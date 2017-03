Svoju prvu tvrtku prodao je za 300 milijuna dolara, a nije mu bilo ni 30

Foto: Reuters

Slanje turista na put oko Mjeseca posljednja je velika ideja Elona Muska, zvijezde Silicijske doline poznate po tome što svoje strasti pretvara u vizionarske pothvate.

Musk je jedan od najpoznatijih američkih inovatora. Osnivač je tvrtke za internetska plaćanja PayPal, tvornice električnih automobila Tesla i aeronautičke tvornice SpaceX koja proizvodi rakete i svemirske brodove.

Nedavno je najavio da će dvoje turista iduće godine poslati na put oko Mjeseca, ali nije rekao njihova imena niti koliko će ih to koštati. Pozamašan predujam, kako je kazao, već je uplaćen.

Ljudi nisu bili tako duboko u svemiru još od početka sedamdesetih godina.

U sektoru u kojemu poduzetnici često pričaju o "snovima", Musk je jedan od najvećih sanjara.

Taj četrdesetpetogodišnji poduzetnik rodom iz Južne Afrike svoje je bogatstvo usmjerio u niz ambicioznih projekata.

Osim što je na čelu Tesle i SpaceX-a, Musk upravlja i SolarCityjem, najvećom američkom tvrtkom koja se bavi solarnom energijom.

Ima vlastite zaklade za obrazovanje, čistu energiju i zdravlje djece.

Prije koju godinu predložio je koncept "hyperloopa", superbrzog željezničkog transportnog sustava koji bi ljude prevozio gotovo nadzvučnom brzinom.

"On je vizionar koji svoje strasti pokušava realizirati s velikim žarom", kaže tehnološki analitičar Jan Dawson. "Ne gubi vrijeme čekajući da ljudi nešto naprave s njegovim idejama. On to radi sam", dodaje. I niže uspjeh za uspjehom.

Musk je odličan u 'skiciranju' velikih ideja te potom u zapošljavanju ljudi koji imaju odvažnosti i znanja realizirati ih, kažu analitičari.

"Izgleda kao da se ne uspijeva koncentrirati", rekao je analitičar Rob Enderle. "Voli dolaziti s novim idejama i dobar je u odabiru ljudi koji će na njima raditi. Zbog toga može istodobno obavljati toliko stvari. Osobito dobro zna kako ih prodati", naglašava Enderle.

Prije godinu dana sudjelovao je u osnivanju neprofitne istraživačke organizacije posvećene razvoju umjetne inteligencije koja bi pomagala ljudima i ne bi im štetila.

"Ako stvorimo neku digitalnu superinteligenciju koja u svakom pogledu nadmašuje našu, onda je vrlo važno da bude benigna", rekao je.

Neke od njegovih ideja izazvale su propitivanja je li riječ o vizionaru ili ludome znanstveniku.

Musk živi u Los Angelesu i ima američko, kanadsko i južnoafričko državljanstvo.

Rođen je Južnoj Africi, a u Kanadu je, odakle mu je majka, preselio kad mu je bilo 19 godina. U Americi je na sveučilištu Pennsylvania diplomirao fiziku i ekonomiju.

Godine 1995. Musk i njegov brat Kimbal osnovali su Zip2, tvrtku koja je radila softvere za medijsku industriju.

Kad je 1999. prodao Zip2 američkoj računalnoj kompaniji Compaq za 300 milijuna dolara nije mu bilo ni trideset godina.

Samo tri godine kasnije prodao je PayPal internetskom divu eBayu za 1,5 milijardu dolara.

Zarađeni novac uložio je u SpaceX i Teslu, svoje iduće poduzetničke pothvate, a Forbes danas vrijednost njegove imovine procjenjuje na 13,4 milijarde dolara.

Zovu ga modernim renesansnim čovjekom, a on za sebe kaže da "želi biti uključen u stvari koje će činiti značajnu razliku u budućnosti čovječanstva".