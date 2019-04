Biti svoj na poslu - što to znači

Zaposlenike treba gledati kao cjelovite osobe jer njihovu osobnost ne čini samo radno mjesto nego i brojni ostali aspekti

Ulaskom u ured skinut ćemo svoj kaput i ostaviti ga na vješalici, ali isto ne vrijedi za našu osobnost. Dok su kompanije nekad gledale da ukalupe svoje zaposlenike u profesionalizam, danas je situacija obrnuta.

Saznajte zašto i kako. Diverzitet osobnosti omogućava da se stvari u poslu sagledaju iz različitih perspektiva pa su upravo razlike osobnosti ono što će doprinijeti da tim u poslu dođe do kvalitetnijeg rješenja. Kada osoba ima prostora da bude ono što je, onda osjeća i slobodu da se iskreno izrazi. Pritom posao u kojem imamo priliku doprinijeti na svoj autentičan način donosi posebnu motivaciju koja može čak nadići mnoge druge materijalne i nematerijalne povlastice. Kompanije koje razumiju ovo, prilagodit će se svojim zaposlenicima na neki od sljedećih načina;

Radim gdje mi i kada odgovara

Svatko od nas ima različiti bioritam i drugačije dnevne obveze. Znati da možemo ujutro startati s poslom kasnije jer smo "noćna ptica" i važne projekte odraditi uvijek u sitne noćne sate ili biti u mogućnosti provesti koji dan radeći od kuće i na taj način biti uz svoje najmilije kad nas trebaju, neizmjerno je zadovoljstvo. Da bi ovakav sistem rada funkcionirao, između kompanije i njezinih zaposlenika mora postojati uzajamno povjerenje, ali i odgovornost.

Slobodan prvi dan škole

Postoje i situacije kada bismo se u potpunosti trebali posvetiti osobnom životu. Primjer toga je prvi dan škole vašeg djeteta što je velika prekretnica za svako dijete, ali i za cijelu obitelj. Roditelji postaju svjesni kako od prvog dana škole počinju i nova životna iskustva puna radosti, pobjede i uspjeha, ali i nervoze, tuge i teškog rada. Slobodan prvi dan škole omogućit će vam da zajedno s djetetom ponovno uđete u prvi razred i pružiti svome đaku cjelodnevnu podršku koja mu je potrebna.

Najdublje zaroniti, najviše se popesti

Vi i vaš kolega iz ureda imat ćete potpuno drugačiji doživljaj novčanog bonusa. Vama će to možda biti upravo to što vam treba u tom trenutku, no kolegi bi nakon intenzivnog rada na projektu dodatni slobodni dani za davno sanjano putovanje bili ono što bi ga učinilo ispunjenim. Važno je zato da voditelji timova imaju na raspolaganju dijapazon različitih mogućnosti nagrađivanja i povlastica za svoje zaposlenike, kako bi svakom mogli pružiti nagradu koju zaslužuju.

Starke ili štikle - pitanje je sad

O stilovima se ne raspravlja, to je zaista individualna stvar. No kako pomiriti potrebe različitih situacija s različitim stilovima? Jednostavno - prikladnim odijevanjem. To znači da, ako znate da ćete dan provesti u uredu zadubljeni u svoj posao, i među svojom ekipom, u redu je da vam bude udobno i da se odjenete opuštenije, no ukoliko se spremate prezentirati pred ključnim kupcima koji pritom dolaze iz dosta konzervativne industrije - prilagodit ćete svoj stil situaciji.

Budi svoj u Atlantic Grupi

U Atlanticu naše zaposlenike gledamo kao cjelovite osobe, a ne samo kao zaposlenike ili radnike. Svjesni smo da njihovu osobnost ne čini samo radno mjesto nego i brojni ostali aspekti poput privatnog života, osobnih interesa, želja, perspektiva i pogleda na svijet. Upravo zato svakom kolegi pristupamo holistički, uzimajući u obzir sve aspekte koje ga čine. Stoga razvijamo fleksibilne okvire rada i njegujemo kulturu ravnopravnosti u kojoj svatko ima slobodu izraziti svoje mišljenje.Priliku da budeš svoj u Atlanticu pronađi ovdje, a putem LinkedIn profile Atlantic Grupe upoznaj se sa svakodnevnim životom u kompaniji.