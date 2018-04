I ove godine Baselworld je predstavio veličanstvene modele

Foto: Thinkstock

Ako putujete u Basel, grad poznat po događanjima kao što je Baselworld, s kojeg smo za vas izdvojili četiri sata koji će zadovoljiti svakog poslovnog čovjeka, ali i ART Basel festival koji se odvija u ljetnim mjesecima, možete se odlučiti za rutu koja uključuje čak tri odredišta. Tako možete putovati preko Salzburga, grada poznatijeg po Mozartu, pa sve do Münchena i Allianz Arene i najbogatije svjetske metropole – Zuricha, kako biste na kraju stigli u globalno središte farmaceutske industrije, ali i bogate umjetnosti i luksuza.

Zastanite u Mozartovom gradu

Ovaj povijesni grad počiva na baroknim tekovinama, a izgleda kao i kada je Mozart živio ovdje prije 250 godina. Stojeći uz brzu rijeku Salzach, vaš pogled u obzor će uzeti graciozne kupole, strašne tvrđave i planine koje svemu daju poseban izričaj. Uz rijeku Salzach smjestio se i Mirabell, dvorac iz 17. stoljeća koji danas slovi jednim od najljepših baroknih znamenitosti. Osim što ga možemo nazvati gradom Mozarta i Zvuka glazbe, to nije sve, ovaj grad skriva raskošnu umjetničku scenu, autentičnu gastronomsku ponudu, parkove i tihe bočne uličice gdje glasna glazba dopire iz otvorenih prozora i koncertnih dvorana, koje uspješno održavaju glazbenu tradiciju tijekom čitave godine. Pogled na sve gradske tornjeve omogućit ćete si s Festung Hohensalzburga koji se smatra jednim od najvećih srednjovjekovnih dvoraca u Europi, a nikako ne smijete zaboraviti posjetiti ni Salzburšku katedralu.



Šoping na Karlsplatzu nije loša ideja



Sve upućuje na to da München svake godine privlači sve više posjetitelja, a naročito je popularan tijekom Oktoberfesta, kada München posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Iako urban, s razvijenom poslovnom infrastrukturom, poznat je i po znamenitostima svjetske klase koje ocrtavaju kraljevsku baštinu. Ovaj grad idealna je destinacija za one koji se žele upoznati s kulturom lokalaca, ali i provesti se kao pravi turisti, u noćnim klubovima ili poznatim lokalnim pivnicama. Za svakog šopingholičara nezaobilazna destinacija je i Karlsplatz, u narodu poznatiji i kao Stachus, najživlji gradski trg, te prometno i društveno čvorište Münchena. Nezaobilazna destinacija je i Allianz Arena, jedan od najatraktivnijih svjetskih stadiona, koja iznova mami uzdahe oduševljenja.



Najbogatija svjetska metropola privlači sve više turista



Zurich nam je nerijetko prva asocijacija kada se moramo dosjetiti nekih od najuglednijih gradova svijeta, a poznat je i kao financijski centar, te najbogatija svjetska metropola. U 21. stoljeću postavlja se kao jedna od najsjevernijih turističkih destinacija u središnjoj Europi, a krase ju umjetnički postindustrijski štih, vijugave staze i visoki crkveni zvonici. Ipak, Zürich je, s pretvorbom starih tvornica u kulturne centre i nove stambene prostore, prigrlio i suvremene trendove. Jedno od najljepših iskustava za doživjeti u Zürichu svakako je šetnja obalom istoimenog jezera, a tražite li mjesto s pogledom na grad zaputite se do Lindelofa, brdašca koje se izdiže 20-ak metara iznad rijeke Limmat i pruža pogled vrijedan divljenja.



Baselworld je završio, a ART Basel festival stiže!



Povijesno gledano, Baselova pozicija na granici moćne Rajne pridonijela je Baselovom rastu kao ključnom trgovačkom i prometnom središtu. Danas je to globalno središte farmaceutske industrije, a mnogi ljubitelj umjetnosti i arhitekture svake godine posjećuju svjetski poznati ART Basel festival i obilje gradskih galerija, muzeja kao što su Kunstmuseum Basel, Museum Tinguely, Povijesni muzej, Anatomski sveučilišni muzej, a dan možete provesti i lutajući kamenim ulicama u Grossbaselu. Stari dio grada krasi tržnica Marktplatz, ribarnica sa svojom gotičkom fontanom, a u ožujku postaje meka svih pobornika luksuza i dobrih ručnih satova koji posjećuju najveći svjetski sajam satova i nakita – Baselworld.

Hrvati biraju kartice na putovanju

Ako putujete u Basel ili samo neku od država s popisa, prije puta ne morate misliti o dostupnosti gotovine, jer uz raširenu prihvaćenost kartičnog plaćanja svako putovanje bit će olakšano. Plaćanje je posvuda moguće s Mastercard® karticama pa ne morate razmišljati o posjetu mjenjačnicama prije putovanja ili sa sobom nositi veliku količinu gotovine. Istraživanje MasterIndex pokazalo je kako kartice na putovanje nosi 90 posto ispitanika, a ako niste do sada, uz Mastercard kartice i vi se možete pridružiti ovom postotku.

I ove godine Baselworld je predstavio veličanstvene modele koji bi dobro pristajali ruci svakog poslovnog čovjeka, a osim poznatijih marki kao što je Rolex ili Omega, na ovogodišnjem Baselworldu našli su se i neki drugi vrhunske estetike i funkcionalnosti.

ROLEX

Rolex je na ovogodišnjem Baselworldu predstavio nekoliko novih modela, a onaj koji je izazvao posebnu pažnju bio je i GMT Master II. Uspješno su osluškivali potrebe svojih fanova i tako predstavili sat koji osim tražene estetike, u obliku crvenog i plavog okvira, donose i kalibar s 3285 pokreta s poboljšanjima u preciznosti i otpornosti na udarce.

OMEGA



Omega je novim izdanjem obilježila 70. godišnjicu Seamasteru koji slovi i kao poslijeratni klasik. Ovaj sat ima kućište od nehrđajućeg čelika, a dodan je i polirani okvir, te srebrnasti oklop i polirana kruna, a poboljšanja su dodana i na brojčanik, a spoj estetike i tehničke dorade ovaj sat spremno izdvaja iz konkurencije.



PATEK PHILLIPE



Ovaj proizvođač satova svoje komade temelji na nekim od najvećih umjetničkih dijela arhitekture, a ovaj komad ima bezvremensku eleganciju s jednostavnim crnim licem i zlatnom elipsom koja je karakteristična baš za njihove modele.

MONDAINE



Novi hibrid upotrebljava modularnu tehnologiju izrađenu u suradnji s MMT-om, a baš ta činjenica omogućuje mu lakšu sinkronizaciju s IOS ili Android sustavom samo preko aplikacije. Ovaj na oko jednostavan model ima sposobnost praćenja dnevnih aktivnosti i spavanja, a s dužim životnim vijekom baterije uspješno se postavlja u odnosu na konkurente.