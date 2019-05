U Domaćoj butigi građani i turisti nalaze sve od ajvara s gljivama do krutih šampona

Iako je trgovina mala, uvijek se nađe mjesta za provjereno domaće

S ciljem spajanja malih OPG-ova iz Hrvatske i krajnjih kupaca, mladi poduzetnik Ivan Dolušić otvorio je u Rijeci trgovinu Domaća butiga.

Velik interes

"Krajem prošle godine dao sam otkaz u firmi kako bih mogao aplicirati za poticaj za samozapošljavanje HZZ-a u iznosu od 55.000 kuna i odlučio se upustiti u vlastiti biznis. Na ideju o otvaranju Domaće butige došao sam vidjevši velik interes Riječana za domaćim i prirodnim proizvodima. OPG-ovi nemaju dovoljno razvijeno tržište za svoje proizvode pa su ograničeni na rijetke sajmove gdje se prezentiraju, a kupci nemaju specijaliziranu trgovinu u kojoj mogu u svakom trenutku pronaći proizvode lokalnih OPG-ova, kaže Ivan Dolušić.

Dodaje kako Domaća butiga nije prva takva trgovina isključivo domaćih proizvoda u Rijeci, ali je trenutačno jedina ili jedna od vrlo rijetkih. "Domaća butiga je moja prva trgovina, a eventualnim širenjem poslovanja planiram ojačati i proširiti sam brend i otvoriti još trgovina", kaže mladi poduzetnik. Na policama Domaće butige zasad se može pronaći prirodna kozmetika, čajevi, med, džem, maslinovo ulje, sirupi, sokovi, ajvar, ocat, vina i likeri i dr. Dobavljači su hrvatski OPG-ovi, a za kozmetiku poznati brend prirodnog Mala od lavande. Maslinova ulja su iz Istre, sirupi iz Jaske, vino, ocat i sokovi iz Vivodina, med s Lonjskoga polja, a sapuni iz Slavonije.

Garancija kvalitete

"Do dobavljača dolazimo uglavnom preko preporuke njihovih kupaca, a neki i sami dolaze. Sa svakim dogovaramo isporuku individualno jer je logistika dosta skupa i sa svakim pokušavamo pronaći najpovoljnije rješenje za sve. Robu naručujemo ovisno o potražnji", objašnjava svoju poslovnu filozofiju Dolušić. Na pitanje jesu li proizvodi domaćih OPG-ova jeftiniji ili skuplji u odnosu na sajmove i one iz uvoza, kaže kako to ovisi o proizvodu.

"S nekima imamo dogovoreni rabat pa se proizvodi kod nas prodaju po cijeni po kojoj i oni prodaju (npr. kozmetika), a time što još nismo u sustavu PDV-a kupac ne mora plaćati dodatnih 25%. Kod nekih cijena ne može biti niža nego u velikim trgovačkim centrima, jer su proizvodi isključivo hrvatskoga podrijetla. Ako govorimo npr. o ulju s OPG-ova iz Istre ono se ne može ni po cijeni ni po kvaliteti uspoređivati s jeftinim i industrijski prerađenim uljima svakakvih deklaracija, koja se prodaju na akcijama u trgovačkim centrima", objašnjava.

Planiraju asortiman sigurno širiti ali još nije u planu prodaja svježe robe (npr. meso, sir, jaja). "Uvijek smo otvoreni za suradnju i svaki OPG koji nudi kvalitetno i zanimljivo uvijek se može javiti. Iako je trgovina malena, za dobre i kvalitetne uvijek će se naći prostora. Od dobavljača tražimo garanciju kvalitete i provjerene proizvode, a zauzvrat im izlažemo i reklamiramo proizvode i osiguravamo tržište, ističe Dolušić. Tvrdi da su Riječanima zasad najzanimljivija maslinova ulja, med i kozmetika.

"Pokušavamo asortiman učiniti što raznovrsnijim i zanimljivijim tako da imamo i npr. čokoladni med, ajvar s gljivama, krute šampone za kosu, a u dogovoru smo i s proizvođačima poznatih proizvoda koji bi bili jako zanimljivi.Turisti pokazuju velik interes za našu trgovinu, ali Domaća butiga je prvenstveno za kupce koji traže domaće proizvode i ne želim ići u smjeru suvenirnica, objašnjava Dolušić.