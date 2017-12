Uskoro ćemo račune plaćati putem automobila i kućanskih aparata

Fotolia

Na osnovu podataka Hrvatske gospodarske komore (HGK) koje je objavila FINA, ove će se godine u prosincu potrošiti 500 milijuna kuna više nego prošle, što ukupno iznosi oko 12,5 milijardi kuna. Porast se između ostaloga temelji na rastu prometa u trgovinama na malo i to 37 mjeseci za redom, ističu se, pri čemu tri četvrtine ili 73 posto ispitanika obuhvaćenih anketom HGK kaže da koristi mogućnosti online i mobilne kupovine. Čak 60 posto njih u proteklih je godinu dana na internetu kupovalo pet ili više puta, dok je najomiljeniji način plaćanja na internetu bila kreditna kartica (63,5 posto anketiranih). CNBC, pak, procjenjuje da će sektor digitalnih plaćanja do 2020. godine dosegnuti rekordnih 726 milijardi dolara te da su bezgotovinske transakcije posljednjih nekoliko godina redovito bilježile značajan rast.



Kako se obično prilikom razgovora o ovoj temi ističe, online i mobilni načini plaćanja prvenstveno su jednostavna, praktična i, reklo bi se, sasvim logična rješenja. S obzirom na to da većina nas svoj pametni telefon veći dio dana ne ispušta iz ruku, uz razvoj tehnologije zaista ne postoji razlog zašto taj isti uređaj ne bismo koristili i za plaćanja. I dok smo se na tu pojavu većinom već navikli, naročito ona generacija koja i odrasta uz razvoj tehnologije, svijet financijskih usluga otišao je i korak dalje. Naime, Mastercard je pokrenuo program ‘Commerce for Every Device’ uz pomoć kojega je moguće svaki povezani uređaj pretvoriti u uređaj za plaćanje. Do sada su to bili pametni satovi i mobiteli, no neće proći još dugo, ma kako se to znanstveno – fantastično činilo, prije nego ćemo moći plaćati putem automobila, raznih nosivih uređaja ili kućanskih aparata.



Naravno, Mastercard u fokus svojih inovacija kao jednu od najvećih vrijednosti stavlja korisničko iskustvo. Sigurnost bankovnog računa korisnicima je primarni i najvažniji segment digitalnog plaćanja i online plaćanja. Usto, računa vode i o zaštiti osobnih podataka. Jednom kad je Mastercard ispunio ta dva uvjeta te zasluženo stekao povjerenje svojih klijenata, ostaje pregršt mjesta za kreativne usluge koje su krenule, kako smo naveli, od plaćanja pametnim mobitelom, a koje će evoluirati do hladnjaka koji će moći sam naručiti i sam platiti namirnice.