakupljanje i separaciju otpada po najstrožim ekološkim standardima. Izgradnja te instaliranje operativnog centra sa video nadzorom i dojavnim centrom, koji bi se koristio u prometne, sigurnosne i protupožarne svrhe, dodatni su forte cijeloj ovoj priči. No priča oko prve hrvatske pametne mikroregije te njezinih posebnosti i komparativnih prednosti tu nije stala. - Naša inicijativa i projekt predstavljaju boljitak života za sve ljude u našem kraju. Imali bi zajedničke tvrtke, a time i mogućnost zajedničkog djelovanja. S druge strane, nama je u Privlaci značajna podrška koju bi imao naš NK Sabunjar zbog duge tradicije koju ima privlački nogomet. Uz pomoć Nina, Vira i Vrsi te uz naša proračunska sredstva, djeci bi mogli osigurati uvjete kakve nema niti jedan klub u Zadarskoj županiji - ističe privlački načelnik Begonja koji se dotaknuo sportske suradnje.

Povijesni ambijent Nina i susjednih mjesta veliki je adut mikroregije

- Privlaka je prirodni i povijesni centar sportskih aktivnosti, pa s obzirom na tradiciju, odnosno školu nogometa koja broji čak 140 djece iz cijele mikroregije, u planiranoj budućnosti očekujemo polivalentni sportski centar Sabunike na otvorenom - dodaje Begonja. Privlački Sabunjar nije jedina vrijednost: virski boćari posljednjih pet godina dominiraju u Zadarskoj županiji kao najkvalitetniji i jedini drugoligaški sportski kolektiv, Malonogometni klub Vrsi prepoznatljiva su županijska kvaliteta, baš kao i Košarkaški klub Grgur iz Nina. Svima njima zajedničkim naporom jedinica lokalne samouprave osigurali bi se bolji uvjeti za djelovanje i razvoj, a to znači kako bi se izgradili zatvoreni sportski objekti za bavljenje sportom i rekreaciju tijekom cijele godine.

Izvrsnost u turizmu, prepoznatljivost u kulturi

- Planiramo izgraditi multifunkcionalnu sportsku dvoranu s licencom za odigravanje međunarodnih sportskih priredbi. Cilj je poticanje izvrsnosti već etabliranih sportskih kolektiva s područja naše mikroregije, kako bi igrali značajniju ulogu na regionalnoj i nacionalnoj razini - objašnjava virski načelnik Kapović. U suštini, ova bi prva pametna mikroregija u Hrvatskoj kroz suradnju njezinih JLS-a sadržajno povezala sve unutarnje vrijednosti, posebnosti i komparativne prednosti, a potom ih podignula na višu razinu funkcionalnosti i svrsishodnosti. Za sve žitelje mikroregije to znači otvaranje novih radnih mjesta, lakša i raznovrsnija mogućnost zapošljavanja, manji troškovi života te opće pogodnosti rada i djelovanja u vlastitoj životnoj sredini. Dom zdravlja i Hitna pomoć također su dio te priče, odnosno primarna zdravstvena zaštita i specijalističke ambulante uz ulaganje u zdravstvenu opremu, dok se kulturni segment prepoznatljivosti i suradnje najviše ogleda u činjenici formiranja ninske mikroregije kao jedinstvene kulturne cjeline sa zajedničkom povijesnom baštinom. Razlog je opet jednostavan: Nin je jedinstveni povijesno-arheološki ambijent, a sa susjednim mjestima predstavlja kontinuitet života od prapovijesti do današnjih dana.

Vir je elitna hrvatska turistička i omiljena izletnička destinacija Zadarske županije

- Osnova ove priče je udruživanje radi postizanja zajedničkih ciljeva i lakšeg rješavanja komunalnih problema koje imamo. No suradnja uključuje zajedničko djelovanje na svim poljima, pa tako i stvaranju jedinstvene prepoznatljivosti u kulturi. Nin ima golemu povijesnu priču koja je veliki potencijal cijele mikroregije, ali svatko je izniman u nečemu. Želimo zadržati i zajednički unaprijediti sve te svoje prednosti - govori Ćurko. To znači kako će Nin, Privlaka, Vir i Vrsi zajednički raditi na očuvanju tradicijskih i etnoloških vrijednosti ulaganjem u muzejske zbirke, održavanjem kulturnih manifestacija te korištenjem kulturnog bogatstva kao gospodarskog i turističkog proizvoda. Upravo je turizam gospodarska grana koja mikroregiji već sada daje ocjenu izvrsnosti, a s oko 400 tisuća dolazaka i 5 milijuna noćenja, što je više od trećine turističke realizacije Zadarske županije, mikroregija se u posljednje tri godine već brendira na turističkom i izletničkom tržištu kao Ninska rivijera. Drugo; Nin, Privlaka, Vir i Vrsi čine mikroregiju koja ima fiskalni kapacitet jedinice lokalne samouprave od oko 100 milijuna kuna godišnje te komunalni sustav koji servisira komunalne usluge iste vrijednosti. - To znači kako u tom javnom sustavu cirkulira 200 milijuna kuna godišnje, pa ono što ne možemo pojedinačno, možemo odraditi zajedničkim snagama. Naši interesi i potrebe su iste i zajedničke, pa je konačno došlo vrijeme da ih realiziramo u što kraćem roku - napominje Kapović zaključujući kako bi četiri jedinice lokalne samouprave u jedinstvenoj smart mikroregiji do 2025. godine trebale izgledati puno razvijenije, urbanije i digitalnije. Ukoliko se do tog vremena uspije u uspostavi državnih, županijskih i osnivanju obrazovnih institucija te ustrojstvu zajedničkih tvrtki i ustanova, otvorilo bi se približno 300 radnih mjesta na području Nina, Privlake, Vira i Vrsi. To je pionirski pothvat koji će tražiti ulaganja, stručnost, suradnju i koordinaciju, ali prvi korak u ostvarenju te vizije – ističe Kapović – već je napravljen.

Veliki koncerti najjačih estradnih imena okupljaju sve stanovnike mikroregije

Vrijednost mikroregije već je prepoznata

Kada je premijer Andrej Plenković s predstavnicima resornih ministarstva u ožujku ove godine posjetio gradilište aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, projekta vrijednog 346 milijuna kuna bez PDV-a (225 milijuna kuna sufinancirano je iz Europske unije, odnosno Kohezijskog fonda), bio je u društvu ninskog gradonačelnika Emila Ćurka, privlačkog načelnika Gašpara Begonje, virskog načelnika Kristijana Kapovića i vrškog načelnika Luke Perinića. - Posebno ohrabruje ovaj početak velikog vodno-komunalnog projekta aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi uz izgradnju više od 100 kilometara kanalizacije. Njegovom realizacijom povećat će se kvaliteta života ljudi u ovom dijelu Zadarske županije te omogućiti još bolja usluga u turizmu koji je ovdje izrazito propulzivna djelatnost - istaknuo je tada premijer Plenković, naglašavajući zapravo vrijednost i suštinu zajedničkog projekta i udruživanja četiri jedinice lokalne samouprave u mikroregiju.

Dolazi Hitna, pa ured za izdavanje građevinskih dozvola

Prije nekoliko godina postojala je inicijativa za otvaranjem ureda za izdavanje građevinskih dozvola u Ninu, ali je unatoč odobrenju i donesenoj odluci taj projekt zapeo na prvom koraku, i to zbog nedostatka stručnog kadra. - Sada su druga vremena i potpuno druga situacija, što znači da zajedničkim snagama možemo ponovno otvoriti to pitanje i pokrenuti ured - kaže ninski gradonačelnik Ćurko navodeći za primjer kako će se već sljedeće godine u Ninu ustanoviti preustrojena Hitna medicinska služba, kao nužnost za 100-tinjak tisuća ljudi koji tijekom srpnja i kolovoza borave na području mikroregije.

Ono što je do jučer bilo neostvarivo, sada je realno, potrebno i izvodivo.

Agrobiznis i ruralni razvitak

Iako nije jedina manifestacija koja se tijekom godine održava na Viru, spektakularno Virsko ljeto daleko je neprepoznatljiviji i najekskluzivniji sezonski event u cijeloj Zadarskoj županiji. Ova tromjesečna manifestacija sadržana je od 20-ak koncerata velikih estradnih zvijezda te hrvatskog finala globalnog City Games, a zajedno s Šokolijadom u Ninu kao jedinstvenom gastronomskom manifestacijom, Festivalom sunca i svjetlosti u crkvi sv. Križa, potom tradicionalnom Noći privlačkih ribara i sabunjara, Našim starim običajima ili Vrškim ćakulama – čini bogatu lepezu kulturno-zabavne, tradicijske, turističke i gastronomske ponude događaja na području mikroregije. - Agrikultura je naša velika komparativna prednost. Cijelo područje Vrsi, Poljica, Nina i Ninskih stanova, potom Žerava i Poljica brig obiluju vrhunskim mesnim proizvodima, povrtlarskim kulturama, tradicionalnim nasadima maslina, smokvi i loze, što je uvjet za unaprjeđenje agrobiznisa i ruralni razvitak - ističe vrški načelnik Perinić gastro mogućnosti mikroregije.