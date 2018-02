Bivši polaznici potvrdili – vrijeme i novac uloženi u MBA obrazovanje su dobra investicija

FOTO: Promo

Oni koji su se dobro informirali i žele pohađati program koji najbolje odgovara njihovim potrebama nemaju dvojbi – za njih je ulaganje u MBA obrazovanje itekako vrijedno. Pokazuje to i nedavno istraživanje poslovne škole WU Executive Academy provedeno među polaznicima, a sve kako bi se doznalo koliko su koristi bivši polaznici MBA i Master of Laws programa imali od MBA obrazovanja na bečkom WU. Anketirani su zamoljeni da odgovore ne samo na pitanja vezana za ključne kriterije kao što su napredovanje u karijeri, porast plaće te usluge koje su na raspolaganju alumni zajednici, već i da objasne koji su bili njihovi motivi za upis MBA, odnosno Master of Laws programa na poslovnoj školi WU Executive Academy.

Sadržaj, karijera i zajednica – izrazito važni

Na pitanja zašto su se odlučili za MBA program, većina menadžera kaže kako su prije svega htjeli steći nova znanja, usvojiti nove perspektive te unaprijediti vlastite vještine i znanja (sadržaj kojim su već raspolagali). To je ono što je 92% bivših polaznika ponukalo da upišu MBA program poslovne škole WU Executive Academy. Osim navedenog, 61% ispitanika reklo je da im je važno bilo unaprijediti karijeru, a njih 44% je istaknulo mogućnosti umrežavanja i povezivanja s ostalim polaznicima.

Čak 87% ispitanika reklo je da su Sveučilište u Beču, odnosno poslovnu školu WU Executive Academy odabrali prije svega zbog iznimne reputacije koju ova obrazovna ustanova ima na međunarodnoj razini. Kvalitetu programa kao iznimno važan faktor istaknulo je njih 79%, a “trostruku krunu” akreditacija AACSB, AMBA i EQUIS kao važan faktor navelo je njih 56%.

Što se tiče ciljeva za razvoj karijere, dobivanja dodatnog edukativnog sadržaja, kao i mogućnosti umrežavanja, prema rezultatima istraživanja polaznici su ostvarili na poslovnoj školi WU Executive Academy.

Polaznici su posebno bili zadovoljni kvalitetom predavača – čak 94% ispitanika to je navelo kao iznimno važno, dok se njih 81% izjasnilo kako su naučeno mogli promijeniti u praksi, a njih 80% je kao veliki plus istaknulo činjenicu da su program poslovne škole internacionalnog karaktera (polaznici, predavači, sadržaj – sve je internacionalno). Kad je riječ o dobivenom i uloženom, istraživanje pokazuje da njih 79% misli kako je za uložen novac dobilo ono što je očekivalo, njih 77% istaknulo je zadovoljstvo svojim kolegama, a njih 66% je odličnim ocijenilo i sadržaje i usluge namijenjene bivšim polaznicima.

Kad je riječ o istraživanju novih mogućnosti za razvoj karijere, kao i iskorištavanju najboljega što su dobili od edukacije tijekom MBA programa, sljedeće usluge pokazale su se iznimno korisnima: umrežavanje (57%), društvene mreže (37%) te izvršni partneri u istraživanju (32%). Nije slučajnost da je posljednjih godina WU Executive Club proširio svoje usluge i djelovanja upravo na ovim područjima.

MBA kao katalizator za poteze u karijeri

Većina polaznika kaže da je za njih MBA edukacija, prije svega, bitna radi stjecanja novih znanja te stvaranje novih kontakata, no prema rezultatima ankete vidljivo je da je MBA i snažan katalizator za nove poteze u karijeri. Naime, 84% ispitanika izjavio je da su tijekom pohađanja programa napravili određene pomake u karijeri, ili u roku godine dana nakon završetka školovanja, njih 41% promijenilo je poslodavca, a 38% napredovalo je u tvrtkama u kojima su radili. Od onih koji su napredovali u karijeri 56% (62% iz Središnje i istočne Europe) preuzelo je dodatne odgovornosti i / ili nove dužnosti, a za njih 66% (76% iz područja Središnje i istočne Europe) razvoj u karijeri rezultirao je većom zaradom.

Nakon završetka obrazovanja broj ispitanika na pozicijama, na C razini, znatno je porastao: danas je taj broj na 41% (20% iz Središnje i istočne Europe), veći je nego kada su upisali programe (16% iz Središnje i istočne Europe). Započinjući posao broj ispitanika na pozicijama na razini C znatno je porastao: danas je 41% (20% Središnje i istočne Europe) veće nego u vrijeme kada su upisali svoje programe (16% SIE).Bivši diplomati, njih 13% kapitaliziralo je MBA iskustvo pokrećući posao, samostalno ili s kolegama s MBA. Taj broj je čak tri puta veći nego što je bio na početku MBA obrazovanja. Poduzetnici početnici, njih 81%, izjavilo je da znanje, praktične vještine i neprocjenjivi kontakti stjecani tijekom MBA programa olakšavaju poniranje u poduzetništvo.

“MBA obrazovanje postavlja akademske temelje za ostvarenje uspjeha u drugoj polovici karijere. Ovi programi vrhunske kvalitete nude bogatstvo novih mogućnosti. Između ostaloga, možemo ih nazvati kartom za ostvarivanje pozicije, no ne garantiraju uspjeh u karijeri. Zbog toga, aluminiji ne smiju živjeti na svojim starim lovorikama već proaktivno raditi na ostvarenju karijernih ambicija,” rekao je dr. Conrad Pramböck, međunarodni stručnjak za kompenzaciju i predsjednik uprave tvrtke Upstyle Consulting.

Više od 30% porasta plaće

Impresivan je i porast plaće. U prosjeku, bivši polaznici nakon završenog MBA obrazovanja zarađuju 29% više (45% u Središnjoj i istočnoj Europi). Kad je riječ o programu, aluminiji Global Executive MBA programa doživjeli su najviši porast plaće (+37%). Geografski govoreći najviše je porasla zarada polaznika iz Središnje i istočne Europe (+45%).

“Mnogim polaznicima je polazak MBA programa opsežan u kontekstu ulaganja novca i vremena. Stoga je logično zaključiti da su oni zapravo željni napretka u karijeri koliko je god on moguć s ciljem povrata uloženih sredstava. Bili bi u zabludi kada bismo mislili da će svi koji završe MBA program automatski zarađivati više. Činjenica da su bivši studenti uspjeli karijeru i plaću dovesti na višu razinu svjedoči o njihovoj predanosti. Povećanje plaće od 30% ili više odličan je uspjeh koji bivši polaznici programa ne bi uspjeli ostvariti da nisu upisali i završili neki od MBA programa” dodaje dr. Conrad Pramböck.

Anketa među bivšim polaznicima – činjenice i brojke

Anketi su pristupili bivši polaznici svih MBA i Master of Laws programa poslovne škole WU Executive Academy. Većina je (93%) završila ili Professional MBA program (54%) ili Executive MBA (39%). Od bivših polaznika Executive MBA programa njih 20% je diplomiralo Global Executive MBA, a 19% Executive MBA u Bukureštu. Ispitanica je bilo 38%, a ispitanika 62%.