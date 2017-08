Uspješni lideri osnažuju i motiviraju svoje ljude

Kvalitete dobrih direktora

“Dobar direktor zna delegirati, ali i motivirati, on je podrška kada treba, ali zna i ukazati na one stvari koje nisu dobre. Odličnom direktoru možete vjerovati, on je inspiracija svojim zaposlenicima i oni ga poštuju i slijede. Poštovanje treba zavrijediti, dobar direktor to zna. Pozitivan stav, jasna vizija firme i strast prema poslu koji rade su zaposlenicima iznimno važni te ih motiviraju”, zaključuje Radić.