Božićne želje ispunjavaju se u Bjelovaru

Foto:Borna Filić-Pixsell

Vrijeme adventa svatko obilježava na svoj način, no paljenje adventskih svijeća zajedničko je svima. U mnogim se gradovima te svijeće pale i javno, no to nije jedino što jedinice lokalne samouprave nude svojim građanima u prosincu. Uz tradicionalni dio, važan je i onaj suvremenijeg karaktera. Mnogi su ga posvetili najmlađima uz različite radionice, druženja s Djedom Mrazom, podjelu darova, ali i zimske aktivnosti poput klizališta. Tako je i na Adventu u Bjelovaru jedna od glavnih atrakcija upravo ledena bajka koju drugu godinu zaredom u sklopu manifestacije osigurana u samom središnjem parku. Prošle se godine rasprostiralo na 500 m2, a ove je godine Grad Bjelovar svojim stanovnicima i gostima odlučio prirediti još veću zabavu na oko 650 m2.

- Izvrstan odaziv građana prošle godine ponukao nas da napravimo i ove godine još bolju ledenu bajku. Prošle godine u sklopu Adventa klizalo je više od 16 tisuća klizača, oko 1400 osnovnoškolaca i srednjoškolaca te više od 200 vrtićaraca –pohvalio se bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.

Upravo za vrtićarce i to predškolskoga uzrasta Grad Bjelovar osigurao je besplatnu Školu klizanja. Očekuje se da će je do 13. siječnja, do kada je klizalište otvoreno posjetiti i više mališana nego prošlo godine, a mnogi među njima prvi će puta imati priliku stati na klizaljke.

Prilika na ledu nudi se svim građanima u gradu, a uz vrući čaj i kuhano vino i druge delicije koje se nude u kućicama u središtu grada, doživljaj blagdana je još potpuniji. Bjelovarski Advent zasigurno ne bi bio ono što jest bez puno glazbe pa je tu i nezaobilazni Božićni gala koncert koji se održava već šesnaesti put. Također, ono što mnogi željno očekuju je puštanje lampiona pod koje će biti u subotu, 23. prosinca pod nazivom Božićno svjetlo želja. Uz vizualni doživljaj, kupnjom lampiona svi mogu učiniti i dobro djelo i pomoći Udruzi za autizam Bjelovar. Ukoliko ste u to vrijeme u Bjelovaru, kupite lampion, zaželite želju i uživajte u rasplamsanom nebu u dobrom društvu na Adventu u Bjelovaru.