U posljednjih nekoliko godina poboljšali su se uvjeti poslovanja u Zaprešiću

Foto: Igor Kralj / Pixsell

Izražena centralizacija, financijska konstrukcija poslovanja te vrijeme čekanja za dozvole i odobrenja trenutne su prepreke s kojima se malo i srednje poduzetništvo susreće, poručeno je u sklopu panel diskusije o razvoju zaprešićkog gospodarstva održane u petak u sklopu Poslovnog uzleta. Infrastrukturni i drugi lokalni problemi brzo se rješavaju što je donijelo značajan pad nezaposlenosti. Dobri trendovi bi se trebali nastaviti, složili su se panelisti, jer se u Zaprešiću za to stvaraju kvalitetni preduvjeti.

Naime, u odnosu na prošlu godinu bilježe se iznimni rezultati. Uz osjetan pad nezaposlenosti od 18 posto, stabilan je i broj aktivnih gospodarskih subjekata - njih 1067, naglasio je pročelnik zaprešićkog Upravnog odjela za financije i gospodarski razvitak Miljenko Šoštarić. „Transformacija iz velikog industrijskog središta u tercijarne djelatnosti, obrtništvo, ugostiteljstvo i turizam dijelom je rezultat vanjskih uvjeta i stanja na tržištu. Velika prednost Zaprešića, što je pomoglo u navedenoj tranziciji, dobra je prometna povezanost koja je poduzetnicima pomogla u plasmanu njihovih proizvoda. Paralelno s time, ulagali smo u tri poduzetničke zone, a u tijeku su i infrastrukturni projekti koji će sanirati probleme pristupnih cesta za nekoliko naših poduzetnika. Bankarski sektor nam je približen, uvjeti za poduzetnike sve su povoljniji i grad surađuje s Općinskim sudom i zemljišno – knjižnim odjelom tako da su zaprešićki gruntovni izvadci čisti“, poručio je dodavši da bi pozitivni pomaci bili i intenzivniji da su financijski alati bolji.

Zagrebačka županija jedna je od onih koje najviše ulažu u poduzetništvo što prati statistika koja pokazuje konstantan rast, ukazao je stručni suradnik za razvoj iz Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije Lovro Benčević. „Info točka je projekt koji svim poduzetnicima omogućava da se jave i dođu predstaviti projekt te zauzvrat dobiju povratnu informaciju o najboljem načinu financiranja i realizacije. Do sada smo realizirali 150 milijuna kuna bespovratnih poticaja i radi se o aktivnostima koje će se nastaviti. Iako je poduzetnicima najveći problem vrijeme čekanja i realizacije projekta, dobra je vijest što institucije zadužene za provođenje programa same sebi zadaju rokove pa je za očekivati da će se uskoro postići zadani okvir od 120 dana za rješavanje zahtjeva. Problem je što jedno koordinativno tijelo dovodi do zagušenja prostora, dok će disperzija funkcija na terenu ubrzati procese“, smatra Benčević.

Da su se u posljednjih nekoliko godina uvjeti poslovanja u Zaprešiću poboljšali, potvrdio je Nikola Funda, vlasnik tvrtke specijalizirane za distribuciju i ugradnju hidroizolacijskih i termoizolacijskih sustava Funda. „Osjeća se napredak, a poduzetnici su se okrenuli novim poslovima poput energetske obnove ili turističkog sektora. Određenih prepreka u vidu papirologije još uvijek ima, no to je u nadležnosti ministarstava. Pri prijavi na pojedine projekte traže veliko iskustvo i mnoštvo ranije realiziranih projekata, pa je preporuka da se mehanizmi prijave na natječaje prilagode i olakšaju“, poručio je zaprešićki poduzetnik.

Zadovoljstvo poslovanjem iskazao je i Ivica Babić, direktor pogona zaprešićke tvrtke za proizvodnju plastičnih masa i cijevi Alpro-Att. „Nismo pogriješili što smo došli ovdje, ali ono što bi se još trebalo riješiti spomenuta je cesta do naših pogona. Većih primjedbi nemamo jer grad Zaprešić poštuje rokove i dogovore s lokalnim poduzetnicima. U našem je slučaju pozitivno i to što nemamo problema s pronalaskom odgovarajućeg kadra jer u njih sustavno ulažemo, iako se ponekad zna dogoditi i da ih nakon osposobljavanja izgubimo. U Hrvatskoj su živući problem natječaji zbog čega smo stalno na granici prezaduženosti jer preskakanje jednog koraka može dovesti do tehnološkog zaostajanja. Ipak, u svemu tome najveći dokaz našeg uspjeha je što do sada nismo imali niti jednu reklamaciju na naše proizvode“, zaključio je Babić.