Zakoračite u NLP svijet, First Step treningom. 24. i 25. rujna u Miroras centru

Pitate se: Što je NLP?

Kako se uči NLP?

Čitali ste o NLP-u?

Da li je “TO” baš za vas?

Dođite na First step trening koji smo kreirali za Vas i odgovorite na pitanja.

Zakoračite u NLP svijet i sami se uvjerite koliko koristi NLP može donijeti u Vaš život i život ljudi oko vas.

Pitate se kako se uči i trenira NLP, da li će Vam se svidjeti, da li je "TO" baš za Vas? Čuli ste za NLP? Čitali ste o NLP? Znate nekog tko je završio NLP? Kao odgovor na ova pitanja nudimo Vam mogućnost prvi put zakoračiti u NLP svijet na treningu First Step. First Step je NLP trening koji smo kreirali za sve Vas koji želite prvi put zakoračiti u NLP svijet. Prijave i upisi u tijeku. Prijavite se, zakoračite u NLP svijet na First step treningu u Miroras centru.

Na našem First step treningu naučiti ćete niz praktičnih NLP alata koje možete odmah koristiti.

First Step je trening pun pozitivne energije na kojem ćete biti dio skupine koji dijele zajedničku želju za rastom i razvojem.

First Step trening Vam omogućava:

upoznavanje i usvajanje osnovnih znanja NLP,

iskustvo akceleracijskog učenja u pozitivnom, motivirajućem okruženju Miroras centra

trening vođen iskusnim NLP trenerskim parom Mladenović

usvojiti ćete NLP vještine primjenljive u svim segmentima vašeg života

nastavak NLP praktičarskog treninga po cijeni umanjenoj za cijenu First Stepa

pisane materijale sadržaja First stepa

Na NLP treningu First Step naučit ćete:

što je NLP

kako koristiti snagu i sposobnost vašeg uma za ostvarivanje vaših životnih vizija

izoštriti i koristiti svoju moć zapažanja verbalnih i neverbalnih signala sugovornika

recept za postavljanje ciljeva vrhunskih profesionalaca

kako izgrađivati odnos suradnje s ljudima i utjecati na njih

pozitivne misli koje vam omogućavaju uspjeh

kako razumjeti ljude, te kako prepoznati njihov način komuniciranja, razmišljanja, učenja, pospremanja i traženja informacija...

kako i zašto zaboravljamo, gdje i kako nastaje kreativnost, kako donosimo stavove i kolika je snaga onoga u što vjerujemo, gdje nastaju naše istine i vrijednosti...

otkriti što određuje smjer vašeg kretanja kroz život, način odabira posla, okruženja, prijateljstva...

kako i na koji način doživljavamo događaje “dobre” ili “loše”

kako mi možemo birati naša ponašanje sukladno s događajima

kako razumjeti sebe i druge, način na koji donosimo odluke

kako biramo određena ponašanja ( kako se ljutimo, radujemo, veselimo...)

koristiti magične latice mudrosti! Mudrosti čija primjena omogućujeje vam sklad i mir u poslu, odnosima, obitelji... Latice mudrosti razvijaju fleksibilnost i pružaju nam podršku, te otvaraju novi pogled na sve što nas okružuje!

kako sve što se događa vam može služiti i podržavati vas u onome što želite.

kako izgraditi odličan odnos u svakoj situaciji...

First step je prilika da napravite zaokret u razmišljanju o tome što možete, a što ne možete učiniti u svom osobnom razvoju, motivaciji i napredovanju.

Budite inspirativni i stvorite život kakav želite.

Uzmite najbolje učenje za vas i pružite si šansu za bolji i uspješniji život! Investirajte u sebe, u svoj uspjeh, pozitivan utjecaj na sve oko vas i vas same ili jednostavno u vašu sreću! A u to vrijedi investirati, zar ne?

Radujemo se što ćemo vam pomoći i učiniti sve, da vaš put samoostvarenja bude najbolje što može biti! Uzmite najbolje!

Prijavite se za NLP trening First Step i zakoračite u NLP svijet sada!

Što dobivate na NLP First step treningu:

2 dana treninga od 9-18 sati

40% popusta!

380,00 kn uštede!

Cjelokupno znanje prvog modula NLP praktičarskog treninga

First Step je prvi modul praktičarskog NLP treninga, nakon kojeg možete, u koliko želite, nastaviti NLP praktičarski trening!

AKCIJSKA cijena vrijedi do 20.rujna 2016!

Investicija za NLP First step trening: 570,00 kn + PDV

Učinite najbolje za sebe i PRIJAVITE SE!