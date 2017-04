U Poduzetničku zonu 6 grad je privukao kvalitetne nove investitore

Gradska uprava Ivanić-Grada već godinama pruža sustavnu podršku svojim poduzetnicima i to kroz svoju administraciju, kontinuirani razvoj infrastrukture, ali i organiziranje različitih tematskih edukacija i manifestacija kojeo potiču umrežavanje i razvoj poduzetnika. Uz to, osnovana je Razvojna agenciju IGRA kojoj je cilj ne samo biti potpora Gradskoj upravi u animiranju financijskih sredstava, već ona pomaže poduzetnicima u tom procesu, i to od ideje i izvora financiranja pa sve do same prijave na natječaj.

Grad direktno podržava svoje poduzetnike i bespovratnim sredstvima koja ove godine iznose 450 tisuća kuna, i to 200 tisuća kuna potpora za male poduzetnike, te 250 tisuća kuna za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Uz bespovratna sredstva, subvencioniraju poduzetnike i kroz različite programe, uključujući i poljoprivredu, a posebno ekološku. Također, Grad kontinuirano potiču simbiozu poslovnih subjekta kako bi se dodatno osnažio njihov razvoj i poboljšao nastup na tržištu.

Tako primjerice potiču umrežavanje svih dionika u proizvodnji premijum ulja od buče kroz podršku osnivanja tematske zadruge i razvoj iste, a potiče se i suradnja lokalnih dionika za razvoj turizma, naročito njegovog zdravstvenog segmenta. Kroz poduzetničku zonu dosad su investirali četiri milijuna kuna, i to samo u infrastrukturu. Tu su još i različiti poticaji za investitore u zoni, pa je tako komunalni doprinos smanjen sa 55 kuna na svega 27,50 kuna po kubiku. Također, investitori su u prvoj godini oslobođeni plaćanja komunalne naknade u 100 posto iznosu, u drugoj godini sa 50 posto i u trećoj sa 25 posto iznosa.

Izvoz usluga

"Ukupno je u Ivanić-Gradu registrirano skoro 1000 poslovnih subjekata, od toga nešto više od 900 OPG-ova, no znatno više poduzetnika djeluje na našem prostoru. Izdvojio bih i da su naši obrti iznimno potentni te pojedini, ne samo registrirani u Ivanić-Gradu, sustavno izvoze svoje proizvode i usluge", kaže Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada. Dodaje da je preko 70 posto poduzetničke zone prodano, te da su sada vidljivi i prvi investicijski radovi u zoni. "U Poduzetničkoj zoni 6 privukli smo kvalitetne nove investitore, pa će tako tvrtka Liljan S iz Kutine na gotovo 5600 kvadratnih metara graditi proizvodno-distributivni centar za prodaju građevinskog materijala, a uz sadašnjih četrdesetak djelatnika u novom ivanićgradskom pogonu zaposlit će još pet do deset novih djelatnika.

Tvrtka Mipek iz Križa gradi proizvodno-skladišni objekta za proizvodnju sklopnih blokova i druge opreme električne opreme, a osigurat će 20-ak novih radnih mjesta. Obrt EMP - usluge gradi novu halu koja će mu omogućiti povećanje proizvodnih kapaciteta, ali i otvaranje 10 novih radnih mjesta. Tu su još tvrtke Trgovina Paulić, Cinelov, Golmax, Agrovita. Sveukupno očekujemo preko 60 novih radnih mjesta samo u poduzetničkoj zoni 6. Bitno je istaknuti da su ukupni prihodi pravnih osoba koji djeluju na ovom području, u i izvan tematski definiranih poduzetničkih zona 3 i 6, rasli od 833 milijuna kuna u 2011. do skoro milijarde kuna u 2015.", napominje gradonačelnik. U Ivanić-Gradu posljednjih se godina razvija i turizam. "Sve donedavna, ovaj je grad slovio kao jednodnevna destinacija bez jasne vizije razvoja turizma jer je strateški primat bio baziran na naftnom rudarstvu i nekad iznimno interesantnim naftnim rentama. No, mi smo s preuzimanjem vlasti definirali strukturu razvoja, od postavljanja strategije, kako razvoja grada tako i turizma, pa sada već imamo i preko 20 milijuna kuna potpornih projekata u turizmu", kaže gradonačelnik.

Pomoć Naftalanu

Tu su i dodatne investicije, primjerice u Naftalan koji realizira proces 40 milijunske investicije koja se bazira na proširenju sadržaja, između ostalog izgradnje vanjskih i unutrašnjih bazena, teretane, trim sadržaja i restorana. "Grad je podržao nastojanja Naftalana sa direktnim financijskim impulsom od 2,1 milijuna kuna i to kroz odricanje od komunalnih doprinosa. Nadalje, definiran je glavni smjer razvoja turizma kroz zdravstveni segment baziran na naftalanu, našem 'tekućem zlatu', koji nas svrstava u svjetski jedinstvenu turističku destinaciju jer smo jedini pored Azerbejdžana koji raspolažemo s ovim prirodnim resursom.

Naravno, razvojem zdravstvenog turizma, razvijat će se naš snažan sportsko-rekreativni kao i seosko-agrarni aspekt turizma jer smo već sada prepoznati kao destinacija u kojem se pripremaju nacionalne sportske reprezentacije, u kojem se održavaju brojne sportske manifestacij. Naravno, snažno smo vezani i s ruralnom ponudom te ćemo ove vrijednosti i održati u budućem razvoju grada kao turističke destinacije koja polako ali sigurno postaje prepoznatljiva i nezaobilazna na turističkoj mapi Hrvatske", napominje gradonačelnik. U sklopu poticaja razvoja turizma, od direktne financijske injekcije, edukacija, poticanja na simbiozu, infrastrukturu, Grad je pokrenuo i Visoku školu kojoj je cilj povezivanje znanja, prakse i visokog obrazovanja, za početak, u segmentu zdravstvenog turizma.

Niz manifestacija

Prošle su godine po gradu postavljeni i Nextbike električni bicikli. Ukupno je planiramo 26 klasičnih i 10 električnih bicikala. "Prvi dojmovi su pomalo podijeljeni i sustav je u fazi integracije, no građani sve više shvaćaju ideju vodilju da su oni podrška razvoju turističke ponude ali i opće mobilnosti u urbanoj sredini koja njeguje i ekološku svijest. Isto to radimo i kroz porast odlaganja biološkog otpada na samom kućnom pragu kroz kompostiranje i odlaganje otpada kroz postavljene zelene otoke", kaže Leš. Vlasti rade i na urbanizaciji, pa bi Ivanić-Grad trebao dobiti sve odlike moderne urbane sredine koja njeguje suživot s prirodom. U tom je segmentu posebna pažnja posvećuje energetskoj efikasnosti kroz izgradnju društvenog korisnih objekata na postulatima niskoenergetske gradnje.

U gradu se već tradicionalno održava niz zanimljivih manifestacija, kao što je Living streets, EU projekt koji se provodi u sklopu programa LIFE. Taj projekt, u koji su uključeni svi građani, jasno postavlja Ivanić-Grad u mrežu europskih urbanih sredina koje potiču očuvanje prirode. Tu je i Festival igračaka, pored Bučijade najsnažnija manifestacija u gradu koja okuplja preko 20.000 posjetitelja, a održava se ovog vikenda i okupit će pedesetak izlagača. Ovogodišnji je Festival posvećen robotici, a i ove godine održat će se razigrana Burza igračaka, koja kroz razmjenu i poklanjanje potiče komunikaciju među djecom.