Uživajte u Next bike javnim biciklima za samo 99 kuna

Foto: foto press

Deset hrvatskih gradova svojim stanovnicima i posjetiteljima nude cjenovno najpovoljniji, najzabavniji, najzdraviji i najzeleniji oblik prijevoza – nextbike sustav javnih bicikala (eng. bike sharing). Sjetit ćete se kako je prvi sustav javnih bicikala prije tri godine pokrenut u Zagrebu, a ove godine Zagreb je dobio i prvi hrvatski car sharing – Spin City. Ova dva moderna i cjenovno iznimno atraktivna načina gradskog prijevoza hrvatskoj metropoli osiguravaju lidersku poziciju u segmentu razvoja održivih oblika mobilnosti u Hrvatskoj.

U sklopu Europskog tjedna mobilnosti kojim se od 16. do 22.rujna promovira održivi prijevoz u gradovima, moći ćete se za samo 99 kuna registrirati u nextbike i Spin City. U petak, 16. rujna navratite do stanice s javnim biciklima kod Glavnog kolodvora u Zagrebu, upoznajte pokretače ovih projekata od javnog interesa i čujte njihovu priču iz prve ruke!

Dosta vam je gužve u javnom prijevozu, čekanja taksija ili stresa oko troškova parkinga, servisa i registracije osobnog automobila? Spin City car sharing i nextbike sustav javnih bicikala kao moderni oblici gradskog prijevoza najnovije generacije pokrenuli su zajedničku suradnju i građanima nude najpraktičniju kombinaciju gradskog prijevoza. Automobil kao najbolje rješenje za ugodno putovanje od točke A na jednom do točke B na drugom kraju grada i gradski bicikl kojim se najbrže, najjeftinije i najzdravije možete kretati na kratke relacije bez obzira na doba dana i gužve! Za ostvarenje vizije potpune usluge gradskog prijevoza, Spin City i nextbike nude sve pogodnosti automobila i bicikla u jednom jedinstvenom paketu, uz popust na obje usluge, ali i dodatne besplatne minute. Evo kako do automobila i bicikla za samo 99 kuna:

1) Registrirajte se na www.spincity.hr za samo 99 kn, upišite promotivni kod SR6b5a80 i dobit ćete 25 bonus minuta za vožnju i člansku karticu.

2) Registrirajte se nakon toga potpuno besplatno na www.nextbike.hr i dobt ćete 60 minuta besplatne vožnje nextbike biciklima svaki dan tijekom cijele godine!

3) Sjedni i vozi!

Svi nextbike korisnici koji se registriraju u Hrvatskoj sustave javnih bicikala mogu koristiti u 10 gradova i općina u Hrvatskoj i više od 100 gradova u svijetu! Sustav već uspješno funkcionira u Zagrebu, Ivanić-Gradu, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Gospiću, Brinju, Zadru, Šibeniku, Makarskoj pa čak i na otoku Lastovu. A prvi nextbike sustav u regiji nedavno je pokrenut u Sarajevu gdje je u samo tri mjeseca stvoren pravi „biciklistički pokret“ jer je registrirano više od 3000 nextbike korisnika!

Škola bicikliranja za odrasle u Zagrebu i Zadru

Zbog sve većeg broja stradalih u prometu, prvenstveno zbog nepoznavanja prometnih propisa i neadekvatne biciklističke infrastrukture, nextbike sustav javnih bicikala već nekoliko godina zaredom u suradnji s Udrugom sigurnost u prometu organizira besplatnu školu bicikliranja za odrasle. U školi se uče prometni propisi, prva pomoć i praktična vožnja na poligonu, a cilj joj je omogućiti polaznicima sigurnije i što bezbrižnije kretanje gradom bez straha od policijskih kazni. Teoretski i praktični dio ove zabavno-edukativne škole održat će se u utorak 20. rujna s početkom u 17:00 sati u Zadru, u Informacijskom centru Europe Direct (EDIC). Dan kasnije, održat će se i škola u Zagrebu, u srijedu 21.rujna s početkom u 16:45 sati u Trofejnoj dvorani Boćarskog doma, Prisavlje 2. Prijave za obje škole otvorene su do 20. rujna na bicikliranje18@gmail.com.

Način korištenja javnih bicikala

Kako biste unajmili bicikl, bit će potrebno obaviti jednostavnu i brzu registraciju u sustav putem web stranice www.nextbike.hr, ekrana osjetljivog na dodir na stanici s biciklima ili putem mobilne aplikacije „nextbike“. Za sva pitanja na raspolaganju je pozivni centar 01 777 6534 svaki radni dan od 06:00 do 22:00 sata te vikendom i blagdanom od 08:00 do 20:00 sati. Plaćanje je moguće putem bilo koje kreditne kartice, Visa Electron debitne kartice, internet bankarstva, općom uplatnicom ili sms-om. Uplatom aktivirate svoj nextbike korisnički račun što će vas stajati svega 79 kuna! Taj iznos ostaje na vašem korisničkom računu kao „kredit“ za unajmljivanje bicikala pri čemu je prvih 30 minuta besplatno svaki dan, a ukoliko dnevno prelazite tih 30 minuta, svaki sljedeći sat račun se umanjuje za 8 kuna po satu. U slučaju kvarova tu je servisna služba koja brine i o optimalnoj raspodjeli bicikala na svim stanicama sistemom pravovremene redistribucije bicikala s one stanice na kojoj postoji višak bicikala na druge stanice gdje ih u datom trenutku nedostaje.

Spin City – nova era urbane mobilnosti

Spin City je prva car sharing usluga u Hrvatskoj koja svojim članovima omogućava jednostavan pristup automobilu. Vozilo možete preuzeti unutar Spin City zone, voziti ga baš koliko vam treba i ostaviti na bilo kojem parkirališnome mjestu unutar zone. Ako želite bezbrižan odlazak u kupnju ili na poslovni sastanak, Spin City osigurava kompletnu uslugu i brine o parkingu, gorivu, osiguranju i održavanju, a plaćate samo onoliko koliko zapravo koristite uslugu. Samo uskoči i vozi! Spin City vam je na raspolaganju 24/7. Spin City vozač štedi novac i čuva okoliš. Mislite zeleno i vozite Spin City!

Besplatno rezervirajte automobil putem smartphone-a

Uoči prvog korištenja usluge potrebno je napraviti registraciju korisničkog računa na internet stranici www.spincity.hr. Nakon registracije, svoj korisnički račun možete validirati u jednom od najbližih Vip centara gdje preuzimate člansku karticu i ostvarujete dodatne popuste na kupnju uređaja Spin City partnera. I to je to! Pametni telefon i vozačka dozvola nadalje su sve što vam je dovoljno za potpunu fleksibilnost i slobodu kretanja gradom. Svakodnevno na raspolaganju imate 30 gradskih vozila, od čega 10 u potpunosti na električni pogon. Usluga se obračunava po minuti, a naplata izvršava online na temelju debitnih i kreditnih kartica. Svakim danom od 7:00 do 20:00 na raspolaganju je korisnička služba dostupna putem kontakata 01 444 00 51 ili zagreb@spincity.hr i fleet agenti za pomoć na terenu na 01 444 00 50. Korisnički račun potvrđujete plaćanjem jednokratne registracijske naknade od 150 kn, koja uključuje 50 bonus minuta za vožnju i člansku karticu. U prosjeku cijena korištenja iznosi 2 kn/min, dok u ponudi postoje paketi mjesečne pretplate koji se obnavljaju svakih 30 dana (Spin 'n Save 60/120/240min), prepaid pakete bez vremenskog ograničenja (Spin Prepaid 90/290/505min) zakupom kojih možete ostvariti povoljnije cijene i do 1,91 kn/min.Dodatna fleksibilnost Spin Cityja je što omogućava pauziranje između vožnji te vozilo ostaje rezervirano samo za vas do sljedeće vožnje. Ubuduće vozite bez razmišljanja o gorivu, plaćanju parkinga, osiguranju i održavanju jer Spin City osigurava kompletnu uslugu.