Prijavite se za Sat kodiranja – do sada rekordan odaziv hrvatskih škola

Foto: foto press

Da su nastavnici i učenici hrvatskih škola željni znanja o tehnologiji, pokazuje podatak da se za Sat kodiranja tj. Hour of Code, globalni projekt koji se održava u svijetu i u Hrvatskoj od 5. do 11. prosinca, šest dana prije njegovog početka prijavilo čak 150 hrvatskih škola što je značajno više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada ih je bilo 80. Procjenjuje se da će u Hrvatskoj do završetka projekta sudjelovati više od 200 škola. Ove godine se u projekt, koji u Hrvatskoj vodi nevladina udruga Osijek Software City, a globalno i lokalno ga podržava Microsoft, uključilo čak 15 nevladinih udruga, dok ih je prošle godine bilo manje od 10. U aktivnosti unutar projekta uključilo se i Visoko učilište Algebra koje će putem svoje Digitalne akademije održati niz radionica i obuhvatiti preko 300 učenika.

Na pojedinim radionicama uključit će se i poznate osobe iz političkog i gospodarskog života, kako bi prenijele osnovnu ideju o jednostavnosti učenja o programiranju te o potrebi upoznavanja djece s tehnologijom i vještinama potrebnim za zanimanja budućnosti tj. zanimanja u IT industriji.

Unutar škola, glavni pokretači održavanja ovih radionica su većinom profesori informatike, a oni koji svoje škole još nisu prijavili za Sat kodiranja, mogu to učiniti putem stranice Hour of Code te, ako to zatraže, mogu dobiti i pomoć volontera.

U ovogodišnjem Satu kodiranja učenici će nova znanja stjecati kroz aplikaciju za kodiranje koja koristi prepoznatljivo okruženje popularne računalne igrice Minecraft. Upravo za tu svrhu Microsoft i Code.org su kreirali Minecraft Hour of Code Designer, online vodič za učenje o programiranju/kodiranju, koji je besplatno dostupan ovdje. Vodič u okviru kojega igrači prolaze kroz 12 izazova te uče pojmove računalne znanosti kao što su orijentacija u odnosu na objekt, logičke petlje i sl., prilagođen je osobama od 6 godine na više. Same upute za vođenje radionice su vrlo jednostavne, pa se u ulozi predavača može naći bilo koja osoba, bez obzira na predznanje o programiranju.

„Ovo je treća godina da organiziramo Sat kodiranja u Hrvatskoj i broj uključenih svake godine raste. Već sada je broj prijavljenih škola dvostruko premašio prošlogodišnji broj, a prema iskustvima iz prethodnih godina, znamo da se najveći broj škola i volontera prijavljuje u tjednu Sata kodiranja. Uvjeren sam da ćemo ove godine značajno premašiti brojku od 200 uključenih škola i ovim putem pozivam škole, volontere i pojedince da se uključe u ovaj projekt. Bitna je samo volja i malo vremena. Dovoljno je na web stranici pročitati upute i svaka osoba, bez obzira što nije informatički stručnjak, može održati radionicu“, rekao je Bela Ikotić, tajnik nevladine udruge Osijek Software Cityja, nositelja projekta za područje Hrvatske, te dodao kako se najviše škola prijavilo u središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji dok je manji broj škola prijavljen u Istri i Dalmaciji.

Inače, Hour of Code se održava u cijelom svijetu i provodi ga nevladina organizacija code.org uz podršku Microsofta. Predviđa se da će globalno u projektu sudjelovati deseci milijuna učenika u preko 180 zemalja.