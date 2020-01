Mastercard i partneri pokreću koaliciju za borbu protiv klimatskih promjena

Foto: promo

Mastercard je najavio pokretanje Priceless Planet Coalition, platforme koja će objediniti sva djelovanja kompanije u području održivosti te generirati značajna ulaganja u očuvanje okoliša. Na ovaj način, Priceless Planet Coalition se zajedno s partnerima obvezuje posaditi 100 milijuna stabala kroz pet godina.

Suosnivači koalicije su, uz Mastercard, još i Citibank, Santander UK, IHS Markit, bunq, Saks Fifth Avenue, L.L. Bean, New York Metropolitan Transport Authority, Transport for London, American Airlines te niz drugih kompanija koje će tek biti predstavljene.

Izuzetno je važno da kompanije pomažu smanjiti emisije ugljika ulaganjem u energetski učinkovite radne prostore i poslove, korištenjem obnovljivih izvora energije i održivih opskrbnih lanaca. No, današnja korporativna odgovornost prelazi granice internih nastojanja. Mastercard vjeruje da privatni sektor može učiniti više i može napraviti snažan učinak kombiniranjem svog djelovanja i uključivanjem korisnika.

„Bez obzira tko ste i čime se bavite, klimatske promjene utječu i na vas. Ali, najveći utjecaj imaju na socijalno i ekonomski ugroženo stanovništvo. Vrijeme nijekanja tragova koje smo ostavili u okolišu je prošlo. Kako bi promijenili dosadašnje stanje te se pripremili za bolju budućnost, kompanije i njihovi korisnici trebaju ujediniti snage te krenuti prema zajedničkom cilju očuvanja okoliša jer samo tako možemo napraviti velike promjene”, rekao je Ajay Banga, predsjednik i glavni izvršni direktor u Mastercardu.

„Uvjereni smo kako možemo pomoći da dođe do promjene. Imamo nevjerojatnu mrežu partnera. Kao koalicija Priceless Planet zajedno idemo prema istom cilju, a to je postizanje pozitivnog utjecaja na okoliš“, dodao je Banga.

Kompanije članice koalicije nastavit će provoditi i vlastite strategije održivosti, ali i surađivati u zajedničkim kampanjama, primjerice onoj u kojoj se korištenje javnog prijevoza nagrađuje sadnjom stabala. Kampanja će biti pokrenuta u partnerskim gradovima širom svijeta, uključujući London, New York, Stockholm, Helsinki, Ankaru, Barcelonu i druge.

Korisnici Mastercardovih korporativnih kartica svakim korištenjem istih prilikom plaćanja roba i usluga, također će doprinositi inicijativama koalicije. Na ovaj način se nadopunjuju vlastiti održivi ciljevi kompanija te podržava zaštita okoliša.