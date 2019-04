Ansambl Lado 26. travnja gostuje u Arsenalu

Foto: Promo

U godini u kojoj obilježava 70. obljetnicu svog umjetničkog djelovanja Ansambl LADO je pripremio dvosati program sastavljen od 16 plesnih i glazbenih brojeva i folklornih običaja Hrvata koji stoljećama žive u iseljeništvu.

Tijekom svoje burne prošlosti, osobito u razdoblju između 15. i 17. stoljeća, Hrvati s teritorija današnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine uslijed vojnih djelovanja potražili su spas izvan svoje domovine, nastanjujući područja na kojima su se zadržali do danas. Kroz sva ta stoljeća, odvojeni od matice, očuvali su svoj identitet i svoju tradicijsku kulturu. Stoga upravo njima Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO posvećuje svoju rođendansku sedamdesetu sezonu djelovanja.“, napominje umjetnički voditelj Ansambla LADO Andrija Ivančan te ističe kako sam naziv programa poziva sve narode u zemljama koje nastanjuju Hrvati na ljubav, mir, toleranciju, uvažavanje i građenje mostova između naroda i njihovih kultura.



Publika će na koncertu 26. travnja , uz vrhunske izvedbe više od pedeset umjetnika Ansambla LADO, imati prilike uživati u raznolikosti i bogatstvu narodnog ruha koji na osobit način dočarava život i običaje Hrvata izvan domovine.



U 70 godina postojanja, iza Ansambla LADO je više od 5000 nastupa u Hrvatskoj i diljem svijeta za koje su osvojili brojne nagrade i nailazili na nepodijeljeno oduševljenje publike i stručne kritike, koja ga redovito svrstava uz bok najboljih svjetskih folklornih skupina.



Ulaznice možete kupiti preko Eventim.hr po cijenama:



100 kn - parter – (sjedenje)

od pon – pet od 09 - 15 h i sub od 09 – 12h



120 kn - VIP

(uklj. stol sa stolicama, uz ogradu na galeriji

od pon – pet od 09 - 15 h i sub od 09 – 12h



===========================

Za dodatne informacije oko ulaznica obratite se na: info@arsenalzadar.com

ili na GSM: 099 210 33 09.

===========================



~ Prodajna mjesta:

- na svim TISAK kioscima - Zadar

- svim Exclusive Change- mjenjačnicama - City Galleria

- Petrol BP

- Combo Music Shop