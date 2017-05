8. KONTROLING KONFERENCIJA - Instrumenti kontrolinga

Prijave na 8. Kontroling konferenciju traju do 05.06.25017./Thinkstock

Key Note Speaker na ovogodišnjoj konferenciji je: Prof. Dr. Ronald Gleich, Član Uprave IGC - International Group of Controlling, predsjednik Uprave Horváth Akademie, članice konzultantske grupe Horváth & Partners iz Njemačke, predsjednik Uprave renomiranog instituta za inovacije SITE - Strascheg Institute for Innovation, Transformation and Entrepreneurship te profesor i predstojnik katedre za industrijski menadžment na EBS Business School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

Neke od tema na konferenciji:

International standards in Controlling - Conceptual background and implementation in practice

Međunarodni standardi u kontrolingu u Hrvatskoj

Identificiranje potrebe i mogućnosti korištenja instrumenata kontrolinga - primjer iz prakse

Strateško planiranje kao temelj održivog poslovanja

Operativno planiranje - kreiranje planskih aktivnosti za naredno razdoblje

Upravljanje prihodima - pretvaranje gomile brzih podataka u prihode

Strateško i operativno restrukturiranje - primjer iz prakse

Predavači na konferenciji:

Prof. Dr. Ronald Gleich, Board Member, IGC - International Group of Controlling Mato Šarčević, mag. oec., Mlađi konzultant, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje Dr. sc. Mladen Meter, Direktor, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik, Redovita profesorica, Ekonomski fakultet Zagreb Branko Grubić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Petrokemija d.d. Mr. sc. Elvedina Kežman, Rukovoditeljica korporativnog kontrolinga, JGL d.d. Goran Ledinšćak, dipl. oec.,Član Uprave, CFO, Radin print d.o.o. Damir Matijević, dipl. oec.,Country Director Schiedel South-East, Export Manager Schiedel, Schiedel d.o.o. Dr. sc. Tomislav Vuletić, Znanstvenik, Institut za fiziku Davor Katavić, dipl. oec.,Zamjenik direktora, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Nenad Buljan, MBA, Direktor, Modus Melior d.o.o. Mr. sc. Melita Matić, MBA, Rukovoditeljica kontrolinga, Belupo d.d. Ivan Bilandžić, Voditelj upravljanja prihodima, Maistra d.d. Sebastijan Žlebnik, MBA, Predsjednik Uprave, CDA 40 Mr. sc. Sanel Volarić, MBA, Croatia osiguranje d.d.

Promocija knjige: Instrumenti kontrolinga

I u okviru ovogodišnje konferencije objavit će se knjiga radova pod naslovom "INSTRUMENTI KONTROLINGA" iz serije knjiga "Kontroling u praksi". Knjiga će sadržavati recenzirane radove domaćih i inozemnih autora, a svaki sudionik ovogodišnje KONTROLING KONFERENCIJE će dobiti jedan primjerak knjige.

Natječaj za najboljeg kontrolera - The Best Controller 2017.

Našom godišnjom nagradom "NAJBOLJI KONTROLER - THE BEST CONTROLLER" želimo prepoznati i istaknuti primjere izvrsnosti u kontrolingu, a što u konačnici treba poslužiti prvenstveno kao poticaj za daljnji razvoj i primjenu kontrolinga u poslovanju. Dodjela nagrade za Najboljeg kontrolera - The Best Controller za 2017. godinu će se održati 09.06.2017. na 8. Kontroling konferenciji.

Prijave na 8. Kontroling konferenciju traju do 05.06.25017. godine.

Link za prijave i detaljan program konferencije.

Za sve informacije kontaktirajte nas na +385 1 23 04 571 ili info@poslovnaucinkovitost.eu

www.poslovnaucinkovitost.eu