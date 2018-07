U 17 mjeseci na Fini 60 milijuna kuna zahtjeva za naplatu plaća

Krajem svibnja bilo je 1167 poslodavaca koji nisu plaćali zaposlenike, Fotolia

Prema posljednjim podacima za 17 mjeseci, odnosno od početka 2017. do kraja svibnja 2018. sustav ovrhe na novčanim sredstvima zaprimio je oko 7500 osnova za plaćanje koje se tiču obračuna plaće koju poslodavci nisu isplatili, i to za gotovo 60 milijuna kuna duga prema radnicima. Podaci su to Financijske agencije ...