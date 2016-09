Julius Meinl predstavlja ''Jutarnji spoj uz kavu i stih'' - najromantičniju pustolovinu ove jeseni

Foto: Press

Julius Meinl ambasador je čuvene kulture bečke kavane više od 150 godina i predstavlja pravi sinonim za tradiciju, iskustvo i proizvode vrhunske kvalitete. Zahvaljujući revolucionarnom Inspresso aparatu za kavu te novim Inspresso okusima omiljene kave, od sada možete uživati u izvrsnom okusu i savršenoj kremi vaše omiljene kave i u toplini vlastitog doma. Bogati okusi dolaze u jedinstvenim kapsulama, pružaju visoku funkcionalnost te izvlače najbolje od izuzetnih mješavina kave. Četiri nova veličanstvena okusa su Espresso Crema – bogatog okusa i uravnotežene kiselosti, Ristretto Intenso – snažnog intenzivnog okusa, Lungo Classico – umjerene jačine te blagog intenziteta i kiselosti i Espresso Decaf – bezkofeinska mješavina bogatog okusa. Julius Meinl kapsule, Nespresso su kompatibilne.

Julius Meinl oduvijek je inspirirao slavne književnike i pjesnike, ove po drugi put odlučio je inspirirati svoje vjerne obožavatelje. Nakon Globalnog Eventa Platite kavu stihom, po prvi put lansira još jedan Globalni Event pod nazivom „Meet with a poem“. Event je poistovjećen s jednom od najljepših ljubavnih priča modernog doba koju su prekrasnim stihovima ispisali dvoje mladih umjetnika, škotski pisac Robert Montgomery i engleska glumica, model i pjesnikinja Greta Bellamacini. Moć poezije zaslužna je za njihov sudbonosni susret, zbog kojeg su otkrili novu dimanziju ljubavi. Dijeleći međusobnu strast prema stvaranju romantične književnosti, ovaj originalni dvojac napisao je zbirku pjesama pod nazivom „Points For Time In The Sky“. Zajedničko pisanje povezalo ih je na način koji su do tada živjeli samo u svojim pjesmama. Baš kao što Julius Meinl čini svijet boljim mjestom sa vrhunskom kvalitetom svojih proizvoda, tako je i Robert Mongomery htio istaknuti važnost pisane riječ i njezinu moć, putem projekta „Poetry for change“, uz koji je hrvatska javnost već upoznala ovog nadarenog pisca.

Sa željom da se potaknu svi romantičari u potrazi za bezuvjetnom ljubavlju, upravo nalik onoj Gretinoj i Robertovoj, osmišljena je Julius Meinl Facebook aplikacija uz slogan „Jutarnji spoj uz kavu i stih“. Ideja je da zajedno sa svojim partnerom napišete pjesmu, tako da svatko napiše po jedan stih, nadopunjavajući jedan drugog u stvaranju najljepše ljubavne priče. Svaki par koji napiše pjesmu, na svjetski dan kave 01.10.2016. sudjeluje u online natječaju i ima mogućnost osvojiti Julius Meinl Inspresso kapsule coffee starter paket koji se sastoji od Inspresso aparataza kavu, 2 espresso Red Thun šalice za kavu i 60 kapsula. Najromantičnijih 100 pjesama osvojiti će Julius Meinl romantični set za jutarnje ispijanje kave u vlastitom domu koji se sastoji od Julius Meinl tacne, 2 vrčića za mlijeko te 2 čaše za vodu. Inspirirajte jedan drugog u avanturi otkrivanja pravih osjećaja i isprobajte nove zamamne okuse, koje možete pronaći u odabranim Billa i Interspar prodavaonicama diljem Hrvatske.