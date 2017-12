Radi pristupačnijih cijena i uštede vremena sve se više preferiraju online trgovine

FOTO: Press

Da većina korisnika kartica kupuje online, čak 84 posto ispitanog uzorka, pokazalo je istraživanje MasterIndex o korištenju financijskih usluga među 1020 korisnika kartica u dobi od 18 do 55 godina u Hrvatskoj koje je za kompaniju Mastercard proveo GfK u studenom ove godine. K tome, raste popularnost mobilnog plaćanja pa se na kupnju putem mobilnog telefona uz plaćanje karticom odlučuje 21 posto spomenutih ispitanika. Ti su trendovi dakako primjetni i na globalnim tržištima, a zahvaljujući razvoju tehnologije kupci danas imaju mogućnost bolje kontrole troškova i kvalitetnijeg upravljanja financijama. Govoreći konkretno, istraživanje američke konzultantske kuće AT Kearney pokazuje da u proteklom desetljeću bezgotovinski načini plaćanja u Europi rastu za šest posto godišnje, a procjena je da će do 2022. biti više bezgotovinskih transakcija od onih koje podrazumijevaju gotovinu.



Pozitivni trendovi u korist online kupnje rezultat su sve većeg povjerenja kupaca prema online i mobilnim načinima plaćanja, odnosno napora koji su uloženi da bi taj vid transakcija bio zajamčeno siguran. Na umu valja imati i brojne prednosti za korisnike koje idu ruku pod ruku s online kupnjom. U prvom se redu radi o pristupačnim cijenama što je prednost koju u istraživanju MasterIndex ističe 72 posto online kupaca, dok je na drugom mjestu s udjelom od 65 posto ušteda vremena, a neki, njih 59 posto, navode i bolju ponudu nego u klasičnim trgovinama. Naravno, ističe se i dostupnost trgovina u bilo koje vrijeme, što je prepoznalo 55 posto online kupaca, dok su primamljivi i predmeti ekskluzivno dostupni online, kao i mogućnost bolje usporedbe cijena i dostave. S druge strane, kao vodeća zamjerka kupnji online obično se navodi nemogućnost da se roba vidi u živo prije kupnje.



Rezultati istraživanja pokazuju i da su među online kupcima najaktivniji oni u dobnoj skupini od 30 do 39 godina. Pri tome se najčešće kupuju odjeća, obuća i modni dodaci u udjelu od 67 posto, a sljedeća je potrošačka elektronika – 48 posto. Nakon toga se najviše kupuju predmeti za kućanstvo, kozmetika i parfemi (s udjelom od 28 – 30 posto te ulaznice za kulturna događanja – 26 posto ispitanika. Visoko na popisu su i usluge turističkih agencija, igračke i oprema za bebe, knjige i glazba te softver i zrakoplovne karte. Iako su se godinama tradicionalno online kupci okretali inozemnim e-trgovinama, 13 posto ispitanika danas preferira domaće online trgovine, dok gotovo polovica, 49 posto, ispitanika podjednako kupuje online u Hrvatskoj i u inozemstvu.