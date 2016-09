Stručnjaci iz Velike Britanije i Amerike otkrivaju kako uspjeti

Foto: Press

Tijekom velike Leadership turneje koja će se održati u Zagrebu, Ljubljani, Rijeci i Beogradu, dva vodeća stručnjaka; Michael Anderson (USA) i Russell Dalgleish (UK) održati će niz stručnih predavanja vezanih uz teme leadershipa, menadžmenta, maksimizacije profita i strategije rasta, uz isticanje najboljih poslovnih praksi iz zapadnog svijeta.

Michael je osnivač The Executive JOY Institutea. Tijekom svog poslovnog puta osnovao je tri uspješne softverske kompanije koje su bile na Inc. 500|5000 Najbrže rastućih privatnih kompanija. Također, Michael je autor knjige - bestsellera - The Experiment.

Russell je osnovao i gradio uspješne internacionalne kompanije u sektorima tehnologije, inženjerstva, energije, elektronike, zabave i konzaltinga u Velikoj Britaniji i Americi. Trenutno je Managing Partner u Exolta Capital Partners. Također, Russell je na listi top 30 najutjecajnijih poduzetnika u Velikoj Britaniji.

Leadership je vjerojatno najviše važna, ali još uvijek nedovoljno razvijena vještina u organizacijama. Razvoj ljudi i vođenje kompanije do uspjeha veoma je izazovan put u globaliziranom svijetu. Upravo zaposlenici poduzeća predstavljaju najveći kapital svakog poduzeća u modernom okruženju. Ključ uspjeha za održavanje sretnih, inovativnih i produktivnih zaposlenika je upravo kvalitetno vodstvo. Također, vodstvo je jedan od ključnih segmenata diferencijacije između uspješnih i neuspješnih kompanija.

Tijekom tri sata masterclass-a Michael i Russell će objasniti kako uspješno voditi ljude te kako maksimizirati profite i razviti inovativnu i kreativnu organizaciju.

Predavanja su namijenjena menadžerima i poduzetnicima koji se žele usavršiti u području vodstva. Više o samom događaju potražite na www.leadershiptour.eu i prijavite se za sudjelovanje.