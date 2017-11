Foto: Promo

Izvješće kompanije Mastercard koje se bavi izazovima i mogućnostima iz područja ekonomije dijeljenja, The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth, istražuje specifičnosti ovog sve popularnijeg socioekonomskog ekosustava koji omogućava ljudima da s drugima dijele smještaj, prijevoz, kupnju ili prodaju robe, profesionalne usluge na zahtjev te najam raznih dobara, a temelji se na istraživanju koje su proveli kompanija Mastercard i The Future Agenda.

Inače, na tržištu ekonomije dijeljenja su u Europi između svibnja 2015. i svibnja 2016. provedene transakcije u vrijednosti 27,9 milijardi eura, a procijenjeno je da je 191 milijun građana izvršio barem jednu transakciju . Istovremeno, prema prošlogodišnjem Eurobarometru Europske komisije, više od polovine Europljana zna za ekonomiju dijeljenja, a 1 od 3 odrasle osobe je koristi. S penetracijom većom od 20% u Europi, najpopularnije su kategorije u okviru segmenta ekonomije dijeljenja korišteni proizvodi, transport i smještaj, a više od 5% Europljana već nudi usluge i proizvode putem platformi za dijeljenje.

Studija je identificirala međusobno povezane teme koje će utjecati na ekonomiju dijeljenja:

Povećano povjerenje i transparentnost

Povjerenje ostaje platforma za ekonomiju dijeljenja, a ono se može postići samo tehnološkim napretkom, unaprjeđenjem regulatornog okvira i kreiranjem sofisticiranijih sustava za peer-to-peer ocjenjivanje. Propisi i uredbe će morati bolje zaštititi potrošače, pružatelje usluga, ali i platforme za dijeljenje.

Poboljšano iskustvo

Poboljšano korisničko iskustvo od ključne je važnosti za rast i širenje ekonomije dijeljenja, a to je ono što poslovni subjekti trebaju postići kako bi privukli potrošače, dalje se razvijali i zadržali legitimitet.

Kako bi se ovo postiglo, platforme moraju osluškivati potrebe korisnika, osigurati jednostavne i sigurne transakcije te imati kontrolu nad osobnim podacima kako bi korisnici imali veću kontrolu.

Pristup vrijednostima

Ovaj pristup bit će vođen tehnologijom koja generira novu vrijednost uslijed povećanja uporabe i smanjenja troškova. Primjeri uključuju Blokchain tehnologiju, internet stvari (IoT) i tehnologiju umjetne inteligencije.

Izvješće zaključuje da su jamstvo povjerenja i dobre reputacije, poboljšanje korisničkog iskustva i stvaranje veće vrijednosti ključni čimbenici za rast ekonomije dijeljenja.

Mastercard nastoji osigurati da su svi proizvodi, rješenja i usluge koje nudi digitalni, u skladu s promjenama u navikama korištenja usluga ljudi diljem svijeta pa inovativnim i sigurnim načinima plaćanja kroz sve kanale i uređaje redefinira globalnu trgovinu.