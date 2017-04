Uspješni poduzetnici u građevini suočavaju se sa jednim velikim problemom

Foto: Damir Špehar / Pixsell

Pozitivne makroekonomske pokazatelje na nacionalnoj razini prate i gospodarski rezultati grada Koprivnice. Ipak, unatoč pozitivnom ozračju treba uložiti dodatne napore kako bi sektor malog i srednjeg poduzetništva poslovao još snažnije, poručeno je s panel diskusije posvećene razvoju poduzetništva u Koprivnici.

Jedan od koraka u tom smjeru, kao i poticanja veće gospodarske aktivnosti, širenje je koprivničkog poduzetničkog centra, kazao je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. „Naš poduzetnički inkubator danas je premali. Zasigurno ćemo u vremenima pred nama nastaviti tražiti poticaje EU fondova i drugih projekata kojim ćemo moći povećati kapacitete. Olakšice, poticaji i poduzetničke zone neki su od načina kojima kao grad našim poduzetnicima možemo olakšati da ostanu ovdje. Hrvatska je bila poznata po proizvodima svjetskog glasa, ali bez decentralizacije i promjene porezne politike teško ćemo ponovno dostići takve sjajne rezultate. No, još niti jedna politička opcija nije donijela odluku koja će riješiti takav sustavni problem“, kazao je Jakšić.

Da je poduzetnički centar zaista prebukiran potvrdila je direktorica poduzetničkog inkubatora Koprivnički poduzetnik Martina Golčić. „Nova zgrada je dobro isplanirana i imat će 15 fiksnih i 15 fleksibilnih ureda te još dvadeset mjesta za razvoj ideja u kreativnom okruženju. Također, moći će je koristiti i male proizvodne djelatnosti. Voljeli bismo da mladi ljudi razvijaju zajedništvo i suradnju. Važan je susret s drugim poduzetnicima i to je jedna od najvećih prednosti takvog rada. Naša je uloga da na terenu uočimo potencijal kod novih poduzetnika te da im pomognemo u realizaciji. Vrijeme je ključno – ako danas nešto radite i pri tome ste spori, netko će vas preduhitrili“, naglasila je Golčić.

Zoran Miliša, direktor RWE energije kaže da se zbog vlastitog poduzetničkog iskustva rado odazove na manifestacije poput Poslovnog uzleta. „Kada sam kretao u sektor energetike isprva nisam znao kako doći do cilja koji sam planirao postići. Istražujući mogućnosti, došao sam do rješenja. Sve što sam prošao iskustvo je koje bi me možda i preplašilo da sam znao kako će izgledati. Danas se RWE širi, ima predispozicije za širenje u budućnosti i globaliziramo Hrvatsku koja u suradnji s velikim partnerima može učiniti velike stvari. To je poruka koju šaljem s ovog mjesta – hrabrost“, poručio je Miliša dodavši i da je sinergijski efekt vrlo plodonosan.

Zoran Miliša je najavio i nastavak ulaganja u razvoj tehnologija koje će biti iskoristive i na globalnoj razini. Uz to, kaže i da kao lokalni partneri potiču ulaganja u znanja i vještine mladih na ovom području te će RWE podržati Codefest, koprivničko hackathon natjecanje posvećeno energetici i inovativnim rješenjima zakazano za sredinu svibnja ove godine.

Koliko su takva iskustva važna najbolje zna Ivan Orehovec, vlasnik IT tvrtke CodeIn i sudionik prošlogodišnjeg hackathona u Koprivnici koji je bio odlično iskustvo za sljedeći korak - IBM-ov hackathon. Osvrnuo se i na trenutnu hrvatsku poduzetničku klimu koju ne vidi pretjerano lošom, ali kaže i da mjesta za poboljšanje uvijek ima. “Nismo imali većih problema pri osnivanju tvrtke i vjerujem da ako postoji snažna motivacija prepreke i okolnosti ne moraju biti presudne. Apsurdan je, recimo, uvjet o minimalnoj plaći direktora, ali to je jedini zakon koji nam trenutno otežava poslovanje. No, želimo li u ovoj državi raditi velike stvari i projekte stvari će se ipak morati mijenjati. Razmišljamo da sljedeći ured otvorimo u Luksemburgu, i to zbog poreza“, dodao je.

Eurospužva, tvrtka za konfekcioniranje spužve osnovana 1998. godine, jedan je od koprivničkih primjera kojem je u počecima poslovanja pomoglo partnerstvo s inozemnim partnerima te se kasnije odvojila i postala samostalna. „Ove smo godine proširili i asortiman. Pronašli novog partnera i pronašli materijale koji su nam prijeko potrebni i u skladu sa zahtjevima o kvaliteti kakvi se danas traže. Od županije smo svojevremeno dobili subvenciju, pomoć nam pruža i naš poduzetnički centar, a od velikog nam je značaja naš rejting. Proširili smo i kapacitete, imamo i novu halu. Najveći problem u svemu tome je prespora birokracija jer je vrijeme ključno“, ispričao je Miroslav Međimorec, direktor Eurospužve.

Sa svega nekoliko zaposlenika na početku do 60-ak radnika koliko zapošljavaju danas LIGO grupa, koprivnička tvrtka koja se bavi aluminijskom bravarijom, došla je i usprkos slomu građevinskog sektora. „Ipak, u građevini je trenutačno pronalazak adekvatne radne snage vodeći problem. Trebali bismo mlade usmjeravati na strukovna obrazovanja i sektore koji mogu ponuditi radna mjesta“, jedan je od problema s kojim se uspješni poduzetnici susreću, a koji je istaknula Ana Karas iz LIGO grupe.