AKD razvojem vlastitog IT kadra snažno ulaže u budućnost

FOTO: Promo

Tvrtka AKD u prvom polugodištu 2019. godine ostvarila je rekordne rezultate i tako, nakon povijesno najuspješnije 2018. godine, završila još jedno izvrsno poslovno razdoblje. Iznimni rezultati ostvareni su zahvaljujući rastu prodaje u specifičnim tržišnim nišama koje su prepoznale AKD-ova rješenja, proizvode i IT usluge. Iz tvrtke, koja na tržištu posluje već 28 godina, posebno naglašavaju važnost djelatnika u razvoju poslovanja i ostvarenju navedenih rezultata. „Znanje je ključni pokretač razvoja! Naši radnici svakodnevno ulažu iznimne napore u stjecanje novih znanja i vještina te se upravo zahvaljujući njima, njihovu osobnom i profesionalnom angažmanu, hvalimo vrhunskim rezultatima. Koliko je neka tvrtka jaka i konkurentna na tržištu, između ostalog, pokazuje i činjenica koliko ulaže u svoje zaposlenike. Ulaganje u vlastiti kadar u razvijenom svijetu postalo je redovita praksa, a takve pozitivne primjere slijedimo i u AKD-u. Znatna sredstva ulažemo u dodatnu edukaciju svojih zaposlenika i razvoj potrebnih kompetencija, a posebnu pažnju usmjeravamo na očuvanje i poticanje pozitivne i stimulativne radne atmosfere“, istaknuo je glavni direktor AKD-a Jure Sertić.

AKD je vodeća hrvatska tvrtka u razvoju proizvoda i rješenja u području identiteta i sigurnosti. Već gotovo tri desetljeća bave se proizvodnjom osobnih iskaznica, putovnica, viza, vozačkih dozvola i drugih zaštićenih tiskovina, kao i razvojem vlastitih IT rješenja i drugih kompleksnih sustava. Međutim, kao i drugi poslodavci u IT sektoru i AKD je suočen s izazovom pronalaska kvalitetnog kadra i vrsnih IT stručnjaka. „Iako zapošljavanje stručnog kadra predstavlja veliki izazov na današnjem tržištu rada, nakon transformacije poslovanja koju smo proveli u proteklim godinama, AKD se uspješno pozicionirao kao moderna IT tvrtka te danas, ne samo da možemo konkurirati drugim tvrtkama u ovom sektoru, nego umnogome i prednjačimo. Ono gdje vidimo našu prednost su izazovni projekti u kojima naši zaposlenici mogu biti u prvim redovima stvaranja iznimnih poslovnih rješenja te razvoja strategija koje utječu na digitalnu transformaciju društva u kojem živimo“, dodaje glavni direktor AKD-a.

S obzirom na postojeće imperative stroge zakonske regulative i visoke sigurnosne zahtjeve koje nameće EU i kompetitivnost inozemne konkurencije, te sve brže uvođenje proizvoda baziranih na ICT tehnologijama, iz AKD-a ističu kako će i dalje snažno poticati ulaganje u budućnost i edukaciju IT kadrova te omogućavati stjecanje potrebnih kompetencija i certifikata, ponajprije onih potrebnih za realizaciju poslovnih i razvojnih planova poduzeća. Tome u prilog idu i razvojni planovi i projekti poput SEOP-a, SOTAH-a i sustava sljedivosti na kojima radi izniman tim ljudi koji, kažu u AKD-u, i čine najveću vrijednost i kompetitivnu prednost tvrtke.

„Tvrtka smo prijatelj zdravlja, a iznimno nam je važno i to da naši djelatnici ostvaraju optimalan omjer poslovnog i privatnog života. Mnogi od njih upravo tu ravnotežu ističu kao jednu od najvažnijih značajki zašto su vjerni AKD-u već dugi niz godina. Brinemo da su naši radnici adekvatno nagrađeni, kako za pojedinačna postignuća, tako i za cjelokupno dobro poslovanje tvrtke, jer tada zaista svi predano radimo i stremimo ka istom cilju. Držim kako su to dovoljno relevantne komparativne prednosti za mlade IT stručnjake da odaberu AKD kao tvrtku u kojoj će sa zadovoljstvom raditi i razvijati se“, zaključuje Sertić.