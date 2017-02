Mirakul Akademija – do napredovanja kroz usavršavanje i aktivno upravljanje karijerom

Foto: Mirakul

Dodatne edukacije nisu samo potreba, već i nužnost, kako biste pratili aktualnosti u svojoj struci i bili konkurentni, ne samo lokalno, nego i na globalnoj razini.

Napredovanje kroz dodatno poslovno usavršavanje i aktivno upravljanje karijerom u današnje je vrijeme neizbježno. Dinamika poslovnog okruženja zahtijeva da svatko od nas, u bilo kojem trenutku, može pozitivno promijeniti tijek svoje karijere i samim time konkurirati za bolju, odgovorniju i složeniju poziciju od one na kojoj trenutno djelujemo, bilo da se radi o napredovanju unutar tvrtke ili novim izazovima koji su stavljeni pred nas.

Mirakul Akademija pruža sveobuhvatna znanja iz ključnih područja poslovanja

U sklopu Mirakul Akademije dva puta godišnje upisuju se i nove generacije polaznika višemjesečnih specijalističkih programa vezanih uz Internet marketing, HR management, Prodaju, Community management te pripremu i provedbu projekata za EU fondove, financije i Project management. Mini MBA EXECUTIVE LEADERSHIP program je na zahtjev polaznika od ove godine dodatno proširen sa dvije vrhunske leadership teme.

Biti najbolji u onome što radimo je izazov i on se može uspješno savladati ukoliko smo spremni ulagati u znanje, razmjenjivati iskustva s drugima, učiti na pogreškama. Stručnim edukacijama i specijalističkim usavršavanjima osiguravamo prednost pred drugima jer smo u koraku s najnovijim zbivanjima, analizama, informacijama dostupnim od stručnjaka koji svakodnevno rade na istima i prenose ih drugima.

Višemjesečni modularni programi:

Financijska Akademija

Trajanje programa: 23. veljače 2017. - 8. rujna 2017.

www.mirakul.hr/akademija/financijska-akademija.

HR Akademija

Trajanje programa: 24. veljače - 30. lipnja 2017.

www.mirakul.hr/akademija/hr-akademija.

Project management Akademija

Trajanje programa: 2. ožujka 2017. - 26. travnja 2017.

www.mirakul.hr/akademija/project-management-akademija.

Prodajna Akademija

Trajanje programa: 8. ožujka 2017. - 27. rujna 2017.

www.mirakul.hr/akademija/prodajna-akademija.

Internet marketing Akademija

Trajanje programa: 17. ožujka - 22. rujna 2017., Zagreb

www.mirakul.hr/akademija/internet-marketing-akademija

Voditelj projekata za EU fondove

Trajanje programa: 23. ožujka -28. travnja 2017.

www.mirakul.hr/akademija/voditelj-projekata-za-eu-fondove.

Mini MBA – Executive leadership

The five day program: 2 May - 30 June 2017

www.mirakul.hr/akademija/mini-mba-executive-leadership.

Community manager Akademija

Trajanje programa: 18. svibnja - 30. lipnja 2017.

www.mirakul.hr/akademija/community-manager-akademija.

Visoko specijalizirana znanja i vještine

Osim novih, konkretnih i primjenjivih znanja, stručnim usavršavanjem kroz višemjesečne programe polaznici će nadograditi i temeljna stručna znanja te vještine koje su stekli dosadašnjim radom i obrazovanjem.

Upisi novih generacija na višemjesečne programe su započeli!

Sve dodatne informacije o Akademijama i predavačima možete pogledati na web stranicama www.mirakul.hr/akademija.