Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Decentralizacija i razvojna uloga županija, gradova i općina bila je tema panel diskusije održane u sklopu Poslovnog uzleta Krapinsko – zagorske županije. Tom je prilikom naglašeno da ravnomjeran regionalni razvoj i skromni županijski proračuni ne idu jedno s drugim. Nacionalni je konsenzus da u državi treba biti bolje, pri čemu je decentralizacija ključan proces, zaključili su panelisti.

Župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar naglasio je kako je Krapinsko – zagorska županija u trećem mjesecu zabilježila najveću potražnju za radnim mjestima u posljednjih nekoliko godina. „Rezultati su to kontinuiranog rada u suradnji i s Hrvatskom gospodarskom komorom i drugim važnim dionicima te se može reći da smo stvorili dobru gospodarsku klimu“, dodao je naglasivši da se svake četiri godine može vrednovati uloženi trud u razvoj svake županije. Župani najbolje poznaju potrebe svojih sugrađana, stoga bi i njihove ovlasti trebale biti veće. „Nama u Krapinsko – zagorskoj županiji kronično nedostaje medicinske struke, stoga svakog studenta koji odlazi na studij medicine mi i stipendiramo. To je mjera koju smo mogli napraviti sami, pa smo to i učinili. Obišli smo i sve osme razrede osnovnih škola te uz razgovore s njihovim roditeljima prezentirali stanje na tržištu rada u skladu s kojim bi se mogla birati i buduća zanimanja“, istaknuo je Kolar. Hrvatska se po visini centralizacije može svrstati uz bok Grčke, smatra, a to nije put kojim bi se trebalo nastaviti naročito ako se priželjkuje razvoj.

Razlike u stabilnosti i razvoju među hrvatskim županijama nikako nisu dobre, složio se župan Primorsko – goranske županije Zlatko Komadina. „Država bi trebala imati aktivne mjere razvoja za slabije razvijena područja. Mnoštvo je razloga dovelo do takvih razlika. Trebaju nam krupne stope rasta i do toga ćemo doći samo zajedničkim radom. Trebamo čestitati svakome tko je zaposlio sebe, a kamo li još nekoliko radnika. Primorsku – goransku županiju smatramo poduzetnom, reinvestiramo u skladu s mogućnostima, a i našim poduzetnicima nastojimo uskočiti gdje god možemo. Što god su nam dali u ovlasti, napravili smo bolje nego središnja vlast“, poručio je. Razvijena mreža lokalne samouprave jedno od prihvatljivih modela, kaže Komadina.

Ravnomjerni razvoj za sobom neminovno povlači i povećanje životnog standarda odnosno prilika za zaposlenje. Nova povijest Zaboka započela je ranih devedesetih kada su postavljeni novi pravci razvoja, kazao je gradonačelnik grada Zaboka Ivan Hanžek. „Sjećam se da su se prije 40-ak godina neki od lokalnih poduzetnika prekvalificirali, što je jedno od rješenja koja se nude za smanjenje broja nezaposlenih. Gospodarstvu treba omogućiti što manje terete kako bi se što više razvijalo, a onda i otvaralo nova radna mjesta“, kazao je. Moglo bi više i moglo bi bolje, zaključak je gradonačelnika.

Stoljeće i pol duga je radna kultura u Humu na Sutli, a nezaposlenosti gotovo da i nema. „Kada nas upitaju gdje su nam ljudi, s radošću odgovaramo da su na svojim radnim mjestima. Na tvornici staklene ambalaže Vetropack Straža izgradili smo brojne druge industrijske grane. Tvrtka Omco je u 20 godina postojanja sa 160 zaposlenih došla smo do brojke od 600 zaposlenih, a tvornica se smatra jednom od najvažnijih u svojoj niši“, naglasio je načelnik općine Hum na Sutli Zvonko Jutriša.

„Osobno sam uključen i angažiran na akcijskom planu smanjivanja parafiskalnih nameta za poduzetnike. Neki od njih su preveliki za male i srednje, a dio mjera je star i do nekoliko desetljeća. Mnogo od njih naslijedili smo iz prošlog sustava, uz dodavanje novih. Paralelno s time naslijedili smo i mentalitet koji također treba mijenjati“, ukazao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić. Dodao je i da gospodarstvu treba jedinstveni regulatorni okvir za poticanje investicija, dok za slabije naseljene županije treba stvoriti mogućnosti za razvoj i naseljavanje.