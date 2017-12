O najjačem native timu na svijetu govore njihovi klijenti

Foto: 24 sata

Od ukupno četiri zlata, tri zlata je osvojila YouTube serija “Isti san”, čiji je pokrovitelj bila Coca-Cola. U 10 epizoda glavne uloge imaju JoomBoosovi mladi influenceri, stasali u YouTube Talent showu “Videostar”. Serija “Isti san” dobila je tako zlato za najbolju seriju pod pokroviteljstvom, najbolje korištenje influencera i najbolje korištenje YouTubea. Talent show “Videostar” dobio je broncu u kategoriji najbolje serije pod pokroviteljstvom.

Sva ta priznanja ipak ne bi bila moguća da na projektima nije radio naš vrhunski native tim, koji je dobio broncu u kategoriji Native studio godine do 20 zaposlenika.

#bezsrama

Kampanja #bezsrama dobila je zlato za najbolje korištenje online medija, a srebrnu nagradu dobili su u kategoriji za najkreativniju kampanju. U toj kategoriji su bili u konkurenciji s New York Timesom koji je odnio zlato. Kampanja #bezsrama za Plivu je odnijela još jedno srebro za najbolju strategiju te broncu za najbolje korištenje teksta.

Cilj kampanje bio je edukacija žena o kontracepciji i njezinoj važnosti kroz upitnike, članke, interaktivni microsite te društvene mreže. Kampanju je pregledalo više od 300.000 čitatelja, što je odličan rezultat.

- Pliva je oduvijek bila partner zdravstvenog sustava i podržavamo teme koje su zanimljive općoj i stručnoj javnosti. Jako smo zadovoljni odjekom kampanje u stručnoj i općoj javnosti. Kada razgovaramo o kontracepciji edukacija samih korisnica je iznimno važna. S obzirom da nema plana i programa koji se sustavno provodi u školama važno je da je sadržaj koje potencijalni korisnici nalaze na webu bude ispravan i medicinski potkrijepljen. Ovom kampanjom liječnici su dobili podršku svojim aktivnostima, pa se nadamo da ćemo napokon promijeniti sliku brige o reproduktivnom zdravlju u Hrvatskoj i ući u društvo osviještenih europskih zemalja. – poručila je Tamara Šušanj Šulentić, Plivina direktorica komunikacija.

Na upit kako su uopće se odlučili za native oglašavanje, Plivina Rx direktorica Jelena Čabo Aras izjavila je: - Duži niz godina kontinuirano ulažemo značajne napore u pružanje kvalitetnih informacija vezanih uz zdravlje, no svjesni smo da još uvijek postoje brojne prepreke da dođemo do zainteresiranih. Kako se, u konkretnom slučaju, radi o temi koja je u Hrvatskoj još uvijek tabu razmišljali smo o inovativnom rješenju koje će temu približiti onima kojima je ona i najinteresantnija, a to su mladi. Zaključili smo da je native oglašavanje koje može pružiti potrebne informacije o pitanjima koja nam je neugodno postaviti direktno pravi pristup.

- Suradnja je od početka bila odlična. Jedna od onih suradnji u kojoj svatko zna svoj dio posla, a zajednički mogu puno više nego pojedinačno. Native tim je shvatio što točno želimo reći, kome to želimo reći i na koji način. Tim je bio brz, fleksibilan, kreativan i na kraju produktivan. Najbolji odgovor na ovo pitanje je taj da se naša suradnja nastavlja i u 2018. – opisala je svoje iskustvo suradnje s native timom 24ContentHaus te video odjelom Plivin therapy area manager, Marijana Radas Plasaj.

#Skinise za melanom

Druga uspješna native kampanja 24sata, #SkiniSe za melanom, osvojila je srebro za najbolje korištenje online medija. Kampanja koju je naš specijalizirani portal Zdrava Krava realizirao za dm upozorila je ljude na važnost samopregleda u sprečavanju raka kože. Kampanju je pregledalo više od 250.000 ljudi koji su mogli naučiti više o svojoj koži, kako se zaštititi od sunca i gdje se pregledati ako sumnjate na rak.

- Zahvaljujući suradnji s 24sata, putem native oglašavanja potaknuli smo više od 2.000 ljudi da se "skine za melanom" odnosno da se prijave na newsletter koji ih podsjeća na važnost samopregleda. Kada govorimo o prodajnom segmentu, asortiman njege i zaštite od sunca bilježi rast količinske i vrijednosne prodaje, što samo pokazuje sve veću svijest građana o važnosti pravilne njege i zaštite na suncu. Vjerujemo da je suradnja dm-a i native tima 24sata bila značajan faktor u uspješnim prodajnim rezultatima, što još više dobiva na važnosti kada se u obzir uzme kako je dm-ov asortiman njege i zaštite od sunca prema međunarodnom istraživanju Spectra iz srpnja 2017. godine jedna od kategorija koje nas profiliraju na tržištu. – poručila je Dubravka Štefanac Vinovrški, menadžerica za marketing i PR u dm-u.

- Native oglašavanje sve se više razvija na hrvatskom tržištu, a kreativna rješenja koja su prilagođena potrebama klijenta i koja uključuju kvalitetan multimedijalan i interaktivan sadržaj, pružaju podršku tvrtkama u slanju njihove poruke. Native oglašavanje pružilo je nadogradnju inicijativi "Sunce sja tamo gdje smo mi!" koju dm provodi od 2011. godine s ciljem edukacije o štetnosti UV zračenja i podizanjem svijesti o važnosti zaštite od sunca i redovitih preventivnih pregleda. Kreativno rješenje 24ContentHaus native tima privlačilo je pozornost i istaknulo se među drugim ponudama te je u edukativan sadržaj izvrsno uklopljena i promocija sezonskog asortimana dm-a, odnosno asortimana njege i zaštite sunca. – nastavila je Dubravka o tome kako su se odlučili na native oglašavanje.

Isti san

Posljednji naš sugovornik bila je Vesna Vlahović Dašić, direktorica marketinga Coca-Cole za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Bugarsku. - Uspjeh ove kampanje dosta je teško mjerljiv u nekom klasičnom smislu. Posebno se ponosimo činjenicom da Coca-Cola kao brand u Hrvatskoj u potpunosti prati nove trendove oglašavanja te sa svojom ciljnom skupinom razgovara kroz medij koji je njima blizak. Drago nam je da je industrija prepoznala taj trud i partnerski odnos u projektu te odala veliko priznanje svima koji su bili uključeni u taj pothvat. – rekla je o uspjehu kampanje „Isti san“ Vesna.

- S obzirom da sad surađujemo već neko vrijeme, tim razumije naše brendove i naše ciljeve u oglašavanju. Ono što nam je izuzetno važno je da u suradnji pokušavamo dati što više slobode native timu te nam se taj pristup do sada višestruko isplatio. Naime, kad bi mi kao oglašivač intervenirali u sadržaj, potpuno bi se izgubila prirodnost, a time i relevantnost te komunikacije. – ovako je Vesna opisala svoje iskustvo rada s 24ContentHausom i video odjelom.

Što pobjednici imaju za reći?

O osvojenim nagradama govorili su i voditeljica 24ContentHausa Nataša Šudelija te voditelj video tima 24sata i JoomBoosa Matej Lončarić. Oni su predstavljali native tim na dodjeli nagrada u Berlinu te su ključni ljudi koji stoje iza kampanja na kojima su radili s klijentima. Iz prve ruke govore o svom iskustvu i kako uspijevaju odgovoriti na zahtjeve klijenata.

- Sve kampanje su prema targetu komunicirale jednostavnu, a važnu poruku - poruku u kojoj se mogu poistovjetiti s proizvodom. Upravo u tome jest njihova najveća uspješnost. S druge strane, stručni tim u 24sata i JoomBoosu je detaljno analizirao specifičnosti proizvoda te kako je najprirodnije uklopiti u videosadržaj, a da istovremeno se uklapa u naše brendove. Jedino dobar i kreativan videosadržaj danas može povezati u potpunosti proizvod s onime tko ga konzumira - rekao je voditelj video tima i JoomBoosa Matej Lončarić.

- Kao što sam i rekla prilikom preuzimanja nagrada, stvarno smo zahvalni što smo imali ovakve klijente. Apsolutno su vjerovali u našu viziju kako najbolje ispričati njihovu priču - i kao rezultat dogodile su se sve ove silne nagrade i izvrsni rezultati kampanja. Povjerenje, precizan brief i znanje su bili naša dobitna kombinacija. Iznimno sam ponosna na sve naše projekte koji su osvojili nagrade i veliko hvala svima koji su radili na našim dobitnim projektima - izjavila je za kraj voditeljica 24ContentHausa Nataša Šudelija.