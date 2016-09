Zaposlenik može razviti, ali i uništiti vašu tvrtku

Foto: PR

Jedan od najznačajnijih čimbenika koji ima utjecaj na poslovanje tvrtke je čovjek, i to zaposlenik, kupac ili korisnik usluga, poslovni partner, dobavljač i slično. Svi navedeni čine dio poslovnog procesa i u konačnici utječu na poslovni rezultat. Također, čovjek je nesavršeno biće, ima vrline i mane, sposobnosti i ograničenja i zbog toga čini nenamjerne i namjerne greške iz kojih može doći do štete. Takve štete mogu od zanemarivih narasti na milijunske iznose, pa čak do potpunog gubitka tvrtke. Poznata je činjenica da se za 75% nesreća (po nekim istraživanjima gotovo 80%) kriva ljudska greška.

Nedvojbeno je da za smanjivanje greški/propusta i posljedično gubitaka presudan utjecaj na ljude u procesu. S obzirom da na kupce/korisnike usluga mogući utjecaj ograničen, značajnije se može utjecati na poslovne partnere, a najviše na vlastite zaposlenike. Zaposlenici, njihova znanja i vještine, najvažniji su u poslovnom procesu. Međutim, istraživanja provedena u svijetu, pokazala su da je za poslovni uspjeh najvažnija angažiranost i predanost zaposlenika u obavljanju poslova te njihova lojalnost tvrtki. Ovi čimbenici imaju izravan utjecaj na poslovanje tvrtke, na rast produktivnosti, financijski rezultat, ugled tvrtke i drugo.

Najveći utjecaj na angažiranost i lojalnost zaposlenika ima najviše rukovodstvo tvrtke. Danas je već uvelike poznato da najbolji poslodavci nisu oni koji imaju najveću tvrtku, već oni koji uvažavaju i cijene svoje zaposlenike i uspijevaju dobiti najbolje od njih. Globalna istraživanja su pokazala da će takvi poslodavci lakše prebroditi i krizna razdoblja u poslovanju.

Koliko poslodavac stvarno posvećuje pažnje svojim zaposlenicima?

Ima svakakvih primjera, od onih vrlo pozitivnih do onih koji nažalost završavaju u crnim kronikama. Negativni primjeri odnosa poslodavca prema zaposlenicima gotovo uvijek rezultiraju nezadovoljstvom zaposlenika, a nezadovoljan zaposlenik može tvrtku stajati milijune. Nezadovoljan zaposlenik pribjeći će izbjegavanju izvršavanja njegovih zaduženja, izmišljenim bolovanjima, pa do namjernog obavljanja posla na krivi način, krađa, odavanja informacija o tvrtki i slično. Svaka od tih radnji, a gotovo uvijek se radi o većem broju radnji, košta tvrtku novca i ugleda.

Istraživanja su pokazala plaća nema jedini, čak nema niti najvažniji utjecaj na zadovoljstvo i lojalnost zaposlenika. Naime, radno okruženje, međuljudski odnosi u tvrtki i odnos poslodavca prema zaposlenicima ima najznačajniji utjecaj na ponašanje zaposlenika. Ljudi će predano i odgovorno raditi i za manje plaće u uređenom i pravednom sustavu. Zaposlenik koji zna da ga njegov poslodavac poštuje, uvažava i cijeni, prepoznaje njegov rad i trud, obavljati će posao najbolje što može i uvijek će se truditi učiniti više.

Prava osoba za pravo mjesto

Zaposlenici su oni koji održavaju tvrtku, njihova angažiranost, lojalnost i predani rad temelj su opstanka, rasta i razvoja tvrtke. Poznavati i uvažavati svoje zaposlenike, zaposliti prave ljude na za njih prava radna mjesta osnova je uspjeha svake tvrtke, od najmanjih pa do najvećih. Bavljenje ljudima jedan je od najznačajnijih ali i najzahtjevnijih poslova svakog rukovoditelja.

