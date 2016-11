Transportna platforma tvrtke TimoCom smanjuje emisije CO2

Foto: Press

TimoCom, najveća europska transportna platforma, značajno pridonosi zaštiti okoliša uz razne aplikacije za optimizaciju iskoristvosti kamiona. Utjecaj korištenja logističkog softvera na emisije CO2 i ekonomičnost istražilo je talijansko poduzeće GreenRouter uz sudbonosan rezultat.

Bez neusklađenosti između ekologije i ekonomije

Istraživanje koje je zatražio klijent tvrtke TimoCom, Ernesto Rampinini srl, poduzeće iz Italije koje pruža usluge transporta i logistike, u međuodnos postavlja korištenje prirodnih resursa i iskoristvost korištenih kamiona raspodijeljeno na kilometražu. Kako bismo dobili realne brojke, u obzir se uzimaju dva različita vremenska raspona: Najprije godine 1999.-2003. u kojima poduzeće još nije koristilo aplikacije pružatelja IT usluga te godine počevši od 2004., kada se koristila transportna platforma tvrtke TimoCom.

Talijanska start-up tvrtka GreenRouter uz pomoć istoimenih alata mjeri emisiju CO2 opskrbnog lanca pojedinačnih logističkih poduzeća te ih analizira. Istraživanje koje tvrtka provodi u primjeru dokazuje smanjenje emisija CO2 (ugljični dioksid i ekvivalentni plinovi) po kilometru za 23 % već u prve dvije godine korištenja TimoCom usluga u odnosu na četiri fiskalne godine bez najveće korištenja europske transportne platforme. I to pri istovremenom povećanju opterećenja od 30 %, što ne dokazuje samo učinkovitost proizvoda tvrtke TimoCom, već za korisnike to znači i povećanje prometa od 15 % smanjenjem praznih vožnji. S obzirom na to da je TimoCom dostupan uz paušalnu cijenu te da omogućuje istovremenu dispoziciju raznim vozilima s više radnih mjesta, dolazimo do zaključka da ekološki prihvatljive tehnologije ne moraju biti same po sebi skupe te da djeluju smanjenjem dobiti. Naprotiv.

„Green Logistics“ započinje u uredu, ne na ulici

Uz klasične funkcije burze tereta i utovarnog prostora za izbjegavanje skupih praznih vožnji koje zagađuju okoliš, unutar TimoComovog portfelja nalaze se i ostale aplikacije u obliku alata koje se već unutar dispozicije mogu koristiti za zaštitu okoliša.

Ovdje je korisno navesti novu funkciju "Dokumenti" unutar direktorija tvrtki. Jednokratnim prenošenjem (upload) često traženih dokumenata potrebnih za odvijanje transporta, dispečer štedi dragocjeno vrijeme. Digitalizacija dokumenata s druge strane smanjuje i potrošnju papira te tako štedi na prirodnim resursima.

U transportnu platformu integriran je i TimoCom Messenger pomoću kojeg korisnici individualno, ali i ovisno o ponudi mogu preko chata stupiti u kontakt s potencijalnim poslovnim partnerima. Pošto se istovremeno može odvijati više razgovora, povećavaju se izgledi ugovaranja više transportnih naloga u što kraće vremena, smanjenje praznih vožnji, povećavanje prometa te uštede goriva i emisija CO2.

Za svakog sudionika opskrbnog lanca nužno je analizirati i preispitati vlastite procese u kontekstu zaštite okoliša. Tko otvori put novim i učinkovitim tehnologijama, ne utire put samo u eru industrije 4.0 i održavanju vlastite konkurentnosti. Takva poduzeća uz pomoć aplikacija poput transportne platforme TimoCom izravno podržavaju i „Green Logistics“ te jedan od najvažnijih aspekata digitalnog doba.

Više informacija o TimoComu naći ćete na www.timocom.com.hr.