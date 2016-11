Ekskluzivne trgovine The Bank of Gold omogućile jednostavnu i povoljnu kupnju investicijskog zlata

Foto: Press

Ekskluzivne trgovine The Bank of Gold, otvorene ove godine u Zagrebu (na adresi Ilica 19) i Splitu (u trgovačkom centru Mall of Split) brojnim hrvatskim građanima približile su mogućnost kupnje zlatnih poluga i pločica, dukata i zlatnika te širokog asortimana srebrnjaka i srebrnih poluga.

- The Bank of Gold jedinstveni je koncept investicijske trgovine grupacije Auro Domus u kojemu je na jednom mjestu dostupno sve vezano uz zlato. Uz ekskluzivni asortiman investicijskog zlata rađen u suradnji s renomiranim svjetskim i europskim kovnicama poput Argor Heraeus i Münze Österreich, te povoljne uvjete otkupa zlata i mjenjačke usluge, klijentima na raspolaganje stavljamo sve prednosti našeg stogodišnjeg iskustva u bavljenju plemenitim metalima. To znači da osim usluge prodaje i kupnje investicijskog zlata, u poslovnicama The Bank of Gold možete ugovoriti pohranu zlata uz osiguranje, ali i zatražiti besplatne savjetovanje o ulaganju u zlato od naših stručnih i iskusnih djelatnika, kazao je direktor marketinga Auro Domusa Davor Žic.

Istaknuo je kako je sve više hrvatskih građana prepoznalo prednosti ulaganja u investicijsko zlato, koje je sve do prije nekoliko godina bilo opterećeno visokim porezima i carinama, no sada je oslobođeno svih poreznih nameta, pa čak i PDV-a.

- Kod kupnje investicijskog zlata ne plaća se PDV, a za razliku od štednje, dionica i drugih oblika kapitalnih ulaganja, fizičke osobe ne plaćaju niti porez na prihode ili dobit ostvarenu prodajom zlata. Upravo zbog toga, sve više naših klijenata odlučuje se kupiti investicijsko zlato, pa ove godine grupacija očekuje 25 posto viši prihod u odnosu na prošlu godinu, te otprilike jednaki rast u broju klijenata. Povećani promet omogućio nam je novo snižavanje cijena, stoga je zlato u trgovinama The Bank of Gold postalo pristupačnije nego ikad prije, kazao je Žic.

Osim u poslovnicama The Bank of Gold, investicijsko zlato može se kupiti u čitavoj Hrvatskoj u poslovnicama Auro Domusa. Više informacija dostupno je na besplatnom broju telefona 0800 510 510 te web stranicama MyBankOfGold.com.