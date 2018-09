Zašto je važno kupovati proizvode lokalnih poljoprivrednika?

Foto: Promo

Gdje kupujemo, gdje jedemo i gdje provodimo vrijeme - sve to čini našu zajednicu našim domom. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva sastavni su dio prepoznatljivog karaktera naše zemlje. Mnoštvo malih poljoprivrednih proizvođača dugoročno predstavlja najbolji način osiguranja inovacija i niskih cijena. Mala obiteljska gospodarstva odabiru proizvode u skladu s vlastitim interesima i potrebama lokalnih kupaca, što jamči veći izbor proizvoda.

Ovo su neki od razloga za kupnju proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava:

KUPNJOM DOMAĆIH PROIZVODA OSIGURAVAMO BUDUĆNOST LOKALNIH ZAJEDNICA

Lokalna gospodarstva uzdržavaju lokalne obitelji. Veleprodajne cijene koje poljoprivrednici dobivaju za svoje proizvode su niski, često u razini troškova proizvodnje. Lokalni poljoprivrednici koji prodaju izravno potrošačima dobivaju punu maloprodajnu cijenu za njihovu hranu - što pomaže poljoprivrednim gospodarstvima. Podržavajući domaće poljoprivrednike danas, osiguravamo njihovu održivost u budućnosti.

DOMAĆA HRANA JE SVJEŽA I SEZONSKA

Lokalno uzgojena hrana ima finiji okus i izgleda bolje. Domaći proizvodi su svježi i obično se prodaju u roku od 24 sata nakon što ih se ubere ili sakupi. Ako kupujemo proizvode u velikim trgovačkim lancima, vrlo je vjerojatno da su čuvani danima ili tjednima. Kod lokalnih poljoprivrednika hrana je sezonska, jer sva hrana nije raspoloživa tijekom cijele godine. To vam omogućuje da tijekom svakog godišnjeg doba uživate u hrani koja je prilikom kupnje na vrhuncu kvalitete.

DOMAĆA HRANA JE ČISTA I SIGURNA

Domaća hrana je sigurna. Lokalni poljoprivrednici nisu anonimni i ozbiljno shvaćaju svoju odgovornost potrošaču. Znajući da vaša hrana ima priču i da je došla od jednog od vaših susjeda, obrok je puno ukusniji.

KUPOVATI DOMAĆE ZNAČI KUPOVATI "ZELENO"

Kada hrana ne putuje velike udaljenosti, značajno je smanjen utjecaj na okoliš. Uz to, što je kraće vrijeme između farme i vašeg stola, to je manje vjerojatnost da će hranjive tvari iz svježe hrane biti izgubljene. Hrana uvezena iz dalekih zemalja je starija i putovala je kamionima ili zrakoplovima i boravila u skladištima prije nego je došla do vašeg stola.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva pogoduju okolišu i divljini. Domaći proizvođači pomažu ekosustavu: čuvaju plodno tlo, štite izvore vode i izdvajaju ugljik iz atmosfere. A očuvanje prirode bitan je preduvjet razvoja drugih gospodarskih aktivnosti poput turizma i rekreacije.

LOKALNI PROIZVODI IMAJU VEĆU RAZNOLIKOST

Mali poljoprivrednici su raznoliki, istodobno potiču održivost zemlje i stvaraju širi izbor voća i povrća. U suvremenom poljoprivrednom sustavu, biljne sorte su odabrane zbog svoje sposobnosti da sazrijevaju ravnomjerno, izdrže žetvu, preživljavaju pakiranje i traju dugo na polici, tako da postoji ograničena genetska raznolikost u velikoj proizvodnji. Manji lokalni proizvođači, za razliku od velikih, često uzgajaju mnoge različite sorte usjeva kako bi se osigurali dugu sezonu berbe i najbolje okuse. Na taj način lokalna hrana čuva genetsku raznolikost.

ŽUTI KLIK U SURADNJI S HRVATSKIM OPG-OVIMA

Hrvatska pošta prepoznala je potrebu za razvojem domaće proizvodnje te je u ponudu svoje nove internetske trgovine Žuti klik uvrstila novu kategoriju izvornih hrvatskih proizvoda „Klikni na domaće – proizvodi hrvatskih krajeva“.

Trenutačno se na Žutom kliku nudi sedam kategorija domaćih proizvoda: med i džemovi, čajevi, prirodna kozmetika, pakirani prerađeni proizvodi, zimnica, maslinovo ulje i vina Hrvatske. Uskoro će u ponudu biti uvršteno pšenično, kukuruzno, heljdino i raženo brašno, mljeveno na tradicionalan način – ispod kamena. Širenjem suradnje na veći broj OPG-ova ponuda će se kontinuirano obogaćivati.

Uvođenjem kategorije „Klikni na domaće – proizvodi hrvatskih krajeva“ Hrvatska pošta, kao društveno odgovorna tvrtka, približava male poljoprivredne proizvođače s kupcima diljem Republike Hrvatske, potiče ruralni razvoj te pomaže OPG-ovima u plasmanu domaćih proizvoda. . Hrvatska pošta svim OPG-ovima nudi kompletno rješenje za online prodaju (Žuti klik) i distribuciju (Hpekspres) proizvoda te korisničku podršku, a mali poljoprivrednici se tada mogu usredotočiti na ono što najbolje znaju – proizvodnju vrhunskih domaćih proizvoda.