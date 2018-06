AgentCASH aplikacija Zagrebačke banke za brže, jednostavnije i sigurnije poslovanje

Foto: Promo

Za ugostitelje, trgovce, prijevoznike, iznajmljivače i mnoge druge male poduzetnike i obrtnike, danas je sve nužnije da svojim klijentima omoguće plaćanje putem kartica. Za neke od njih, uvođenje POS uređaja u poslovanje bilo je komplicirano, nepraktično ili jednostavno nisu imali potrebnu infrastrukuturu, no razvoj tehnologije omogućio je puno jednostavnije i sofisticiranije načine uvođenja naplate karticama – bilo kada i bilo gdje.

Zagrebačka banka je u suradnji s tvrtkom Five by five kreirala novi, povoljniji i praktičniji model naplate karticama –mPOS.

Za njegovo korištenje, potreban je tek pametni telefon ili tablet na koji se instalira AgentCASH aplikacija koja se povezuje s čitačem kartica.

Može se koristiti bilo gdje i bilo kada uz jednostavno korištenje i praćenje prometa, o čemu svjedoče i brojni zadovoljni klijenti.

Jedan od njih je i Darko Birač, vlasnik tvrtke Letargo koji se prodajom bavi već 17 godina, a prije dvije godine pokrenuo je vlastiti posao direktne prodaje madraca, nadmadraca, pokrivača, jastuka i sličnih proizvoda.

AgentCASH aplikaciju počeo je koristiti jer je svojim kupcima želio olakšati kupnju.

„Trudimo se izgraditi dugoročni odnos s našim kupcima i zato je važno da im omogućimo plaćanje karticama, ali i to da to plaćanje bude brzo i jednostavno“, kaže Birač koji mPOS koristi već godinu dana.

Je li vam bilo komplicirano naučiti koristiti se njime?

Ne, dapače, sve je jako jednostavno. Mali čitač kartice je spojen s mobitelom na kojem je aplikacija. Prijavite se, unesete iznos i odaberete način plaćanja. Kada se na mPOS uređaju ispiše iznos, kupac karticu stavlja u čitač i svojim potpisom potvrđuje kupnju, a ja im pošaljem potvrdu o plaćanju putem SMS- a ili na e mail.

Koja je po vama najveća prednost mPosa?

Nema papirologije. Ljudi ne moraju misliti imaju li kod sebe gotovine, a u aplikaciji mogu pratiti sve transakcije u realnom vremenu. To olakšava i njima i meni.

Kako vam je to pomoglo u poslu?

Svaki napredak u našem biznisu je dobrodošao, a pogotovo kada nam omogućava da posao obavimo brže, jednostavnije i sigurnije.