NLP Komunikacija s ljutim i teškim klijentima (studeni)

Foto: Fotolia

U svakodnevnom poslovanju susrećete se sa ljutim i teškim klijentima. Oni troše vašu energiju, zahtijevaju dodatan angažman te koriste ljutnju kao sredstvo manipulacije. Krizne poslovne situacije sa „teškim“ klijentima uvijek su neugodne,a kako bi umanjili negativan učinak potrebno se na vrijeme pripremiti. NLP sa svojim tehnikama i znanjima omogućava ljudima usvojiti vještine kojima na efikasan način, bez stresa upravljamo ljutim i teškim klijentima.

Rad sa ljutim i teškim klijentima iscrpljuje, izaziva stres i smanjuje učinkovitost. Kako komunicirati sa teškim klijentima? Često je važnije kako ste nešto rekli nego što ste rekli.

Dobro je znati prepoznati i razumjeti različite komunikacijske stilove da bismo se znali prilagoditi. Teški ljudi su nam teški i zato što ne znamo kako s njima komunicirati.

Raditi s teškim ljudima nije lako ni zabavno. Za suradnju s drugim ljudima potrebni su znanje i vještine. Sve ovisi o vama. Ne možete ih promijeniti, ali možete promijeniti sebe. Možete naučiti kako komunicirati s teškim ljudima na zadovoljavajući način.

Emocije su sastavni dio ljudskog življenja. Ljutnja je jedna od emocija za koju ćemo se svi složiti da je negativna. Ljutnja drugih kod svakog od nas izaziva različite reakcije. Netko se povuče kad je suočen s tuđom ljutnjom, netko uzvraća ljutnjom, netko nastoji ljubaznošću smiriti ljutu osobu.

Trening je koncipiran po principima akceleracijskog učenja i standardima Neuro-lingvističkog programiranja, što znači uz minimalno vrijeme ostvariti maksimalan učinak kod polaznika, što se postiže učinkovitim omjerom teoretskog znanja i njegove praktične primjene, interaktivni su. Polaznici su spremni odmah koristiti znanja i vještine koje dobiju u svakodnevnim poslovnim situacijama. Strukturirani su prema andragoškim principa Davida Kolba i zadovoljavaju sve stilove učenja odraslih.

Cilj treninga

Naučiti polaznike novim vještinama i tehnikama koje će im omogućiti rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija u direktnoj i osobnoj komunikaciji. Voditi komunikaciju profesionalno, uvjerljivo i odlučno. Upravljati vlastitim stanjma i zadržati osobnu mirnoću u razgovoru s ljutim klijentima i razumijeti ljutnju kao način manipulacije klijenata, kao i procjeniti stanje klijenta i uvjeriti ga da je namjera pomoći klijentu da riješi problem.

Metode rada: Metode rada podržavaju akcelarcijsko učenje i uključuju predavanje, vježbe, igranje uloga, rad u malim grupama, analiza primjera.

Trening obuhvaća tri osnovne cjeline koje uključuju niz tehnika i vještina koje su lako primjenjljive u svakodnevnim kriznim poslovnim situacijama sa „teškim“ kljientima i to su: što je ljutnja i kako ljudi manipuliraju ljutnjom, self managment, words managment. Self managmenta uključuje vještine upravljanja vlastitim stanjima, a words managmenta jezične obrasce koji nam omogućuju efikasnu komunikaciju u svakodevnim poslovnim situacijama.

O ljutnji:

što je ljutnja

kako ljudi manipuliraju ljutnjom

kako otkriti pravu svrhu ljutnje tvz. „skrivenu namjeru“ ljutnje

kako koristiti klijentovu ljutnju za ostavarivanje željenih ciljeva

tehnika Perceptivnih pozicija ili kako je biti u na mjestu klijenta s njegovim problemom

Self management:

otkrivanje i osvještavanje uobičajenih vlastitih reakcija na ljutnju kljijenta i usvajanje novih načina reagiranja uz razvijanje fleksibilnosti

Virginija Satir kategorije: tipovi koji nam otkrivaju način komunikacije klijenta

STANJE UMA uspješnog komunikatora (definicija, elementi i kako ga kreirati)

Stanje „BE IN PRESENT“ koje omogućava kontrolu vlastitih emocija kad su napadnuti

tehnika kontrole vlastitih negativnih reakcija kad smo napadnuti „Potopljeni kajak“

tehnike usmjeravanja klijenta u željenom smjeru

Words management

vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikacije (kako i što slušati kod sugovornika) , „čitati značenje“ njegovih verbalnih i neverbalnih signala

koja su tri osnovna mentalna procesa i njihova uloga u svakodnevnoj komunikaciji

kako pomoću riječi i neverbalnih znakova otkriti mentalne procese sugovornika

kako znanje o mentalnim procesima koristiti za vođenje klijenta u smjeru koji mi želimo

umijeće postavljanja pitanja kojima dobivamo željeni odgovor

riječi i rečenice koji nam pomažu kod ljutih sugovornika

riječi i rečenice koje ruše otpor kod sugovornika

jezični obrasci koji omogućavaju da svaku situaciju okrenemo u svoju korist

ključne rečenice i vještine koje nam pomažu u podizanju efikasnosti upravljanja s klijentovom ljutnjom

Što ćemo naučiti:

načine upravljanja svojim emocijama kada su „napadnuti“

kako zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut

kako brzo i efikasno smiriti klijenta

što je zabranjeno reći ljutom klijentu

kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog

Trajanje treninga i satnica:

Trening se održava u trajanju od 9.00 do 16.30 sati, s pauzom za ručak u trajanju od sat vremena od 13-14 sati, te dvije kraće pauze tijekom dana (prije podne od 11.00-11.15 i popodne od 15.30-15.45).

Kome je trening namijenjen: Seminar je namijenjen svima koji pri obavljanju svojih poslovnih zadataka komuniciraju sa klijentima.

Kolika je cijena kotizacije?

Cijena kotizacije za rane prijave iznosi 1.000 kn + PDV. Redovna cijena kotizacije iznosi 1450 kn + PDV. U cijenu kotizacije su uključeni svi radni materijali potrebni za sudjelovanje na seminaru.

Kako se prijaviti na seminar?

Želite li se prijaviti za sudjelovanje u seminaru, molimo vas da nam pošaljete ispunjenu prijavnicu na e-mail adresu: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr ili da ispunite online formu ispod teksta. Po zaprimljenoj prijavi poslat ćemo vam predračun za plaćanje kotizacije. Dokaz o plaćenoj kotizaciji potrebno je poslati na email: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru. Račun ćete dobiti nakon održanog seminara.

O predavačici

Dragana Mladenović je internacionalni NLP Master trener i HNLP-a & Coach od 2002 kada je certificirana u Neuroenergetics - Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru, SAD. Istom je prigodom stekla i certifikat Coach-a. Dragana je također certificirani terapeut za Time Line TherapyTM, a završila je tečajeve iz Hipnoze 1 i 2 (Hexagon training company). Svoj trenerski rad je započela samostalno u Prosperiti koju je osnovala 2003. i od tada kontinuirano drži treninge NLP-a, mnogobrojne in-house treninge kao i individualne coachinge. Sa suprugom Draganom 2012. osnovala obiteljsku firmu Miroras centar za osobni rast i razvoj koji je specijaliziran za NLP edukaciju, treninge osobne promjene, te specijalizirane treninge kao npr.Time management, Stres management, Prezentacijske vještine bez treme. Član je prestižnih međunarodnih NLP asocijacija INHNLP, IANLP i ABNLP, te su njeni treninzi priznati i certificirani prema najvišim standardima. Ima bogato iskustvo u individualnom coachingu i savjetovanju. Koautor je knjige Uvod u NLP-osobni rast i razvoj, prve NLP knjige hrvatskih trenera. Dragana živi to što uči, voli NLP i vjeruje da je NLP jedan od načina kako ljudi mogu upravljati sobom i svojim životom.Vjeruje da je misija svakog čovjeka biti sretan i da svatko ima sve što mu je potrebno da to i ostvari. NLP nas uči KAKO dajući nam znanja, vještine i tehnike da to ostvarimo, a svatko od nas ima izbor odlučiti da li će preuzeti odgovornost za svoj život i kreirati ga prema svojim željama. Svoja znanja, iskustvo prenosi nesebično, visokom razinom pozitivne energije i zabave. Njen moto je: učenje je lako, jednostavno i zabavno.

Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/