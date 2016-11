Umorila se od čekanja na burzi, pa pokrenula vlastiti posao i "osvojila" švicarske investitore

Foto: Shutterstock

U tri godine, život Anite Bušić jako se promijenio. Tijekom 2013. umorila se od čekanja posla na Zavodu za zapošljavanje, pa je odlučila pokrenuti vlastiti posao. Danas je jedna od najperspektivnijih mladih poduzetnica u Hrvatskoj. Po struci je molekularni biolog, a osmislila je aplikaciju BodyRecog, koja pomaže u poboljšanju fizičke spremnosti i zdravlja ljudi te u otkrivanju rizika od bolesti. Namijenjena je običnim građanima, sportašima, liječnicima, trenerima i ostalim profesionalcima. Za tu su inovaciju, Anita Bušić i njezina tvrtka »Live Good« dosad primile čak 23 nagrade, koje pljušte sa svih strana. Početkom ovog tjedna Mreža poduzetnica i poslovnih žena Women in Adria proglasili su Anitu Bušić start-up poduzetnicom godine, piše Novi list.

- Na kraju sam naišla na ulagača iz Švicarske i tada je krenulo. Priznanja sam počela dobivati već u prvoj godini, jer su mnogi tu ideju počeli prepoznavati kao kvalitetnu. No, naš tehnološki partner zapeo je u razvoju aplikacije, pa sam ga morala mijenjati. Švicarski investitori nastavili su me pratiti te ulagati u naš projekt. Sada uživo testiramo aplikaciju. Neki smo dan izbrojili ukupno 23 primljene nagrade. No, pogrešno bi bilo sjediti na lovorikama. Posvećeno smo kročili u novu fazu komercijalizacije proizvoda, kaže Anita Bušić za Novi list i odgovara na pitanje zašto je firmu, osim u Hrvatskoj otvorila i u SAD-u:

- Zato što ulagači ne žele investirati u firmu iz Hrvatske. Ne žele biti suvlasnici tvrtke iz naše države, jer se naš porezni i pravni sustav često mijenja, i nije im dovoljno poznat. S druge strane, ulagači najbolje poznaju porezne i pravne sustave SAD-a, Ujedinjene Kraljevine i države iz koje dolaze. Uglavnom se ne žele ni upoznavati s novim, ili neizvjesnim područjem. Stoga se tvrtke poput naše, u brojnim zemljama, a ne samo u Hrvatskoj – susreću s problemom financiranja. Da bi privukle privatna ulaganja, moraju otvoriti firmu negdje vani. Ta ulaganja zatim omogućuju zapošljavanje ljudi i plaćanja svih troškova firme u matičnoj zemlji, gdje provodite istraživanje i razvoj, dok u drugoj zemlji vodite prodaju i marketing, objašnjava naša poduzetnica.