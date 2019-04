Zapaženo prvo sudjelovanje Hrvatske na Wind Europe Conference & Exhibition Bilbao 2. - 4. travnja 2019.

Foto: promo

U španjolskom Bilbau u tijeku je Wind Europe 2019 Conference & Exhibition. Ovaj najznačajniji događaj koji je usmjeren na čistu energiju u Europi, s fokusom na korištenje energije vjetra, okupio je ključne europske institucije i gospodarstvo. Na njemu sudjeluje više od 8 000 izaslanika i 300 izlagača, a izazvao je veliko zanimanje i izvan Europe što pokazuje dolazak delegacija iz SAD-a, Južne Amerike, Azije i Afrike.

Prepoznajući važnost korištenja obnovljivih izvora energije, svečano ga je otvorio španjolski kralj Filip VI naglašavajući u svome obraćanju koje sve koristi dolaze s rješavanjem izazova klimatskih promjena.

“Svi vi ovdje dio ste najboljeg odgovora kojeg možemo ponuditi suočavajući se s ovim egistencijalnim izazovima. Vi ne samo da omogućujete dostupnost energije nego donosite i mnoge mogućnosti u poslovanju, tehnologiji i zapošljavanju“, rekao je.

Osvrnuo se i na izvanredne prilike energetske tranzicije koje prepoznaje: “Španjolska možda ima najveći potencijal za obnovljive izvore energije u EU. Sa više od 50 milijuna hektara, mediteranskim i atlantskim vjetrovima, visokim razinama insolacije, velikim površinama šuma te značajne hidrološkim resursima. Konačno, gusta mreža tvrtki i centara tehnologija, inovacija i znanja zaokružuje priču Španjolske kao centra obnovljivih izvora energije“.

Španjolska je prepoznala vođenje energetske tranzicije kao izvanrednu gospodarsku priliku. Sektor vjetra je industrijski pokretač Španjolske. Energija vjetra osigurava 22.500 radnih mjesta i značajne količine izvoza. Španjolska, Baskija i Bilbao su donijeli svjesnu odluku u podržavanju energije vjetra i sada ostvaruju prednosti u pogledu radnih mjesta i ulaganja. Španjolska namjerava do 2030. dobiti 42% svoje energije iz obnovljivih izvora, a vjetar će imati središnju ulogu u ostvarivanju tog cilja.

Uvodni govor ministra Ćorića

Uvodni govor na otvaranju Wind Europe 2019 Conference & Exhibition održao je i ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, kao prvi hrvatski ministar koji sudjeluje na ovoj najznačajnijoj konferenciji posvećenoj energiji vjetra.

Istaknuo je kako se Republika Hrvatska iz sigurnosnih razloga mora okrenuti ka diversifikaciji dobavnih pravaca svih energenata, a u proizvodnji električne energije poticati korištenje vlastitih resursa, prije svega obnovljivih izvora energije.

“Iako smo učinili puno toga, još je puno izazova pred nama”, rekao je i dodao: “očekujemo više energije iz obnovljivih izvora nego u posljednjih 10 godina. Cilj je imati tri puta više vjetra i 20 puta više solarne energije u idućih 10 godina. S vjetrom i drugim izborima obnovljive energije ostvarit ćemo 32 posto naših ukupnih energetskih potreba do 2030. i najmanje 56 posto do 2050., a tranzicija prema obnovljivoj energiji smanjit će i štetne emisije. Vjerujemo da će daljnje povećanje ulaganja u zelenu energiju utjecati i na sam razvoj zemlje te nova zapošljavanja i rast industrije”, zaključio je ministar Ćorić.

South East Europe in focus

Na svom prvom sudjelovanju na Wind Europe konferenciji udruženje OIEH organiziralo je i dva panela pod nazivom South East Europe in focus, koja su obuhvatila teme 'System integration of wind energy in South East Europe’ i 'Projects of common interest in South East Europe'. Na tim su panelima sudjelovali hrvatski stručnjaci te gospodarstvenici, zajedno s predstavnicima europskih institucija i svjetskih korporacija, a među njima i ministar zaštite okoliša i energetike RH Tomislav Ćorić.

EU planira 1,3 milijarde eura za financiranje prekogranične suradnje u infrastrukturnim projektima obnovljiih izvora energije za razdoblje od 2021. do 2027. Među projektima koji će se moći prijavljivati su vjetroelektrane na kopnu i moru, projekti korištenja solarne energije, održive biomase, energije mora, geotermalne energije te njihove kombinacije, kao i priključenja na mrežu i pohrane energije.

O integraciji energije vjetra u jugoistočnoj Europi raspravu je moderirao prof. dr. sc. Neven Duić (FSB), a u njoj su sudjelovali Tomislav Plavšić (HOPS), Obrad Škrba (NOS BiH), Viktor Gabrev (Siemens Gamesa), Marta Mendoza Villamayor (ENTSO-E) i Aljoša Pleić (Acciona Energija, Hrvatska).

Govorili su o izazovima u integraciji OIE u sljedećih pet godina, razvoju budućeg distribucijskog sustava koji bi trebao uključiti i druge dionike, unutardnevnom tržištu i trgaovanju sa susjednim zemljama te o korporativnim ugovorima o kupnji obnovljive energije u jugoistočnoj Europi.

Panel raspravu o projektima od društvenog interesa moderirala je mr. sc. Maja Pokrovac, direktorica OIEH, a u njoj su sudjelovali dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike RH, Georgios Gkiaouris (EBRD), Pierre Tardieu (Wind Europe), Marko Ćosić (HEP), Mladen Perkov (Klaster Inteligentna energija) i Karsten Brüggemann (Nordex).

Bila je to prigoda za dobivanje uvida u različita iskustva razvoja projekata energije vjetra u jugoistočnoj Europi, suradnji različitih zemalja u takvim projektima, za razgovor o industriji koja želi sve veće korištenje energije vjetra u jugoistočnoj Europi te o financiranju velikih projekata vjetra u regiji.

Prvo zajedničko predstavljanje hrvatskih tvrtki

Na svom prvom sudjelovanju najvećem Wind Europe događaju, udruženje OIEH organiziralo je zajedničko predstavljanje hrvatskih tvrtki te onih koje u Republici Hrvatskoj djeluju kroz svoje podružnice. S ciljem da pokažu ukupni značaj i vrijednost, te znanje i iskustvo koje posjeduju u radu na projektima obnovljivih izvora, posebice vjetroelektrana, kao i svoja nastojanja i planove na tom području, u Bilbau se predstavljaju HEP, HOPS, HROTE, IGH, Zagrebtrans, Kamgrad, AMPnet, Fractal, Encro, Helb, Terra Purus, C.E.M.P., Acciona Energija, RP Global projekti, Megajoule Adria, Petrol i TECOI, Selan, Norinco i Energija projekt, Acuo energy MED, Enlight Renewable Energy i Eco Wind.

Hrvatski izložbeni prosotor, među 300 izlagača, lako je uočljiv zahvaljujući prepoznatljivim crvenim kvadratićima pa do njega dolaze brojni zainteresirani posjetitelji, a posjetio ga je i ministar Ćorić obrativši se predstavnicima tvrtki i udruženja OIEH.

Pokrovitelj sudjelovanja na Wind Europe konferenciji je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a podršku je dala i Hrvatska turistička zajednica.