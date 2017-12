STV dobar susjed i prijatelj, uvijek s vama u dobru i zlu

Foto: Promo

Iza Televizije Slavonije i Baranje još je jedna uspješna godina i to jubilarna, 25. godina uspješnog stvaranja u koje su utkani znanje, iskustvo, kreativnost i energija djelatnika Slavonske televizije, a rezultat je program na koji su Slavonci posebno ponosni.

Na prvom mjestu tu su središnje STV Vijesti u 20:10 koje na kratak, jasan i dinamičan način donose pregled najnovijih i najzanimljivijih informacija lokalnog i regionalnog karaktera iz društvenog, političkog, gospodarskog, kulturnog i sportskog života Slavonije i Baranje. Na kraju tjedna, osvrt na najaktualnije događaje donosi glavna urednica Antonija Tomasović. Komentar tjedna ne štedi nikoga, ne podilazi nikome i donosi samo golu istinu o onome što se uistinu događa u Hrvatskoj.

Teme dana Televizije Slavonije i Baranje svakoga dana u 17 sati donose zanimljive poglede na važna i aktualna zbivanja, komentare sudionika, analitičke komentare struke i životne komentare najdražih komentatora, gledatelja.

O aktualnim i zanimljivim društvenim temama te starim i novim problemima hrvatskog društva govori se svake srijede u 21 sat u STV Glagoljici koju uređuje i vodi Bojan Uranjek.

Emisija za poljoprivredu i selo Poticaj Slavonske televizije otvara aktualna pitanja hrvatskog agrara i ove regije u kojoj ima posebno značenje. Emitira se nedjeljom od 13:30 sati, a uređuje ju i vodi Josip Dubrović.

U Ritmu grada svake subote u 21 sat na programu Slavonske televizije gledatelji imaju priliku posjetiti najznačajnije izložbe, najveće koncerte, doznati koje su najbolje knjige, ali i kako se odjenuti u trendu te urediti svoj dom. Ritam grada uređuje i vode Antonija Tomasović i Jelena Grgić.

Za dobar dan mozaični je program koji se emitira od 9 do 15 sati. U njemu gledatelji Slavonske televizije mogu doznati sve o najnovijim zbivanjima od političkih pa do sportskih i zabavnih. Uz to gledatelji se uživo mogu javiti u program sa svojim prijedlozima, ali i problemima. STV novinari u program se javljaju uživo s terena sa zanimljim pričama, a tu su i stalne rubrike TV vježbaonica, Misao dana, Govorimo hrvatski, Halo gradonačelniče, Tv ordinacija, Mijau Vau, Osječke vedute, Savjet nutricionista, Što se kuha i još mnogo toga.

Najmlađi STV gledatelji uživaju uz svoju emisiju Pravi igrači, ljubitelji sporta uz Pun pogodak, a ljubitelji tamburaške glazbe uz emisiju Ošini po tamburi.

STV možete pratiti preko jednog od hrvatskih teleopereratera, ali i putem live streaminga koji možete pronaći na web stranici www.stv.hr, a sa svojim pitanjima, prijedlozima, pohvalama i komentarima možete se javiti na facebook stranicu Slavonska televizija.

STV zajedno sa Slavonijom i Baranjom već 25 godina.

U dobru i zlu. Boli i radosti.

Ne zaboravljamo. Opraštamo.

Svjedočimo i tražimo istinu.

Prenosimo, izvještavamo i komentiramo.

Stvaramo. Vjerujemo i volimo.