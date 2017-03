Telefoniranje i surfanje u svim zemljama EU bez dodatnog troška

Foto: Thinkstock

U sklopu europske težnje ka jedinstvenom digitalnom tržištu, roaming je usluga koju već dugi niz godina eurovladari žele učiniti prihvatljivom na prostoru svih država EU. Na to su ih po­taknuli korisnici koji su se nakon boravka u inozemstvu vraćali potpuno šokirani iznosima na računima za mobilne usluge. Zbog toga Europska komisija od 2007. nastoji smanjiti cijene roaminga. Počeli su s reguliranjem cijena poziva i poruka, namećući najviše dozvoljene cijene tih usluga te ih postupno dodatno smanjivali do ovogodišnjeg 15. lipnja, kada cijene moraju biti istovjetne onima u domaćem prometu.

Primjerice 2007. je cijena za pozivanje bez PDV-a iznosila 49 centi, da bi ona lani u posljednjoj regulaciji, smjela biti samo 0,05 eura viša od domaće cijene. U roamingu se plaćalo i primanje poziva, što od 15. lipnja također više neće biti slučaj. Cijena za megabajt prometa u 2012. iznosila je 1,20 eura, da bi je već prvo ograničenje smanjilo na 0,70 eura. Stalno smanjivanje i regulacija cijena roaminga, prema statistici Europske komisije, dovelo je do povećanja korištenja mobitela u inozemstvu. To pokazuje i podatak da je od 2008. do 2015. volumen podatkovnog prometa povećan za više od 100 puta.

Svi prijepori i problemi oko roaminga unutar zemalja EU trebali bi nestati nakon 15 lipnja, tvrde europski zakonodavci. Pozivi, poruke i surfanje internetom odvijat će kao i da niste prešli granicu vlastite zemlje. Korištenje mobitela odvijat će se bez naplate naknade za roaming i neće biti ograničeno ni vremenski ni po količini internetskog prometa, ali će operateri imati neku vrstu zaštitne klauzule u slučaju zlouporabe. Primjerice, putnicima koji koriste SIM kartice jedne od država članica u kojoj imaju prebivalište ili mogu dokazati “stabilnu povezanost” s tom članicom, bit će omogućeno da svoje mobilne telefone mogu koristiti u bilo kojoj drugoj članici EU-a po istoj cijeni kao i kod kuće. Ipak, Komisija naglašava da je ukidanje naknada za roaming namijenjeno za putnike, stoga će operatori imati mogućnost zaštite od zlouporabe.

A što je ustvari međunarodni roaming?

To je usluga mobilnih operatora uz pomoć koje se može koristiti telefon u inozemstvu. Svi mobilni operatori u Hrvatskoj, ovisno o tarifnom paketu, nude međunarodni roaming. Svaki operator ima sporazume o roamingu sa stranim operatorima, što korisniku pruža mogućnost korištenja mreža tih operatora ostvarivanjem odlaznih i dolaznih poziva, slanja i primanja SMS poruka, kao i neke druge mobilne usluge na isti način kao i kod domicilnih operatora. Raspoložive usluge i troškovi korištenja razlikuju se od operatora do operatora i od zemlje do zemlje. Ono što je Komisija kao posljednje pravilo u nizu dogovorila, ne bi li omogućila zacrtani cilj, jest reguliranje veleprodajnih cijena. Pregovarači su dogovorili sljedeća ograničenja veleprodajnih cijena: 3,2 centa po minuti glasovnih poziva i 1 cent po SMS-u od 15. lipnja 2017. te postupno smanjenje tijekom pet godina naknada za podatkovni promet: sa 7,7 eura po gigabajtu od 15. lipnja 2017. na 2,5 eura po gigabajtu od 1. siječnja 2022. A sve dok te sve pozitivne promjene ne zažive, treba paziti na roaming troškove i naći ponudu koja nam najbolje odgovara.

1000 minuta i 1GB svaki mjesec za roaming unutar EU na poklon Svi oni koji često putuju u zemlje EU ili uskoro namjeravaju posjetiti jednu od njih trebali bi na vrijeme razmisliti o roamingu. Bez dobre pripreme roaming najčešće ispadne veliki neočekivani trošak. Zbog toga su u Tele2 korisnicima tarifa BIZNIS EKIPNA i BIZNIS RASPALI pripremili poklon - 1000 minuta i 1 GB interneta - svaki mjesec, za roaming unutar EU, koje mogu koristiti i nakon 15. lipnja 2017., za cijelo vrijeme trajanja ugovorne obaveze.

Sadržaj omogućio Tele2