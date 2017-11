Stoti A380 u floti aviokompanije Emirates

Foto: Promo

Zrakoplovna kompanija Emirates proslavila je 9. studenoga uključivanje stotog zrakoplova Airbus A380 u svoju flotu svečanim događanjem u Airbusovom centru za isporuku u Hamburgu.

Njegovo visočanstvo Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Emirates’ Chairman and Chief Executive službeno je otvorio ceremoniju, a pridružili su mu se i Sir Tim Clark, President Emirates Airline, Tom Enders, Airbus Chief Executive Officer, Dominic Horwood, Rolls-Royce, Director - Customer and Services; Njegova Ekscelencija Ali Al Ahmed, veleposlanik Ujedinjenih Arapskih Emirata u Njemačkoj te Frank Horch, Senator za gospodarstvo, promet i inovacije grada Hamburga.

Njegovo visočanstvo Sheikh Ahmed tom je prilikom izjavio: „Ovo je izuzetno važan trenutak za Emirates, Airbus i za sve naše brojne partnere uključene u program A380. Nema sumnje da A380 ima jak pozitivan učinak na proizvodnju, ali i druge aspekte u zrakoplovnoj industriji, kreirajući i podržavajući stotine tisuća radnih mjesta, potičući inovacije i razvoj novih proizvoda u brojnim povezanim područjima kao što su zemaljske usluge, ugostiteljstvo, različiti sadržaji u zračnim lukama, proizvodi u zrakoplovima i mnogi drugi.

Važno je također naglasiti da je A380 putnicima pružio sasvim novo, bolje iskustvo letenja. Naime, sam je zrakoplov zaista ogledni primjer inženjerstva. Najveći je to komercijalni zrakoplov na svijetu, a istovremeno je tih i efikasan te smo ga i mi u aviokompaniji Emirates koristili za primjer u redefiniranju cjelokupnog razmišljanja o proizvodima koji se nude na letu te iskustvu putovanja. Naše kabinsko osoblje voli letjeti njime, a vole ga i naši putnici.

A380 uspjeh je za Emirates. Uspjeli smo ga koristiti u zračnim lukama s ograničenim prilazima, kao i regionalnim i tzv. 'sekundarnim' zračnim lukama gdje smo povećali potražnju putnika. Naime, kad god uključimo A380 na rutu, to obično potiče promet i potražnju putnika koje privlači iskustvo Airbusa A380. Ostajemo predani programu i nastavit ćemo blisko surađivati s Airbusom i našim partnerima kako bismo kontinuirano unapređivali proizvod i ponudu A380 te se izuzetno veselimo zaprimanju preostalih 42 naručenih zrakoplova.“

„Izuzetno smo ponosni na našu dugogodišnju suradnju sa zrakoplovnom kompanijom Emirates – partnerstvo je to koje je sastavni dio programa A380“, izjavio je Tom Enders. „Neizmjerno smo ponosni što je vizionarska aviokompanija kao što je Emirates od samog početka vjerovala u A380 te ga odabrala kao svoj flagship i okosnicu poslovanja. Uvijek je, naravno, uzbudljivo čuti pozitivnu povratnu informaciju putnika o našem zrakoplovu, pogotovo kad ga se povezuje s uspjehom Dubaija kao najdinamičnijeg svjetskog središta zračnog prometa.“

Dominic Horwood izjavio je: „Čestitamo aviokompaniji Emirates na ovom važnom događaju. Izuzetno smo ponosni što pokrećemo njihov 100. Airbus A380 i veselimo se izgradnji još snažnije suradnje u godinama koje dolaze.“

Airbus A380 pokreću motori Rolls-Roycea, konfiguriran je u tri kabinske klase, s 14 privatnih apartmana u prvoj klasi, 76 sjedala u poslovnoj klasi te 426 mjesta u ekonomskoj klasi. Opremljen je novim i dodatno poboljšanim Onboard Loungeom, a bit će predstavljen na nadolazećem Dubai Air Showu te nakon toga pušten u promet.

Godina počasti za Njegovo visočanstvo Sheikha Zayeda bin Sultana Al Nahyana (Year of Zayed tribute)

Nastavljajući se na proslavu, Emirates je iskazao i posebnu počast pokojnom utemeljitelju Ujedinjenih Arapskih Emirata, Njegovom visočanstvu Sheikhu Zayedu bin Sultanu Al Nahyanu, posebno ukrašenim stotim Airbusom A380.

Njegovo visočanstvo Sheikh Ahmed izjavio je: „Godina 2018. godina je u kojoj odajemo počast Njegovom visočanstvu Sheikhu Zayed bin Sultanu Al Nahyanu ('Year of Zayed') te obilježavamo 100 godina od osnutka naše zemlje slaveći našeg utemeljitelja i njegovu ostavštinu. Aviokompanija Emirates ponosna je što može ukazati počast i priznanje čovjeku koji je bio ključan za utemeljenje i razvoj UAE, i to baš tijekom ovako važnog događaja za nas kao što je to uključivanje stotog Airbusa A380 u flotu. Naime, baš kako je A380 stvorio sasvim nove temelje u brojnim područjima, tako je i Sheikh Zayed bio istinski pionir i vizionar. Pronoseći njegovu poruku nadahnuća, smjelosti i odlučnosti svijetu dok letimo zrakoplovom A380 ispravan je način slavlja njegove nevjerojatne ostavštine.“

Pozitivan utjecaj na zrakoplovnu industriju i avijaciju

Emiratesov program A380 stvara i podržava različite poslove u proizvodnji diljem svjetskog lanca nabave zrakoplova. Airbus procjenjuje da Emiratesove narudžbe zrakoplova A380 same potpomažu 41.000 izravnih, neizravnih i induciranih radnih mjesta u Europi, od čega je njih oko 14.500 samo u Njemačkoj. To su visoko kvalificirani poslovi i utječu na opskrbni lanac visoke vrijednosti, što stvara značajan utjecaj u zemljama u kojima Airbus ima objekte za proizvodnju zrakoplova. Procijenjeni učinak Emiratesovih ulaganja u A380 u Europi u poslovnoj godini 2013. /2014. iznosi 3,4 milijarde eura BDP-a. U Njemačkoj i Francuskoj Emiratesov utjecaj na BDP iznosi 1,2 milijarde eura za svaku zemlju.*

U travnju 2015. godine Emirates je potpisao povijesni ugovor s Rolls-Royceom u vrijednosti od 8,7 milijardi eura za motore Trent 900 i dugoročni paket cjelokupnog održavanja. Motori će pokretati 50 Airbusa A380 koji su s letovima počeli 2016. godine. Ovaj dosad najveći ugovor za Rolls-Royce i jedan od najvećih ikad ugovora o izvozu za britansku tvrtku dio je ulaganja aviokompanije Emirates u Velikoj Britaniji i Europi.

Podizanje ljestvice iskustva letenja

Predstavljanje prvog Emiratesovog zrakoplova tipa A380 postavilo je 2008. godine nove standarde u iskustvu za putnike uvođenjem mnogih noviteta u industriju, uključujući Onboard Lounge, spa-tuševe (Shower Spas), besplatan Wi-Fi i napredne sustave zabave na letu u svim klasama, kao i mnoge druge pogodnosti.

Emirates kontinuirano ulaže u unapređivanje svojih zrakoplova A380, osiguravajući svojim putnicima najbolji mogući doživljaj putovanja. Do danas je više od 85 milijuna putnika letjelo Emiratesovim A380.

Zrakoplovna tvrtka je od 2008. godine implementirala mnogobrojna poboljšanja na svojoj floti zrakoplova A380. Među njima su suptilni noviteti kao što su dodavanje USB priključaka u sjedištu i uvođenje električnih prozorskih roleta te veće nadogradnja kao što su premještanje prostora za prtljagu kako bi se dobilo više prostora u kabini, instaliranje većih i boljih sustava za zabavu na letu i novoobnovljeni Onboard Lounge.

Emiratesova flota A380

Emirates je najveći svjetski operater zrakoplova A380, koji ovim kultnim dvopalubnim širokotrupnim zrakoplovom leti u 48 gradova na šest kontinenata. Uključujući jednokratne letove, posebne komemorativne usluge, testne letove i druge operativne letove, dosad je više od 70 zračnih luka dočekalo Emiratesov A380.

Zrakoplovna tvrtka prosječno u flotu uključuje 11 novih zrakoplova tipa A380 godišnje, počevši od prvog zrakoplova u kolovozu 2008. godine. U financijskoj godini 2016./2017. Emirates je uključio rekordnih 19 novih zrakoplova tipa A380.

U Dubaiju Emirates upravlja najvećim svjetskim čvorištem zrakoplova A380 s cijelim namjenskim središtem posvećenim poslovanju i operacijama ovog modela zrakoplova. Objekt vrijedan 3,3 milijarde dolara investicija je koja je Emiratesovim putnicima osigurala praktičnost i udobnost, uz izravno ukrcavanje na zrakoplove A380 iz salona prve i poslovne klase te druge usluge i pogodnosti, uključujući trgovine duty free, spa centar, niz vrhunskih ugostiteljskih objekata i još mnogo toga.

Emirates zapošljava 1.500 članova pilotskog osoblja i više od 23.000 članova kabinskog osoblja posebno obučenih za upravljanje flotom zrakoplova tipa A380.

Emiratesov A380 – činjenice i brojevi

Emirates je prva aviokompanija koja je naručila Airbus A380. Bilo je to 2000. godine.

Emirates je najveći operater kultnih dvopalubnih širokotrupnih zrakoplova tipa A380 koji redovno lete u 48 gradova na 6 kontinenata.

Uključujući jednokratne letove, posebne komemorativne usluge, testne letove i druge operativne usluge, dosad je 70 zračnih luka dočekalo Emiratesov A380, uključujući one u Münchenu, Frankfurtu, Düsseldorfu, Hamburgu (jednokratni let povodom 100. godišnjice zračne luke), Berlinu (ILA Berlin Air Show), Dresdenu (EWF / Airbus) i Kölnu (German Aerospace Day 2015) u Njemačkoj.

Emirates je naručio ukupno 142 zrakoplova A380 u ukupnoj vrijednosti 61 milijardu američkih dolara.

Jedan od tri zrakoplova A380 koji danas lete su Emiratesovi. Emiratesove narudžbe zrakoplova A380 čine 40% svih narudžba koje je Airbus zaprimio za ovaj tip zrakoplova.

Od 100 zrakoplova tipa A380 koliko ih ima Emirates, njih 13 je konfiguracije s dvije klase (ekonomska i poslovna).

Svaki let zrakoplova A380 ima 24 člana posade i dva tzv. Cabin service asistenta koji rade na letu.

Više od 23.000 članova kabinskog osoblja i 1.500 članova pilotskog osoblja posebno su osposobljeni za upravljanje flotom zrakoplova A380.

U legendarnom salonu Onboard Lounge zrakoplova A380 koktel majstori mogu pripremiti 14 različitih vrsta koktela. Emirates ima više od 6.000 članova posade koji su educirani koktel majstori.

Najkraći let Emiratesovog zrakoplova A380 je iz Dubaija u Kuvajt (851 km) dok je najduži onaj iz Dubaija u Auckland (14.193 km).

Tijekom poslovne godine 2016./2017. Emirates je nabavio 19 novih zrakoplova tipa A380 što je najveći broj tijekom jedne financijske godine.

Nakon svakih sedam do osam godina letenja, Emiratesov tim potpuno uklanja vanjsku boju i ponovno boji zrakoplove. Za taj pothvat potreban je tim od 34 osobe kojima je potrebno ukupno 6.000 sati tj. 15 dana. Boja pokriva površinu od 3.076 četvornih metara.

Novouređeni Onboard Lounge može ugostiti do 26 putnika odjednom, a ima i osam sjedećih mjesta.

Troškovi proizvodnje jednog privatnog apartmana u prvoj klasi procjenjuju se na 500.000 američkih dolara.

Tijekom posljednjih nekoliko godina nogometnim klubovima kojima je Emirates sponzor, a to su Arsenal FC, Real Madrid, Paris Saint Germain i AC Milan, posvećeni su zrakoplovi A380 koji su ukrašeni klupskim bojama i obilježjima.

Na ILA Berlin Air Showu 2010. godine, Emirates je od Airbusa naručio dodatnih 32 zrakoplova A380 po cijeni od 11.5 milijardi američkih dolara. Ugovor je potpisao Njegovo visočanstvo Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, u nazočnosti njemačke kancelarke Angele Merkel i drugih visokih dužnosnika

Holivudska glumica, redateljica i producentica Jennifer Aniston glumila je u dvije svjetske digitalne i televizijske kampanje za Emiratesov A380 (2015. i 2016.).

U siječnju 2013. godine, Emirates je otvorio Concourse A, dom svoje flote zrakoplova A380 i prvi objekt u svijetu namijenjen zrakoplovima u zračnoj luci Dubai International Airport. Ovaj objekt obuhvaća 20 izlaza za zrakoplove A380, kao i Emiratesov najveći na svijetu, prvoklasni salon za putnike prve i poslovne klase.

Dubai Miracle Garden sadrži najveći cvjetnu skulpturu na svijetu, a to je Emiratesov zrakoplov A380 u prirodnoj veličini, prekriven s više od 500.000 cvjetova i biljaka. Procijenjeno je da u punom cvatu skulptura sadrži 5 milijuna cvjetova i teži preko 100 tona.

Jedan A380 sadrži 530 kilometara kablova, što je jednako zračnoj udaljenosti između Hamburga i Stuttgarta.

Puni popis 48 destinacija na koje leti Emiratesov A380: Amsterdam, Auckland, Bangkok, Barcelona, Peking, Birmingham, Brisbane, Casablanca, Christchurch, Kopenhagen, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, Guangzhou, Hong Kong, Džeda, Johannesburg, Kuala Lumpur, Kuvajt, London (LHR i LGW), Los Angeles, Madrid, Milano, Manchester, Mauricijus, Melbourne, Moskva, Bombay, München, New York (JFK), Nica, Pariz (CDG), Perth, Prag, Rim, San Francisco, Sao Paulo, Seul, Šangaj, Singapur, Sydney, Taipei, Tokio-Narita, Toronto, Washington D.C., Beč i Zürich.