Ako će netko mijenjati tržište na bolje, budite sigurni da će to biti Tele2

EY Poduzetnik godine poseban je globalni projekt, a dodjela ovog priznanja namijenjenog najuspješnijim svjetskim poduzetnicima prvi put je održana prije više od 30 godina. Najboljim EY Poduzetnikom godine u Hrvatskoj ove je godine proglašen Mate Rimac iz tvrtke Rimac Automobili. Razgovarali smo s predsjednikom uprave Tele2, Viktorom Pavlinićem koji nam je otkrio ponešto o trenutnom stanju na tržištu mobilnih komunikacija, zašto su se pridružili projektu i što oni rade po pitanju poticanja poduzetničkog duha u Hrvatskoj.

Kako komentirate trenutačno stanje na tržištu mobilne komunikacije, vidite li prostor za napredak i kako mislite da do toga možemo doći?

Dok se tržište fiksne komunikacije slabo razvija, prema mnogim pokazateljima smo u tom segmentu na EU začelju, tržište mobilne komunikacije razvija se relativno dobro. Unatrag jednu do dvije godine tržište bilježi lagani rast, a mene posebno veseli što Tele2 raste brže od ostalih, zahvaljujući većoj potražnji korisnika za podatkovnim prometom. Kao odgovor na želje i potrebe korisnika koji žele imati neograničeni podatkovni promet te uživati u neograničenom surfanju, u 2017. godini lansirali smo uslugu neograničenog interneta koji se pokazao kao pun pogodak, izvrsno prihvaćen kod naših korisnika. Uz to, odlično je prihvaćen i proizvod pokućni internet kojeg korisnici, zahvaljujući njegovoj mobilnosti, mogu koristiti bilo kada i bilo gdje pa i na mjestima gdje do sada možda uopće nije bio moguć internetski pristup.

Budući da ljudi sve više i intenzivnije koriste svoj smartphone uređaje za pristup internet sadržajima, u 2018. očekujemo nastavak trenda rasta potražnje za podatkovnim prometom.

Osim toga pred nama je turistička sezona kada će turisti, zahvaljujući opciji „Roam like a home“, koristiti naše mreže u većoj mjeri bez dodatnih troškova te će nama, a i ostalim operaterima, biti izazov osigurati dostatne kapacitete mreža u ljeto.

Što Tele2 sprema na tržištu u 2018. godini, a što će ga dodatno izdvojiti iz konkurencije?

Rekao bih da je platforma beskonačni internet na mobitelu naša baza. Riječ je o inovativnom smjeru u kojem se operateri, čak i u europskim razmjerima gledano, ne usuđuju ići. Svakom korisniku treba sloboda u korištenju mobilnog interneta, a planiramo o tome korisnike i educirati. Tako oslobađamo korisnike ograničenja koja imaju, neovisno o tome radi li se o količini mobilnih podataka, nedostupnosti Wi-Fi-ja ili neimanja dobre fiksne mreže koja onemogućuje pristup željenim servisima..

Suosnivač ste projekta Digitalna Hrvatska. Zašto ste se priključili tom projektu i koji je glavni cilj?

Ključni smjerovi djelovanja Digitalne Hrvatske su promicanje novih tehnologija i poslovnih modela koji nastaju njihovom uporabom, poticanje razvoja infrastrukture – primarno infrastrukture za e-mobilnost i telekomunikacijske infrastrukture, promicanje tržišnog natjecanja kao ključnog faktora razvoja, poticanje poboljšanja investicijske i općenito poduzetničke klime te poticanje prilagodbe obrazovnog sustava potrebama gospodarstva i zahtjevima budućnosti. S obzirom na to da svakodnevno uviđamo nedostatke na ovim područjima, priključili smo se osnivanju Udruge Digitalna Hrvatska kako bismo iznjedrili nužne promjene. U tržišnoj ekonomiji samo zdrava tržišna utakmica jedina je garancija većih investicija, kvalitetnih proizvoda i usluga po fer cijenama za krajnje korisnike, a to je jedan od ciljeva djelovanja Digitalne Hrvatske.

S obzirom na to da naglašavate relevantnost tržišne utakmice, kako se Tele2 postavlja na tržištu u odnosu na konkurenciju?

Ono što izdvaja Tele2 je izazivački, neustrašivi duh. Razbili smo svojevrsni duopol na tržištu mobilnih komunikacija, prvi omogućili istu cijenu poziva prema svim mrežama, uveli neograničene pozive za mjesečni fiksni iznos, te od prošle godine nudimo jedini stvarno neograničeni internet na mobitelu. I u tome smo prvi i za sada jedini teleoperater na tržištu. Budući da sve što radimo, radimo zbog dobrobiti korisnika, veseli nas činjenica da građani RH zadnjih 13 godina štede 3-5 milijun kuna dnevno, upravo zahvaljujući nama, našim uslugama i proizvodima.

I ubuduće, ako će netko mijenjati tržište na bolje, budite sigurni to će biti Tele2. Kako je naš tržišni udio rastao tako smo i konkurente prisilili da rade na kvaliteti i nude bolje uvjete svojim korisnicima kako bi ih zadržali. Rezultat je da na tržištu mobilne telefonije korisnici uživaju u vrhunskoj kvaliteti po fer cijeni dok je na tržištu fiksne telefonije upravo suprotno. Budući da na tržištu imamo dominantnog igrača, neefikasnu tržišnu utakmicu, zastarjelu infrastrukturu, lošu razinu usluge te visoke cijene za krajnje korisnike, trenutno smo na 24 mjestu, ako stanje u Hrvatskoj promatramo kroz službeni indeks koji mjeri razvoj digitalnog društva unutar EU (DESI indeks) te možemo zaključiti kako je stanje jako loše. I zato jedini pravi put za poticanje investicija je poticanje i stimuliranje konkurentnosti i zdrave tržišne utakmice.

Što priželjkujete po pitanju digitalizacije u narednim godinama i kako možemo ostvariti te ciljeve?

Stvari se neće dogoditi same od sebe. Tele2 svojim primjerom mijenja tržište koliko može, međutim neke prepreke koje su stavljene pred nas, u smislu izgradnje infrastrukture i najviših nameta u Europi za radiofrekvencijski spektar, ne mogu ostati takvima ako očekujemo ostvarenje Digitalne agende 2020. U sklopu Digitalne Hrvatske provodili smo istraživanje o navikama potrošača koje je pokazalo kako 81% odrasle populacije u Hrvatskoj koristi internet i svjesni su da je daljnja digitalizacija dobra za njih. Iz toga zaključujem da je javnost spremna za digitalizaciju te vas neće osuditi za iskorake i odluke koje donosi digitalizacija, ali će vas osuditi ako ne radite ništa. Stoga je nužno potaknuti izvršnu vlast na poduzimanje konkretnih mjera kojima bi se ostvarili ciljevi koje imamo do 2020. godine, a prvenstveno se odnose na podršku pri izgradnji infrastrukture kao preduvjeta daljnjeg razvoja.

Zašto se Tele2 odlučio priključiti projektu EY Poduzetnik godine?

Budući da smo usmjereni poduzetnicima i njihovim uspjesima, priključivanje ovom projektu za nas je logičan korak. Projekt EY Poduzetnik godine, baš kao i mi u Tele2, potiče poduzetničku klimu te izgradnju boljeg poslovnog okruženja. Svjesni smo da su poduzetnici i obrtnici pokretačka snaga Hrvatske i iznimno nam je drago da smo dio ovog programa kroz koji zajedno šaljemo poruku sadašnjim i budućim poduzetnicima da ne treba odustati i da se u Hrvatskoj može uspjeti!

Nastojimo stalno pridonositi društvu te smo upravo s tim ciljem pokrenuli i Biznis akademiju, prvu hrvatsku platformu koja educira obrtnike i poduzetnike o digitalizaciji poslovanja s posebnim naglaskom na digitalni marketing i prodaju putem interneta. U sklopu Biznis akademije na raspolaganju su im, osim online edukacija, i offline radionice koje je do sada posjetilo preko 150 poduzetnika. Pozitivno je ako samo jedan poduzetnik iskoristi ideju koju vidi na našim radionicama i primijeni ju s ciljem unaprjeđenja poslovanja. Taj segment poslovnih subjekata je relativno zakinut u procesu digitalizacije, a mi u Tele2 koristimo te prilike i pokušavamo im pomoći.

Prema prošlogodišnjem istraživanju Global Entrepreneurship Monitora čak 22% ispitanika u Hrvatskoj je potvrdilo kako ima poduzetničke namjere. Ta je brojka znatno veća od europskog prosjeka, koji iznosi 14%. No, nerijetko su poljuljani zbog brojnih poteškoća s kojima se susreću.

Kako Tele2 pomaže poduzetnicima i obrtnicima?

Statistike se mogu čitati na različite načine, ali ja bih to povezao kroz dvije stvari. Očito postoji poduzetnički duh, ali mislim da dolazimo do administrativnih prepreka i problema u manjku praktične edukacije. Sustav obrazovanja nas premalo sprema za stvarni život i samim time je put od ideje do realizacije teži. Ali, zahvaljujući Biznis akademiji, vjerujemo kako obrtnici i mali poduzetnici mogu puno lakše provesti ideje u ozbiljan posao.

Trebamo se fokusirati na relevantnu edukaciju koja će nas pripremiti za moderne zahtjeve tržišta te uspješno vođenje vlastitog biznisa, a od nadležnih očekujemo uklanjanje administrativnih prepreka kako bi se pojednostavilo otvaranje kompanija

Mislite li da su projekti kao što je Biznis akademija krucijalni i za poticanje poduzetničke klime među mladima u Hrvatskoj?

Poduzetnička klima u smislu ideje postoji, a cilj Biznis akademije je ukazati na prilike razvoja poslovnih ideja koje su jednostavnije nego ikada. Digitalne platforme danas omogućuju ono što je prije samo 10 godina bilo nezamislivo. Stoga je na nama da educiramo poduzetnike kako bi hrabro krenuli u realizaciju svojih ideja.

Smatrate li da ste dobar primjer kompanije koja potiče poduzetnički duh?

Nama je u genima da budemo izazivači, da svojim načinom poslovanja utječemo na konkurenciju i možemo reći da u tome i uspijevamo. Svaka bora na licu konkurencije ili zadovoljno lice korisnika nama znači uspjeh, a dodatna vrijednost su znanje i iskustvo koje prenosimo na ostale. Vjerujemo kako to može i mora biti dobar primjer drugima da se priključe ovakvim projektima.

